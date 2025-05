Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (19)

AHIR DE OLIVEIRA GRANDE, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CESAR GRANDE. Filiação: BENEDICTO CONRADO DE OLIVEIRA e AUREA BRITES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 15:30h.

ANTONIO CELSO BENTO, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: SIRLENE FATIMA DA CRUZ BENTO. Filiação: SANTINOR BENTO e PAULINA ANGELINA DA CRUZ BENTO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 17:00h.

BENEDITO RIBEIRO, 69 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: ELIANE DO ROCIO DE FREITAS. Filiação: ANTONIO TARGINO RIBEIRO e RUTH TERESINHA OLIVEIRA RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:00h.

CARITA BENAVIDES DA SILVA FERNANDES, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALMOR REGASSON FERNANDES. Filiação: HERMES DA SILVA e NELI FIGUEIRO DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:00h.

CECILIA KUDLAWIEC, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS KUDLAWIEC. Filiação: MIGUEL KUDLAWIEC e IADUVIGA ANTOXEVIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 17:00h.

CELINA FORNEA, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ENNIO FORNEA. Filiação: ABNTONIO ZEQUINAO e ROSA FIORI ZEQUINAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 18 de maio de 2025 às 16:00h.

EDI DEBORA GOMES DE ALMEIDA BRITO, 61 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: EDISON DE SOUZA BRITO. Filiação: IDALECIO GOMES DE ALMEIDA e APARECIDA DA SILVA DIAS ALMEIDA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE APIAI, segunda-feira, 19 de maio de 2025.

EDITE SIMIONI REDLEVINSKI, 87 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: RUBENS SEBASTIAO REDLEVINSKI. Filiação: ANTONIO JORGE SIMIONI e TEREZA MOCELLI SIMIONI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:30h.

EDSON JOSE DOS SANTOS VOICHECOSK, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: BENEDITO VOICHECOSK e ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 15:00h.

EDUARDO NASCIMENTO DE ANDRADE, 34 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: CAMILA. Filiação: EISENHOWER CEZARIO DE ANDRADE e IVANIL ROSA DO NASCIMENTO ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 17:00h.

ELIO CELSO GUEDES, 78 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: LEDIR TERESINHA SCHOENEMANN GUEDES. Filiação: ARISTIDES DE OLIVEIRA GUEDES e LOURDES MOREIRA GUEDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:00h.

EVALDO RIBEIRO DE CAMPOS, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: CENIRO RIBEIRO DE CAMPOS e ZULEIDE CARDOSO DE CAMPOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:30h.

GENI ELIDIA DE LIMA MACIEL DUPIN, 55 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DEUDORO AUGUSTO DUPIN. Filiação: BENEDITO DE LIMA e PASCOALINA ELIDIA MARQUES DE LIMA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 12:00h.

HAIRTON FERREIRA FERNANDES, 74 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IZAUILDA DOS SANTOS FERNANDES. Filiação: NIVALDO FERREIRA FERNANDES e MARIA KONIGSREUTER FERNANDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 19:00h.

IDULINA BELUSSO DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VICTGORINO BELUSSO e TOSCANA PAIZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 19 de maio de 2025.

INGEBORG WALTRAUD WOLDACH PETZ, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALOIS PETZ. Filiação: ARTHUR WOLDACH e MARGARIDA WOLDACH. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 18:00h.

IRENE ZANDONA MACHADO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO AYR MACHADO. Filiação: AMBROZIO ZANDONA e ELISA ZANDONA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 14:30h.

IVO BUTENAS, 80 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: EGLACIR MARA BUTENAS. Filiação: JOAO BUTENAS e LEONI BUTENAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:30h.

IVONE GONCALVES ANASTACIO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONIR ANASTACIO. Filiação: AUGUSTO GONCALVES e MARIA LUIZA DE SOUZA GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 19 de maio de 2025.

JOAO CARDOZO, 71 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS. Filiação: JOAO GUILHERME CARDOZO e NARDINA SCHIMIT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:00h.

JOAO FERNANDO VEIGA, 44 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CILIONE RIGOBELLI. Filiação: JOAO DOS SANTOS VEIGA e CLEONICE RODRIGUES VEIGA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 09:00h.

JOAQUIM FRANCISCO PEREIRA, 78 ano(s). Profissão: MUSICO. Cônjuge: ANA MARIA BRUEL PEREIRA. Filiação: JOAO JOSE PEREIRA e MARIA NUNES PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 12:00h.

LAURINDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO, 90 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA. Filiação: LAURINDO ALVES DE OLIVEIRA e ANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de maio de 2025 às 17:00h.

