Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (15)
ADRIANA SCHMITZ DOMINGUES, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERMANO ORLANDO DOMINGUES. Filiação: ANIBAL SCHMITZ e NOEMI MARIA SCHMITZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 15:00h.
ALCIDES CESARIO, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: APARECIDA DA SILVA CESARIO. Filiação: TOME CESARIO e MARIA DE LURDES CESARIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 14:00h.
ANTONIO LUIS ZEIZER, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PAULO ZEIZER FILHO e PEDRINA BARBOZA ZEIZER. Sepultamento: CEMITÉRIO DO CAPIVARI (COLOMBO), segunda-feira, 15 de setembro de 2025.
APARECIDA ALVES PASCOAL, 54 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CALIL PASCOAL e MARIA ALVES PASCOAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 10:00h.
APARECIDA VENCESLAU DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: SANTOS LOPES PEREIRA. Filiação: CLEMENTE VENCESLAU DA SILVA e IZOULINA NOGUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 09:00h.
ARNO DE JESUS, 75 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: TITA DE JESUS. Filiação: DUARTE DE JESUS e IDA DE JESUS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 11:00h.
CARLOS ADRIANO, 90 ano(s). Profissão: PESCADOR. Cônjuge: MARIA MODESTO LOPES ADRIANO. Filiação: NAO CONSTA e DEORISIA ADRIANO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 14:00h.
CATHARINA BASSO, 88 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: VICTORINO BASSO e ROSA COZER. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 09:00h.
CINTIA MELLY SANTANA DA SILVA AMBROSINO, 45 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SEZEFREDO SANTANA DA SILVA e LEIDE SUZANA MENCA SANTANA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 11:30h.
DINORA A LUZ SCHULTZ, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ SCHULTZ. Filiação: FRANCISCO POLIDORO e BRASELINA DA LUZ POLIDORO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 14 de setembro de 2025 às 17:00h.
EMANUEL DE FREITAS, 45 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: TANIA FIERTZ. Filiação: MAURICIO GONCALVES DE FREITAS e MARLENE TEREZINHA DE LIMA FREITAS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 16:30h.
EUGENIO MAZZUCCO, 91 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA LEONIR BENEDET MAZZUCCO. Filiação: JOAO MAZZUCCO e CLARA MAZZUCCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 14 de setembro de 2025 às 17:00h.
HERALDO LUIZ NUNES MENDONCA, 74 ano(s). Profissão: PROJETISTA. Filiação: JOAO MENDONCA e GLORIA NUNES MENDONCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 14 de setembro de 2025 às 17:00h.
ISABELA MORESCO FREITAS, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: BRUNO RAFAEL FREITAS e DAINARA MORESCO FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 15 de setembro de 2025.
ISALTINO FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: VILSIA DA SILVA FERREIRA. Filiação: VICENTE FERREIRA DELGADO e ANA NATALIA DELGADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 16:30h.
ISMAEL JOAO DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DANIELA GONZALES DOS SANTOS. Filiação: MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS e BENEDITA DIAS DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 14:00h.
IVO KUSCHNER, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA HELENA ZORECH KUSCHNER. Filiação: VICTOR KUSCHNER e MARGARIDA KUSCHNER. Sepultamento: (ARAUCARIA) CEMITÉRIO COLONIA CRISTINA, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 14:00h.
JOSE RODRIGUES DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: EDENA DE OLIVEIRA DA SILVA. Filiação: MANOEL BARBOSA DA SILVA e MARIA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 17:00h.
JOSE ROMAO GAERTNER, 73 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ARNOLDO BERNARDO GAERTNER e NOEMIA PEREIRA GAERTNER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 10:00h.
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA NEUMANN, 38 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: KEILLA SOUZA DOS ANJOS. Filiação: WALDIR LUIZ GARCIA NEUMANN e CLARICE PORFIRIO DE OLIVEIRA NEUMANN. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, segunda-feira, 15 de setembro de 2025.
LUIZ CELSO LEMES SANTANA, 74 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA SUELI LEMES SANTANA. Filiação: JOSE LEMES SANTANA e CECILIA DOSNER SANTANA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IMBITUVA, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 17:00h.
MAGDA DE CASTRO VIEIRA TAVARES, 74 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: JORGE LUIZ MARTINS TAVARES. Filiação: ARMANDO VIEIRA RODRIGUES e DINAH VIEIRA DE CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de setembro de 2025.
MARCIA DA LUZ ALVES DO CARMO, 50 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: ANTONIO MARCOS BUCCO. Filiação: MANOEL ALVES DO CARMO e DARIA PONTES DO CARMO. Sepultamento: MUNICIPAL DE MORRETES, domingo, 14 de setembro de 2025 às 17:00h.
MARCO AURELIO SCHATZMANN, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LIANE FERNANDA RONCHI. Filiação: IVO GUIDO RONCHI e SALETE MARIA SCHATZMANN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 10:00h.
MARIA DE LOURDES SOARES FIGUEIREDO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL MANOEL FIGUEIREDO. Filiação: OSVALDO SOARES e DORACI DA SILVA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 11:00h.
MARIANA BARCHAKI SEIXAS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA SEIXAS. Filiação: CASEMIRO BARCHAKI e ANA BARCHAKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 15 de setembro de 2025.
MAURITEA SOARES DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: MANOEL DUARTE DA SILVA. Filiação: VIRGILIO JOSE SOARES e CLARA ALVES TEIXEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 16:30h.
OLGA CAIADO, 63 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: BORTHOLOMEU CAIADO e MARIA LEONARDI CAIADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de setembro de 2025.
OLGA MARIA HIBL DE GROTHE, 78 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: MANDRED GROTHE. Filiação: JULIAN HIBL e PAULA KERM DE HIBL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 11:00h.
PAULIEL LIGEIRO, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZINHA LIGEIRO. Filiação: PAULIEL LIGEIRO e EVANGELINA SANTOS LIGEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:00h.
PAULO SERGIO CORREIA DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: WALDIR CORREIA DOS SANTOS e MANOELINA APPARICIO DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 14 de setembro de 2025 às 18:00h.
PEDRO RODRIGUES DE ALMEIDA, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: NAIR FRANCA ALMEIDA. Filiação: JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA e VICENTINA FRANCISCA DE QUEIROZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 14 de setembro de 2025.
SIMONE DE OLIVEIRA, 37 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JEFFERSON DE OLIVEIRA VON DENTZ. Filiação: ELOIR DE OLIVEIRA e ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 15:00h.
THIAGO HENRIQUE DA SILVA NEVES, 24 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: CARLOS SERGIO FERREIRA NEVES e SUELI PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 16:00h.
ZAIRA GONCALVES BORGES, 73 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: CARLITO BORGES e MARIA GONCALVES BORGES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 14 de setembro de 2025 às 17:00h.
