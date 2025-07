Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (21)

ALBERICO LUCIO GOMES PENNA NETTO, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: RIZELIA FRANCISCA GOMES PENNA. Filiação: ISNARD GOMES PENNA e EDIRDE OLIVEIRA GOMES PENNA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:00h.

ANA GARCIA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JOSE GARCIA e ALEXANDRA SEMPREBOM GARCIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 14:00h.

ANDREA SILVA CANTON, 46 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ONIVALDO DONIZETE CANTON e CRISTINA MARIA CANTON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 11:30h.

ANNA LUIZA AGOSTINETTO RODRIGUES, 40 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: JOAO RODRIGO DAVID LOPES. Filiação: ARNO RODRIGUES e ROSA MARIA AGOSTINETTO RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 21 de julho de 2025.

ANNA WOLCOW, 89 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO WOLCOW e PELAGIA DIGIGOW. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 14:00h.

ANTONIA DEZONITE DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZIDORO TEIXEIRA DOS SANTOS. Filiação: ELEUTERIO SOARES PINTO e AVELINA PADILHA DE ALMEIDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 18:30h.

ARSENIO CUPINI, 91 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ILCE MARIA PLETSCH CUPINI. Filiação: GENESIO CUPINI e CAROLINA MERLO CUPINI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 20 de julho de 2025.

AZADAIME DIAS CANTAO DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BATISTA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO FRANCISCO CANTAO e GERALDA DIAS CANTAO. Sepultamento: MUNICIPAL DE ARAPOTI, domingo, 20 de julho de 2025 às 17:00h.

BERENICE DE PAULA TRINDADE, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERVINO PRESTES DA TRINDADE. Filiação: BELINA DE PAULA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 14:00h.

CELIA REGINA RODRIGUES BAGESTAN, 70 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: GENY RODRIGUES BAGESTAN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 09:00h.

CLAUDINEY AVILA RIBEIRO, 54 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: CLAUDINEIA FRANCHINI. Filiação: JOSE PINHEIRO RIBEIRO e JANDIRA PAULINA DE AVILA PINHEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 16:30h.

DANIEL GUMERCINDO ARTIGAS, 59 ano(s). Profissão: EDITOR(A). Filiação: JOAO PEDRO ARTIGAS e MARILENE ARTIGAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:00h.

EDILBERTO DE CAMPOS TROVAO, 78 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Cônjuge: SUELI APARECIDA QUIMIE MIYAMOTO. Filiação: ARISTOBULO RIBEIRO TROVAO e ELZA DE CAMPOS TROVAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 19:00h.

ELENITE SOUZA PINTO, 68 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: APARECIDA MACHADO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 11:00h.

EMMA DOS SANTOS MAIA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NATALIO DOS SANTOS MAIA. Filiação: MARIA SIMOES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:30h.

FELIPE CARVALHO DA SILVA, 30 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALTIVIR ANTONIO DA SILVA e SELMA CARVALHO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 16:30h.

GERALDO ADRIANO NARDELLI, 79 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: CECILIA DEMETERCO NARDELLI. Filiação: ANTONIO NARDELLI e ROSALIA NARDELLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 22 de julho de 2025.

GESSI APARECIDA DE FARIA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORIVALDO JOSE FARIA. Filiação: JOSE FURTADO DA SILVA e LUZIA FERREIRA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 12:00h.

HELISANGELA RUTZ CARDOSO, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO LEONEL RIBEIRO. Filiação: OSNY CARDOSO e NEUSA RUTZ CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 10:30h.

IVETE MANSUR BRUNET, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ALCEU BRUNET. Filiação: MANSUR HAIKEL FEHEDE e NARA MANSUR HANNA MIGUEL. Sepultamento: CEMITERIO NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO / PIRAQUARA, segunda-feira, 21 de julho de 2025.

JAIME LUIZAGA SORIA GOLVARRO, 86 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: MARINA AZEVEDO LUIZAGA. Filiação: JOSE LUIZAGA MOSCOSO e ELENA SORIA GALVARRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de julho de 2025.

JOAO ALBERTO BIANCOLINI, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA JOSE DE AVILA BIANCOLINI. Filiação: ALBERTO BIENTINEZ BIANCOLINI e IZAIRA BIANCOLINI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 11:00h.

JOAO MARIA D APARECIDA AFONSO FERREIRA, 83 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: MIGUEL DE JESUS AFONSO FERREIRA e MARIA DE JESUS AFONSO FERREIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 17:00h.

JOSE LOURENCO DOS SANTOS, 97 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A) EXTERNO. Cônjuge: MARIA SALETTE MONEGAGLIA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL DOS SANTOS e MARIA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 17:00h.

JOSE PEREIRA DA FONSECA, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANA MARIA BARBOSA DA FONSECA. Filiação: JOSE PEREIRA DA FONSECA e EMILIA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 10:00h.

JOSIAS RAIMUNDO FERREIRA, 62 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: JOSE RAIMUNDO FERREIRA e FRANCISCA RIBEIRO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 10:00h.

LUIZ FORNAROLLI PEREIRA, 74 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MAURY GOMES PERREIRA e DIRCE FORNAROLLI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 17:00h.

