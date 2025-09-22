ADEMIR CEZAR FONSECA DE SOUZA, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO FONSECA DE SOUZA e TEREZINHA DE JESUS EVANGELISTA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de setembro de 2025.
ANA GRACIELA CHITRANGULO CUNNINGHAM, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUILLERMO ERNESTO CUNNINGHAM. Filiação: OSCAR RENE CHITRANGULO e PENCA MINTCHEFF. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 14:00h.
ANA PAULA DO CARMO, 48 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: APARECIDO RUFINO DE BRITO e AUGUSTA MARA DE BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (22)
ARI RAMOS, 74 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Filiação: BENEDITO RAMOS e NIVERCINA RAMOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 16:30h.
BENEDITO CORREIA DE MORAES, 93 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DULCINA SALLES DE FREITAS. Filiação: TEREZA BELARMINA DE JESUS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 17:00h.
CACILDA GENOVEVA PESCH, 78 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: ZENOBIO PESCH e SOFIA PESCH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de setembro de 2025 às 17:00h.
CELESTINA DA VEIGA COSTA, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDGAR ROCHA COSTA. Filiação: JAYME SHTORACHE DA VEIGA e PALMIRA CARVALHO DA VEIGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 21 de setembro de 2025 às 16:00h.
CLOVIS MOTTIN, 70 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA CELIA ALBERTTI NABOSNE MOTTIN. Filiação: OSVALDO MOTTIN e CATARINA STEFANIAK MOTTIN. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 20:30h.
DELIA TOMAZIA DIONISIO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO ANTONIO DIONISIO. Filiação: JOAQUIM GONCALVES PINTO e MARIA TOMAZIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 16:00h.
DORALINA FRANCISCO FERRONATO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANILDO LUIZ FERRONATO. Filiação: AMANTINO FRANCISCO DA SILVA e MARIA JOANA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 10:30h.
EMANUELLY VITORIA PEREIRA DO PRADO, 11 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ADILSON APARECIDO DO PRADO e JOSINEI EDINA PEREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 17:00h.
EUZEBIO RODRIGUES DE LIMA, 95 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: TEREZA RODRIGUES DE LIMA. Filiação: ANTONIO RODRIGUES e MARIA FRANCISCA DE LIMA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 17:00h.
FABIANA MAURA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, 51 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: RICKYN LUIS DE OLIVEIRA. Filiação: WALTER MATHEUS FERNANDES PEREIRA e TANIA REGINA FERNANDES PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 20:00h.
FLORESVAL FERREIRA, 79 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: REGINA SELIA KOBLINSKI. Filiação: LEOPOLDINO FERREIRA e JULIUA FERREIRA. Sepultamento: CEMITERIO BUGRE/BALSA NOVA, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:00h.
FLORI PIRES, 73 ano(s). Filiação: SEBASTIAO PIRES NETTO e FILOMENA MUFATO PIRES. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 22 de setembro de 2025.
GERDA WINTER HENNING, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALEXANDRE WINTER e LENA WINTER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 10:00h.
GLEDES BRISCHEL ROESSLE, 87 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: CEZARIO BRISCHEL e ESMENIA BRISCHEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 16:00h.
HILDA FONTES, 83 ano(s). Cônjuge: LEONARDO FONTES. Filiação: AMBROSIO AMORIN e IGNACIA GARCIA AMORIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 09:30h.
IVONETE PEREIRA DOS SANTOS DE LIMA, 61 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: OSVANY JOSE DE LIMA. Filiação: MANOEL EUFRASIO DOS SANTOS e LINDAMIR PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 21 de setembro de 2025.
JOSE CARLOS ARAUJO COSTA, 29 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: JOSE ARAUJO COSTA e SANTINA COSTA RIBEIRO COSTA. Sepultamento: CEMITERIO RURAL ITAPERUCU ANTINHA, segunda-feira, 22 de setembro de 2025.
KASHIKO WAKANO, 100 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: TERUO WAKANO. Filiação: IWAJIN TAKAHASHI e SAWA TAKAHASHI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 17:00h.
LEDA LUCIA DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ZACARIAS TAVERNA DE OLIVERIA e VERA LUCIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:00h.
LUCIA LARGURA CORDEIRO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NODIRAN GONCALVES CORDEIRO. Filiação: ANGELO LARGURA e ETELVINA LARGURA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 10:00h.
