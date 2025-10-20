Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (20)
ANTONIO BORGES PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE BORGES DE LIMA e EUDOCIA RUTHES PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
ARCILIA ELVIRA CANZI ALMADA DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALMADA DE SOUZA. Filiação: LEONARDO CANZI e CONSTANCIA GRASSI CANZI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
BENTO BONOMO DE ABREU MEHES, 15 dia(s). Filiação: RENAN MICHAEL MEHES e TATIANE BONOMO DE ABREU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
CARMEN LUCIA PINTO SCHERAIBER, 55 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: GUSTAVO SCHERAIBER. Filiação: ANTONIO SERGIO PINTO e ROSICLEIA SILVEIRA PINTO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
DOMINGOS GORRAO, 76 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Filiação: LUIZ GORRAO e MARIA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 19/10/2025.
EVALDO SANTOS DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: JOAO BATISTA DA SILVA e MARIA MAGDALENA SANTOS SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
EVELLYNN LOURENCO DA SILVA, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: GILBERTO CARNEIRO. Filiação: JOSE LOUREIRO DA SILVA e MARIA ELIZABETI REJOLLI DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
FRANCISCO BRAZ DE SIQUEIRA, 78 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: LAIDES DE SIQUEIRA. Filiação: PEDRO FRANCISCO DE SIQUEIRA e PAULINA MARIA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
ISRAEL PORTES DE BARROS, 56 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MARILENE APARECIDA PRUDENCIO. Filiação: JOAO PORTES DE BARROS e GENIA GEFFER DE BARROS. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
JOAO MARIA DE SOUZA, 74 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ODETE TERQUINA LOMBARDO DE SOUZA. Filiação: ANIBAL LUCIO DE SOUZA e MARIA AURORA DA SILVA DE SOUZA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
JOAO SCHLIZINSKI, 97 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: LEONOR DOS SANTOS SCHLIZINSKI. Filiação: PEDRO SCHLIZINSKI e MARIA MATILDE DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
JOSE JOAO DE ALMEIDA, 86 ano(s). Profissão: ABASTECEDOR(A). Filiação: NORBERTO DE ALMEIDA e JOANA FAGUNDES COELHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
LUCIANO CHIQUITI, 50 ano(s). Filiação: PEDRO CHIQUITI e CIRCE APARECIDA DIAS CHIQUITI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
MARIA LUCIA DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: JOSE ROMOALDO RIBEIRO e NAIDE LUCIA RIBEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
MURILO BENICIO DOS SANTOS SILVA, 2 mes(es). Filiação: LUIS FERNANDO FREITAS SILVA e JESSICA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 19/10/2025.
NATALIA OLESKOVICZ, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO OLESKOVICZ e VITORIA WZAREK OLESKOVICZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
ROBERTO CARLOS NASCIMENTO, 60 ano(s). Profissão: PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Cônjuge: MARIA APARECIDA LINHARES NASCIMENTO. Filiação: AFFONSO NASCIMENTO e SOFIA PEREIRA NASCIMENTO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICPAL EM PICARRAS – SC, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
ROSELY MARIA CISCATO POPLADE, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SYDNEI LUIZ POPLADE. Filiação: LUIZ ANTONIO CISCATO e ADELIA LISBOA CISCATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 19:30h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
ROSEMERI SIMIONI, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULINO SIMIONI e JULIA SIMIONI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
