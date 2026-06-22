Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (22)

AMANCIO ANTONIACOMI, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANTONIO ANTONIACOMI e IZABEL CAPELARI ANTONIACOMI. Sepultamento: COLONIA PARDO, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
ANA MARIA PEDREIRA DE BARROS, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: VIRGINIO DO AMARAL BARROS e LEA PEDREIRA DO AMARAL BARROS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
ANTONIO BERNARDINO DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ALICE LUCIA DA SILVA. Filiação: JOSE BERNARDINO DA SILVA e REGINA LOPES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
CECILIA DE OLIVEIRA DE MELO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: RODRIGO DOS SANTOS DE MELO e PRISCILA DE OLIVEIRA DE MELO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
CELINA MARQUES, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: URSULINA MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 22 de junho de 2026. Data do Falecimento: 21/06/2026.
EDUVIRGES MARILIA LAZZARI DE LIMA, 76 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: RENATO WASTHNER DE LIMA. Filiação: ARNOLDO LAZZARI e OLGA WITKOWSKI LAZZARI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
EMILIA SETUKO OKABE, 78 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: YUTAKA SETUKO OKABE e YOSHIKA ITICI OKABE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
ESDRAS LOURENCO DE MOURA, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ELIEZER LOURENCO DE MOURA e MARIA GOMES DE MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
GILDAZIO ALVES CORREIA, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SIZINIO ALVES CORREIA e NEUZA DA ROCHA CORREIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
HELENA MICHALOWSKI SIVEK, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MARIANO SIVEK. Filiação: ESTANISLAU MICHALOWSKI e ESTANISLAVA MICHALOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
HORTENCIA FIERLI LAPA, 94 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: RUY LAPA. Filiação: JOSE FIERLI e CELESTE CHIARETI FIERLI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
IVAN BOCCHI KRUEGER, 76 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ERNESTA ROSELI BINI KRUEGER. Filiação: LEOPOLDO ARTHUR KRUEGER e LEONOR BOCCHI KRUEGER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
IVO RAMOS, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HENRIQUE RAMOS NETO e MARIA JULIA FERREIRA RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (22)
IZABEL CRISTINA SCHWARSBACH, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALBINO SCHWARSBACH e ROSA PREVEDELLO SCHWARSBACH. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO EVANGÉLICO DA CACHOEIRA, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
JOAO MARIA DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA TEREZINHA MENDES DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM MARTINS DOS SANTOS e HELENA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
JOAO RAGONHA, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OCTVAIO RAGONHA e MARIA CASTILHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
JONITO DE FREITAS, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DEVERCI RODRIGUES ANDRADE DE FREITAS. Filiação: VICENTE LUIZ DE FREITAS e NAIR SABINA DA ROSA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 21 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
JOSE CINQUE, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: APARECIDA BAZOTI CINQUE. Filiação: JOAO CINQUE e EMILIA FERREIRA CINQUE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 22 de junho de 2026. Data do Falecimento: 21/06/2026.
JOSE LEVIR BRANDALIZE, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: DIVAIR BRANDALIZE. Filiação: ANTONIO BRANDALIZE e ANGELINA MARENDA BRANDALIZE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
JOSE REGINO BASILIO, 63 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: LORINETE DUARTE DA SILVA. Filiação: GERALDO REGINO BASILIO e NASTACIA BATISTA DUTRA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
JOSE SAMPAIO DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: BENEDITA DE OLIVEIRA. Filiação: NAO COSNTA EM DOCUMENTO e MARIA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
JOSEMAR BRAZIL SILVERIO, 86 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: GUILHERME SILVERIO FILHO e ALTIVA PAZINATTO SILVERIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 22 de junho de 2026. Data do Falecimento: 21/06/2026.
JUVENAL FRANCO MARTINS, 91 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: DEJANIRE DOS SANTOS MARTINS. Filiação: JOAQUIM FRANCO MARTINS e MARIA CORREIA PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (22)
LAURO WALMIR FERREIRA, 83 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: MARIA JOANA PENEDA FERREIRA. Filiação: PAULINO FERREIRA e JOANITA SEGALLA FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
LEOCIR TREVISAN, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: JARDINIRIA TREVISAN. Filiação: LUIZ TREVISAN e ADELINA FERRARI TREVISAN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 22 de junho de 2026. Data do Falecimento: 21/06/2026.
