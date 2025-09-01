Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (1º)
ALCEU PINTO GUILHERME, 78 ano(s). Cônjuge: MARIA CELIA TAMANINI GUILHERME. Filiação: ANTONIO GUILHERME e ADY PINTO GUILHERME. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 10:00h.
ALTAIR MENDES DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LOURIVAL MENDES DOS SANTOS e LIDIA MENDES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 14:00h.
ANDREA DOS SANTOS FELISBINO, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO DOS SANTOS FELISBINO e JOAQUINA RODRIGUES FELISBINO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 15:30h.
ANIZIO LOUZADO DE CARVALHO, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ENI ALVES DE CARVALHO. Filiação: FRANCISCO DE CARVALHO e CAROLINA LOUZADO DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 16:30h.
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, 60 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: SUELI APARECIDA OLIVEIRA. Filiação: SANDOVAL DE OLIVEIRA e TEREZA DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 16:00h.
ARNALDO MARTINS DA CRUZ, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CREMILDA MATOS DE SOUZA. Filiação: ANTONIO MARTINS DA CRUZ e MARIA PIRES DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 17:00h.
AUREA LUIZA DE SOUZA DE STEFANI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCELO DE STEFANI. Filiação: HELEODORO MARIA DE SOUZA e CLOTILDE GEISELER DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 1 de setembro de 2025.
BRAZILISIA GODOY DA ROCHA, 72 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: ROBERTO MOREIRA DA ROCHA. Filiação: EUZEBIO GODOY e DEMETRIA VILLABA GODOY. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 16:30h.
CARMEN VIEIRA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ISRAEL RIBEIRO DOS SANTOS e JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 15:00h.
CELSO PEREIRA, 79 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: JOSI GORETTI DE OLIVEIRA BASTOS PEREIRA. Filiação: JOAO PEREIRA e MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 16:00h.
CICERA SEVERINO DE SOUZA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMOSIO SOARES DE SOUZA. Filiação: RAIMUNDO SEVERINO DO CARMO e ALTA PIRES DE ARAUJO DO CARMO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 17:00h.
DENAIR DE SOUZA VEIGA, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CLAUDEMIR VEIGA. Filiação: ANTONIO ASSIS DE SOUZA e TEREZINHA CANDIDO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 15:00h.
DILMAR JOSE DE OLIVEIRA, 36 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA NETO e ORLANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 16:30h.
ELIAS FERREIRA MOTA, 51 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE FERREIRA MOTA e ROSINA RABELLO MOTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 09:30h.
ELMAR GUARIZE, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: FRANCISCO GUARIZE e EUNICE GUARIZE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 10:00h.
EVALDO CIT, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ELSA JOSE DE ASSIS CIT. Filiação: ANTONIO CIT e IZABEL ZILLI CIT. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 15:30h.
FRANCISCO CARLOS CHUCHAJA, 65 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: TANIA MARA PURKOTTE VIANA CHUCHAJA. Filiação: AUGUSTO CHUCHAJA e ROMALINA CHUCHAJA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 31 de agosto de 2025 às 19:30h.
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ZACARCHUKA, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CELIA ZACARCHUKA. Filiação: ANTONIO ZACARCHUKA e ROSALINA ZACARCHUKA. Sepultamento: SÃO FRANCISCO DE SALES, segunda-feira, 1 de setembro de 2025.
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: DIONISIO PEREIRA DOS SANTOS e IDIA PEREIRA MARQUES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 14:00h.
GLORINHA DIAS DE ANDRADE, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS MACHADO DE ANDRADE e MARIA DIAS DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 17:30h.
HELIO DE FARIAS SILVA, 22 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ORLANDO SILVA e MIRIAM ROCHA DE FARIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 1 de setembro de 2025.
IRACY BEZERRA SILVA, 95 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: JOSE GABRIEL FILHO. Filiação: RAFAEL GOMES BEZERRA e MARIA AMELIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 18:00h.
ISABEL MUZZOLON, 66 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOAO BATISTA MUZZOLON e NADIR DE BARROS LIMA MUZZOLON. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 16:00h.
