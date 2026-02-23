Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (23/02)
AUREA MARIA DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: PEDRO BATISTA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL BENTO DE OLIVEIRA e MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
ELIEZER CANOZI, 72 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: NILDA AMARAL CANOZI. Filiação: JOSE EUGENIO CANOZI e EROTIDES ROSA DE LIMA CANOZI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
ENEDINA ALMEIDA MELLO MARTINS, 76 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: AZUIL MARTINS. Filiação: CLARICE ALMEIDA MELLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
JANAINA SCHUINKA BAZILIO, 38 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: AGNALDO BAZILIO e ROSENEI SCHUINKA BAZILIO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
JOSE FRANCISCO DE PAULA FILHO, 83 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ZENILDA FERREIRA. Filiação: JOSE FRANCISCO DE PAULA e LIDIA NESTOR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (23/02)
JOSE KAMIENSKI, 93 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROZALINA DA DORES KAMIENSKI. Filiação: IZIDORO KAMIENSKI e ROSA KAMIENSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
LEONOR GONCALVES PIQUERAS PERES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENRIQUE PIQUERAS PERES. Filiação: BRAZ MANOEL GONCALVES e IDALINA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
LUIS FELIPE FEIJO MACHADO, 39 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: KARINE DIAS MACHADO. Filiação: EUGENIO CARLOS SILVEIRA MACHADO e IZABEL CRISTINA PAIVA FEIJO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
MARCOS JACOB VARASQUIM, 65 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: CAETANO ANTONIO VARASQUIM e MARIA DA CONCEICAO JAMBERSSI VARASQUIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
MARIA GORSKI COROLLO, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DANTE COROLLO. Filiação: ALBERTO GORSKI e ANA GOSRKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
MARIA JOSE DE OLIVEIRA GARCIA, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: JOSE GARCIA. Filiação: BENEDITO DE OLIVEIRA e FRANCISCA DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
NAIRDES GABRIELA BARBOSA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BATISTA BARBOSA. Filiação: ARLINDO JOSE GUIMARAES e CARMEM GABRIELA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 22/02/2026.
NILCEA BORIO BIANCHI, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HAILTON BIANCHI. Filiação: CELESTINO BORIO JUNIOR e ILDA BORIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (23/02)
OSMAR GERMANO LINNECKE, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELIANA RINGENBERG MEWES. Filiação: ARNO RODOLFO LINNECKE e ILDA DOS SANTOS LINNECKE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
OTACILIO RODRIGUES, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SERAFIM DE MELO e EMILIA PAULA RODRIGUES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
RITA DE CASSIA LINHARES DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: OSMAR LINHARES DA SILVA e ERICA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (23/02)