MARIA ANGELICA COUTO VIEIRA, 55 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: GENTIL MUNIZ VIEIRA e MARIA DE CEO COUTO VIEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 17:30h.

MARIA DO CARMO MARTINS LIMA, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: PAULO PEREIRA LIMA. Filiação: JONAS SOARES MARTINS e ANA BARBOSA MARTINS. Sepultamento: SAO BENTO //ARARAQUARA SAO PAULO, segunda-feira, 21 de julho de 2025.

MARIA HELENA STADLER, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADELSON STADLER. Filiação: FRANCISCO WALDOMIRO STADLER e CLAUDIA MELLER STADLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 21 de julho de 2025.

MARIA IONE JUSTI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSCAR GIUSTI. Filiação: FRANCISCO BELIN e ANGELA MASCHIO BELIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 21 de julho de 2025.

MARIA JOSE PANSOLIN DA SILVEIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO CARDOSO DA SILVEIRA. Filiação: CARLOS PANSOLIN e ROSA JUNGLES PANSOLIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 17:00h.

MARIA LEONI PADILHA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALDERICO PADILHAS e LIDIA BOLTIM PADILHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 09:00h.

MARILENE VEIGA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARCOS VEIGA e HELENA SZLACHETKA VEIGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 20:00h.

MARILIDY ALVES OLIVEIRA DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: HERONIDES OLIVEIRA DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO VICENTE DA SILVA e CELESTINA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 20 de julho de 2025.

MARINETE DE SOUZA GONCHOROSKI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERMES RODOLFO GONCHOROSKI. Filiação: ARNALDO BARBOSA DE SOUZA e MARIA BARBOSA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 09:00h.

MARIO RENATO LONGEN, 56 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CIBELE CRISTINA SOARES LONGEN. Filiação: ORLANDO LONGEN e ALZIRA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 16:30h.

MARTHA DE OLIVEIRA DE MELLO MONTEIRO, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CARLOS DE MELLO MONTEIRO. Filiação: MANOEL SATYRO DE OLIVEIRA e MARIA DIVINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 17:00h.

MURIEL LORACI LORUSSO, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: SILMARA DO ROCIO MELLO LORUSSO. Filiação: OSCAR BAPTISTA LORUSSO e STELLA DE OLIVEIRA LORUSSO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 20 de julho de 2025 às 20:00h.

NEIDE VAZ TEIXEIRA GIACOMASSI, 65 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: EDSON AMITON GIACOMASSI. Filiação: EUGENIO TEIXEIRA e SATURNINA VAZ TEIXEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 14:00h.

NORMA PACIORNIK, 73 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Filiação: SALMO GOLDSTEIN PACIORNIK e ANITA DIMENSTEIN PACIORNIK. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, segunda-feira, 21 de julho de 2025.

OTAVIO FERREIRA CASTRO, 69 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARIA MARCONDES CARVALHO FERREIRA CASTRO. Filiação: ORLANDO FERREIRA CASTRO e MAIA DE LOURDES FERREIRA CASTRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 14:00h.

PAULO ALBERTO TOSIN, 75 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: PAULO ANGELO TOSIN e EMILIA GABARDO TOSIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 17:00h.

PAULO CESAR GONCALVES DA CRUZ, 62 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: ELISABETE GONCALVES DA CRUZ. Filiação: PALMIRO GONCALVES DA CRUZ e ADAIR DE OLIVEIRA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 11:00h.

PAULO GLISLERE, 91 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: SANTINA GLISLERE. Filiação: FRANCISCO GLISLERE e MARIA DA GRACA COSTA GLISLERE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 14:00h.

REINALDO LUIZ TULIO, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: BEATRIZ DE JESUS TULIO. Filiação: GERALDO TULIO e ELVIRA ROSENENTE TULIO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 16:30h.

ROSA MARIA GONCALVES PEREIRA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA PEREIRA. Filiação: JOAQUIM DA SILVA GONCALVES e CARMEN GOMES GONCALVES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 21 de julho de 2025.

ROSILENE APARECIDA DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TARCISIO BRAGA DA SILVA e IVANI MARIA DA SILVA BRAGA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 11:00h.

SABRINA BONINI FERREIRA, 31 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADVOCACIA. Filiação: SOLANGE FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 10:00h.

SERGIO LUIZ RIBAS, 56 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: ANDREA PADOVANI RIBAS. Filiação: SEBASTIAO RIBAS e LOURDES RIBAS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 12:00h.

TETSUKO FUKUHA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FUKUHA HINORI. Filiação: SHIGERU TANIGUTI e KIYOKO TANIGUTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 14:00h.

VANA MARIA DE OLIVEIRA, 46 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA e NELSINA ALCANTARA. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, domingo, 20 de julho de 2025 às 17:00h.

WILSON KRINSKI, 75 ano(s). Profissão: ASSISTENTE TÉCNICO. Filiação: PAULO KRINSKI e IRENE CARMEN KRINSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 10:30h.

YOLANDA GIRON DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: GERALDO RODRIGUES DA SILVA. Filiação: REYNALDO GIRON e LINA MARIA FELIPE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 17:00h.