IVO AROLDO LEANDRO, 83 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA BEATRIS LEANDRO. Filiação: AFONSO ANTONIO LEANDRO e ADELIA ZONATTO LEANDRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 31 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOAO MARIA CORDEL, 79 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES CORDEL. Filiação: VALENTIN CORDEL e IZABEL KACHINSKI CORDEL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 15:00h.
JOAO MARIA IENSEN, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIA MERCEDES IENSEN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 11:00h.
JOSE CARLOS MACHADO, 29 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: JOSE MACHADO e SOILI CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO DA BOMBA CERRO AZUL, segunda-feira, 1 de setembro de 2025.
JUCELIA CZARNESKI, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALAERTE CZARNESKI. Filiação: GERCINO BENTO e IZAURA ESPINDOLA BENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 18:00h.
LUCIANO PELLER, 50 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELIANE CRISTINA MASCHKE PELLER. Filiação: ROMEU ALFREDO PELLER e INGELORE PELLER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 1 de setembro de 2025.
LURDES DE FATIMA WEIS DA COSTA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARGEU DA COSTA. Filiação: HELENA WEIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 15:00h.
MARIA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: HORTENCIO RIBEIRO DOS SANTOS e GERTRUDES LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 16:30h.
MARIA ZELIA DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ANGELO DOS SANTOS e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 16:00h.
NEUSA VIEIRA PADILHA, 65 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: AMERICO PADILHA e ELPIDIA VIEIRA DOS SANTOS PADILHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de setembro de 2025.
NILDA DA APARECIDA BISCAIA, 51 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: CALITO BISCAIA e ANDRELINA DE ALMEIDA BISCAIA. Sepultamento: CEMITERIO IMBU RESERVA, segunda-feira, 1 de setembro de 2025.
ONESIO GRACIOLI, 68 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: HONORIO GRACIOLI e ALZIRA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 1 de setembro de 2025.
PAULO EDISON PEREIRA DE FIGUEIREDO, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO PEREIRA DE FIGUEIREDO e ALZIRA PEREIRA DE FIGUEIREDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 16:00h.
ROMILDO PEREIRA, 79 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: PEDRINA PEREIRA. Filiação: MANOEL PEREIRA e DALILA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 10:00h.
RONALDO CESAR CANTOIA, 52 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: SILVIO CANTOIA e APARECIDA DA SILVA CANTOIA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONGOINHAS, segunda-feira, 1 de setembro de 2025.
ROSA DE OLIVEIRA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO FERREIRA DA SILVA. Filiação: ALZIRA DE OLIVEIRA e ALZIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 13:30h.
ROSELI DE FATIMA MIRANDA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAUL MIRANDA. Filiação: ANTONIO PINHEIRO SOBRINHO e TEREZA FERREIRA PINHEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 10:00h.
SONIA CRISTINA FIGUEIREDO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA FIGUEIREDO EISMANOVICIUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 11:00h.
SONIA MARIA FERREIRA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO COELHO FERREIRA e ERACI MARIA DOS SANTOS FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 31 de agosto de 2025 às 16:45h.
SONIA REGINA FERREIRA, 59 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: ANADIR FERREIRA e ISAIR GONDRO FERREIRA. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 10:00h.
TACIANA DE LIMA BARBOSA, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARI ALBANEZ DE SOUZA BARBOSA e MARIA CELINA DE LIMA BARBOSA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 1 de setembro de 2025.
TEODOSIO HERMES WEBER, 83 ano(s). Cônjuge: ROSE MARY WEBER. Filiação: PEDRO WEBER e AURINA MARIA WEBER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 31 de agosto de 2025 às 16:30h.
THIEKO SAKURAGUI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TETSUSO SAKURAGUI e MATIE SAKURAGUI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 14:00h.
VALERIO CHIKOSKI SOBRINHO, 74 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: JANDIRA DA MOTA FERREIRA CHIKOSKI. Filiação: PEDRO CHIKOSKI e BARBINA NADROSKI CHIKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 12:00h.
VIVIANE CABRAL DOS SANTOS OLIVEIRA, 49 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: PAULO FERNANDES DOS SANTOS e DIRCE CABRAL DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 10:00h.