LUCIA MARIA MOURA MARTINS MEDEIROS, 66 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: RONALDO ALMEIDA DE MEDEIROS. Filiação: JOSE MOURA MARTINS e TEREZINHA PEREIRA MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 21 de setembro de 2025.
MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO, 50 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: ESPEDITO BARBOSA DA SILVA e MARIA JOSE DA COSTA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 10:00h.
MARIA CARDOSO PATESSER, 81 ano(s). Filiação: HORTENCIO CARDOSO DE PADUA e JOSEFINA GABIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 16:00h.
MARIA DO CARMO DE SOUSA AMANCIO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ELCIO AMANCIO. Filiação: JOAQUIM DE SOUSA ROCHA e ANA MONTEIRO DA ROCHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 14:00h.
MARIA LUCIA CALIMAN, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: RENATO CALIMAN e FLORINDA MANHAES CALIMAN. Sepultamento: PARIQUERA-ACU, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 17:00h.
MARLENE SCARAMUZZA, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MAURO SCARAMUZZA. Filiação: OSWALDO MUHLMANN e MARIA FERREIRA MUHLMANN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 10:00h.
MAURA TONELI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO TONELI e MARIA LINDA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:00h.
MIGUEL FONTOURA, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA CRISTINA SANT ANA FONTOURA. Filiação: ARISTIDES FONTOURA e SANTINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 17:00h.
MIGUEL NICLEVICZ, 69 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA MARTA SOARES SIQUEIRA NICLEVICZ. Filiação: BASILIO NICLEVICZ e FRANCISCA DOS SANTOS NICLEVICZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 11:30h.
MILTON DIAS DA SILVA, 76 ano(s). Filiação: VERISSIMO DIAS DA SILVA e ANA TEOFILA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 11:00h.
ODALIA SEBASTIANA DA ROCHA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOAQUIM PEREIRA DA ROCHA e MARIA PEREIRA DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 22 de setembro de 2025.
OLGA DO NASCIMENTO, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE DO NASCIMENTO. Filiação: EUGENIO ALBINO PES e ANGELINA RODRIGUES DOS SANTOS PES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 17:00h.
OSVALDO ANTONIO NAZARI, 69 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: LEONILDA FATIMA DA SILVA NAZARI. Filiação: GENI APARECIDA NAZARI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 10:00h.
OSVALDO KRAINSKI, 89 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: GUILHERMINA KRAINSKI. Filiação: NICOLAU KRAINSKI e MARIA GOLL KRAINSKI. Sepultamento: ANTONIO OLINTO/PR, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 17:00h.
PATRICIA JULIO PEREIRA, 37 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: NELSON MARTINS PEREIRA e IVONE JULIO PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de setembro de 2025.
ROMEU RENATO MARCONDES, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JOSELIA ALVES DA SILVA. Filiação: INEZ MARCONDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 16:00h.
ROSALINA MEIRA FERREIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LUIZ FERREIRA. Filiação: JOAO MEIRA e LADWIGA HALLU MEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 20:00h.
ROSI DE JESUS SANTIAGO, 53 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ORIDES TOMAZ SANTIAGO e ANNA DA SILVA SANTIAGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 17:00h.
TAKACO HARA YAEDA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FUJIYA YAEDA. Filiação: TAHATI HARA e TOSHI HARA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 17:00h.
TERESINHA COELHO DE LIMA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO DE LIMA. Filiação: SEBASTIAO TEIXEIRA COELHO e MARIA LUIZA MARCONDES COELHO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 16:30h.
VALDECI CORREIA DE SOUZA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA. Filiação: JOS CORREIA COSTA e MARIA CANDIDA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 11:00h.
VALDEIR TEIXEIRA RODRIGUES, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ERMELINDA DE SOUZA RODRIGUES. Filiação: JULIO FERNANADES RODRIGUES e TEREZINHA TEIXEIRA BRANT. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 16:00h.
VALDEVINO DOMINGOS DE MORAIS, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: GERMANO MORAIS NASCIMENTO e ROSALINA VIEIRA MORAIS. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:00h.
WALDIR CAETANO, 80 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: MARIA ISAURA BEZERRA CAETANO. Filiação: TEREZINHA CAETANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 11:00h.
WALTER ANTONIO BRUNETTI, 70 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: VALERIA NUNES BRUNETTI. Filiação: FIORINDO BRUNETTI e ADELAIDE COBBE BRUNETTI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 14:30h.