LUIS ANTONIO NOGAROTTO, 55 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PAULO NOGAROTTO e TERESA ANTONIA NOGAROTTO. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA ZACARIAS, domingo, 18 de maio de 2025 às 16:00h.

MARCELO ALVES, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO ALVES e BOGUSIA GOLH ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 09:00h.

MARCOS LIEBEL JUNIOR, 64 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: MARCOS LIEBEL e ODIVETE CARNEIRO LIEBEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 13:00h.

MARIA CECILIA OLIVEIRA ARAUJO, 3 ano(s). Filiação: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA ARAUJO e MAYARA NAZARIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 17:00h.

MARIA DA CONCEICAO PINTO FADEL, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EUGENIO COSTA PINTO e OTILIA DE SOUZA PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 18 de maio de 2025 às 21:00h.

MARIA DE LOURDES VIEIRA GODOI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO CONSTANCIO VIEIRA e MARIA DOS PRAZERES LEMOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 11:30h.

MARIA HILDA KALKBRENNER ERBESDOBLER, 97 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE KALKBRENNER e IDA KALKBRENNER. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, segunda-feira, 19 de maio de 2025.

MARIA IZABEL BARRIQUELLO, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: REINALDO BARRIQUELLO. Filiação: PAULO ALEXANDRE DAS NEVES e DOLORES MARIA DAS NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:00h.

MARILDA DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA, 65 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: PEDRO BARBOSA. Filiação: SALVADOR RODRIGUES DE OLIVEIRA e OLIVINA DA SILVA OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 10:00h.

MARLY SCHAFFER DIAS, 88 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: JAIR DIAS. Filiação: FRANCISCO SCHAFFER FILHO e ODETE YVONE GROHS SCHAFFER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 11:30h.

NADJA MARIA LOPES VIEIRA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS LOPES VIEIRA e NANCY DE OLIVEIRA GOMES VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 18 de maio de 2025.

NEUSA DE ARAUJO, 72 ano(s). Profissão: TÉCNICO LABORATÓRIO. Filiação: JOAQUIM DEARAUJO e MARIA CAETANO DE ARAUJO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 11:00h.

OSNI FIRMINO GOMES, 89 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LENIR GOMES. Filiação: MANOEL FIRMINO GOMES e BASILIA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 11:30h.

PEDRO CELLA DE LIMA, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALFREDO RAMOS DE LIMA e TEREZINHA CELLA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 11:00h.

RAFAEL ALVES SANTOS, 40 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: LOURIVAL BANDEIRA SANTOS e GLAUCIA CRISTIANE ALVES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 10:00h.

ROGERIA SANTOS MICHEQUE, 70 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: MARCOS SANTOS CARDOSO MICHEQUE e SANDRA SANTOS CARDOSO MICHEQUE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 13:00h.

SEBASTIANA AGUIAR, 95 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ANTONIO RODRIGUES DE AGUIAR e ALCIDIA ROSALINA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 18 de maio de 2025.

SERGIO DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DA LUZ DOS SANTOS. Filiação: FRANKLIN DOS SANTOS e MARIA JORGINA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 10:00h.

SUELI DE FATIMA DOS SANTOS DA SILVA, 53 ano(s). Cônjuge: LUIZ CARLOS CORBOLIN. Filiação: JOSE SEBASTIAO CARVALHO DOS SANTOS e MARIA JUDITH DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:00h.

SUELY TEREZINHA ESPIRITO SANTO, 72 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: SERVINO PEREIRA RAMOS e CONCEICAO PEREIRA RAMOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 18 de maio de 2025 às 20:00h.

VALDECI DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: EUGENIO ALMEIDA DOS SANTOS e BENEDITA OLINDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 11:00h.

VALDECY LEME DO PRADO, 64 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: IVANIA MORAES DO PRADO. Filiação: JOAO LEME DO PRADO e FRANCISCA MARIA DO PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 10:00h.

VALMIR BORGES CARNEIRO, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CRISTIANE DE OLIVEIRA CORREIA CARNEIRO. Filiação: SEBASTIO BORGES CARNEIRO e MARIA DE LOURDES CARNEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 10:00h.

VALMIR CLAUDEMIR COSTA, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SOLANGE MARIA MUNHOZ COSTA. Filiação: HEITOR PINTO COSTA e BEATRIZ DOMENCIA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 15:00h.

ZAIRA DO PRADO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CANDIDO MENDES. Filiação: MARIA ELEUTERIA DO PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:00h.

ZENIR BASTIANI VIDAL, 88 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: NESTOR MOREIRA VIDAL. Filiação: SYLVIO BASTIANI e MARIA CANDIDA BASTIANI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 12:00h.

