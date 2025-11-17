Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (17/11)
ADRIELE GUIMARAES DOS SANTOS, 39 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: CLAUDIO JOSE DOS SANTOS e CLEIA NERY GUIMARAES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
AMELIA WRUBLEWSKI STADINICKI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMILIO STADINICKI. Filiação: ESTANISLAU WRUBLEWSKI e LEOCADIA WRUBLEWSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
ANGELO DE BRITO, 90 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: TEREZINHA BALDON DE BRITO. Filiação: ROSA DE BRITO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
ANTONIO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO, 88 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ENCARNACAO SCHWARZ MONTEIRO. Filiação: AUGUSTO JOAQUIM MONTEIRO e DEOLINDA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
ARACI DE SOUZA DOS ANJOS MIODUTZKI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE MIODUTZKI. Filiação: DAVID SOUZA DOS ANJOS e TEREZA PADILHA DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
BEATRIZ ROCHA SIEBERT, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURO SIEBERT. Filiação: APOLINARIO ROCHA e ELIA VALEJO ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
CLEUSA MARIA PISSAIA MARASCKI, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CARLOS MARACHI. Filiação: JOSE ARTHUR PISSAIA e MARIA DA CONCEICAO PISSAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
ELIAS KARPO, 61 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: WALDOMIRO KARPO e SUELI KARPO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
GENI DA CRUZ ANDRADE, 78 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: ALVINA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
JOAO SALVADOR NETO, 68 ano(s). Cônjuge: SUMARA DO ROCIO DE OLIVEIRA SALVADOR. Filiação: PEDRO SALVADOR e DARIA LOPES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
JOAQUINA MARIA DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OSCALINO ADAO DA SILVA e MARIA BARBOSA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
JULIO CHAPTIAK, 89 ano(s). Filiação: JOAO CHAPTIAK e MARIA LADANIVSKI CHAPTIAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 11:20h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
LENIR APARECIDA LUCAS DE VASCONCELOS, 81 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOSE DE VASCONCELOS e ANA MARIA LUCAS DE VASCONCELOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
MARFISA MELO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EXPEDIDO GERALDO DE OLIVEIRA. Filiação: HEITOR CAVALCANTI DE ARAUJO e LUIZA MELO CAVALCANTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
MOISES DE ANDRADE, 31 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE e MARIA DA LUZ PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 16/11/2025.
NILVA CEZAR ESCORSIM, 83 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: SHIRLEY MARIA ESCORSIM. Filiação: JUBILINO RODRIGUES CEZAR e ALMIRA DE OLIVEIRA CEZAR. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
NOEMIA EDUWIRGES DO NASCIMENTO SIVEK, 91 ano(s). Filiação: CELESTINO DO NASCIMENTO e MARIA BUDAL DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 16/11/2025.
PAULO ROBERTO SCOTT MURRAY, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MICHELE CAMARGO. Filiação: ROBERTO SCOTT MURRAY e ZILA FIGUEIREDO MURRAY. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
SANDRO PEDRO MASSINHA, 55 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: VALENTE MASSINHA e MARIA DA LUZ MASSINHA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
SEBASTIAO NOBOR KUZUOKA, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JACI KUZUOKA. Filiação: TAKEO KUZUOKA e NAKANO KUZUOKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
SELMA CAMPESTRINI, 83 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ORELIO CAMPESTRINI e TERESA CAMPESTRINI. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
VANDERCY ADELAIDE POLO DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ADERBAL HENRIQUE DOS SANTOS. Filiação: JOAO POLO e AMELIA TEIXEIRA POLO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
WANDA VICENTE DE OLIVEIRA SILVA, 48 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JAIR PEREIRA DA SILVA. Filiação: MOACIR VICENTE DE OLIVEIRA e ZULMIRA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
