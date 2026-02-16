Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (16/02)
ALISSON DA SILVA CORREIA, 19 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: IVAN APARECIDO CORREIA e PATRICIA GOMES DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/02/2026.
ANGELO CORSATO JUNIOR, 63 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: ANGELO CORSATO e MYRIAM D ALESSANDRO CORSATO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 16/02/2026.
CARLOS ITSO, 80 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: CELI DE JESUS CORREIA ITSO. Filiação: VICENTE ITSO e ONELIA PASSOS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE SC, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 15/02/2026.
CECILIA THIAGO, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO THIAGO SOBRINHO e ANA CAROLINA THIAGO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 15/02/2026.
EUNICE LIMA DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO DOS SANTOS. Filiação: JUVENAL DE PAULA LIMA e ROSA DE SOUZA LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: CRISLEINE MELISSA CAETANO. Filiação: DARCI RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES RAMOS DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 15/02/2026.
GLACY MACHIAVELLI CORDEIRO, 90 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: EDGARD CORDEIRO. Filiação: ALCIDES MACHIAVELLI e NAILDA FERRUCY MACHIAVELLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 16/02/2026.
IARA CRISTINA ARNOLD, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LOPES DE OLIVEIRA. Filiação: MILTON BOZA e JOANNA BOZ. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 15/02/2026.
INES ALVES DE MIRANDA, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MODESTINO ALVES DE MIRANDA e ELVIRA AUGUSTINHO DE MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/02/2026.
ISADORA DE MACEDO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: DIOGO RAMON DE MACEDO e BRUNIELE FERMINO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/02/2026.
LUCAS MOURA LEITE, 37 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Filiação: DARCI DE MOURA LEITE e IVONE NATALINA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 15/02/2026.
MARIA ALBERTINA, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: FELISBERTO MARTINS DE MELO e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 16/02/2026.
MARIA ARAUJO DA SILVA FAGUNDES, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CASTURINO FAGUNDES. Filiação: JOAQUIM NUNES DA SILVA e CLEMENCIA ALVES DE ARAUJO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/02/2026.
MARIA ENILDA SILVA MULLER, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO ERVINO MULLER. Filiação: EVANGELISTA FRANCISCO DA SILVA e ADILIA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 15/02/2026.
MARIA HELENA MACIEL MATIAS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISSAEL MATIAS. Filiação: GERALDO MACIEL DA SILVA e MARIA APARECIDA MARIANO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE LUNARDELI, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 15/02/2026.
MAURICIO VIANA DA SILVA JUNIOR, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MAURICIO VIANA DA SILVA e VIRGINIA MARINHO VIANA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 15/02/2026.
NOEMIA ANTUNES DOS ANJOS, 85 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: MANSUR DOS ANJOS e MARIA ANTUNES DOS ANJOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/02/2026.
VANY APARECIDA LUSTOSA JUNGLES, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO DE DEUS. Filiação: PEDRO LUSTOSA DE FREITAS e ANALDINA DE SIQUEIRA DANGUI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/02/2026.