LEONORA DA ROSA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CELESTINO DE CARVALHO e ROSALINA DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 22 de junho de 2026. Data do Falecimento: 21/06/2026.
LUCIO KLICIEVIZC, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: REGINA CELI SILVA KLICIEVIZC. Filiação: FLORIANO KLICIEVIZC e LONGUINA KLICIEVIZC. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA. Filiação: SATURNINO JOVINO DA SILVA e NOEMIA OZANA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de junho de 2026. Data do Falecimento: 21/06/2026.
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONDRO, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: CONRADO FRAGOSO DOS SANTOS e ALICE FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
MARIA LENY BORGES JESUS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVAN JESUS. Filiação: JUVENAL BORGES JESUS e OLINDA AMARAL DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 22 de junho de 2026. Data do Falecimento: 21/06/2026.
MARIA LISETTE UGUCCIONI ROMAO, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: ERNESTO UGUCCIONI e AMELIA MORETO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
MARIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA, 86 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOAO DE ALMEIDA. Filiação: ANTONIO JUSTINO DE OLIVEIRA e DURVINA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de junho de 2026. Data do Falecimento: 21/06/2026.
MARIO ALVES, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAQUIM ALVES e ANA MARGARIDA VASCONCELOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
MATEUS EDUARDO DOS SANTOS TEIXEIRA, 19 ano(s). Filiação: EDUARDO DOS SANTOS TEIXEIRA e JUCIMARA SOUZA DOS SANTOS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
MIRAY MARIA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: HENRIQUE ZANON e CARLOTA BITENCOURT. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
NATHAN MORATO ALVES DE SOUZA, 5 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: AUGUSTO CESAR ALVES DE SOUZA e LORENA SOUSA LOPES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 22 de junho de 2026. Data do Falecimento: 21/06/2026.
NEY SEBASTIAO PEREIRA, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: DIVA LEOCADIA ZOMBONI. Filiação: ANTONIO PEREIRA e LIOBA MACHADO PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 22 de junho de 2026. Data do Falecimento: 21/06/2026.
PEDRO GARCIA AFFONSO, 97 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: BENVINDA FARIAS AFFONSO. Filiação: MATHILDE GARCIA PORTES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
REGINA ANTONINA MANIKA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO MANIKA. Filiação: JULIAN BULCEWICZ e ANNA BULCEWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (22)
REGIS AMARAL DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: THEOBALDO DE OLIVEIRA e GESSI AMARAL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
ROBERTO KLEINA, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MERCEDES PAULIN KLEINA. Filiação: JOAO KLEINA e ROSALIA KLEINA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
ROSA DA SILVA GUIMARAES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO DE PAULA GUIMARAES. Filiação: JOAQUIM BARBOSA DA SILVA e BENEDITA AMARO DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
ROSA SZMELSZTAJN KRIGER, 94 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: BEREK KRIGER. Filiação: SZMUL SZMELSZTAJN e PERLA SZMELSZTAJN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, segunda-feira, 22 de junho de 2026. Data do Falecimento: 21/06/2026.
ROSI FARIAS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLANDIM FARIAS. Filiação: JOAO DA SILVA HEUSI e TEREZA HEUSI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
SUZEL MARIA NEVES CAMPOS, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MIGUEL DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO. Filiação: JOSE DO CARMO NEVES FILHO e EPONINA DE OLIVEIRA NEVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
THEREZINHA ROSARIO BASSETTI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELLYMOR BASSETTI. Filiação: ANTONIO ROSARIO e CELINA DE ARAUJO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 22 de junho de 2026. Data do Falecimento: 21/06/2026.
URBANO DA CRUZ FERREIRA, 90 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Cônjuge: RITA IZABEL CARNEIRO FERREIRA. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA e MARIA DA CRUZ FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
VERONICA GELENSKI PERACETTA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTENOR PERACETTA. Filiação: MIGUEL GELENSKI e BONIFACIA GELENSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 21 de junho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
VILMAR FOLADOR, 102 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: PETRONILA FOLLADOR. Filiação: MAXIMINO FOLADOR e OLIVIA WOLFF FOLADOR. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 21/06/2026.
WALTER FERNANDES DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: VITOR FERNANDES DOS SANTOS e VITALINA ZESCZYLINSKI DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 22 de junho de 2026. Data do Falecimento: 21/06/2026.
Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (22)