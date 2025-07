Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (14)

ADEMAR DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: LUIZ MARIANO DE SOUZA e ALBERTINA SANTOS DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 11:00h.

ADRIANO PEREIRA DA ROCHA, 46 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: ARLINDO PEREIRA DA ROCHA e ORLANDIA MEIRELES DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de julho de 2025 às 17:30h.

AGNALDO ROGERIO BAPTISTA DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: CINESIO BAPTISTA DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 09:00h.

ANA ETELVINA REIS REZENDE, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM SILVESTRE FIDELIS. Filiação: GERALDO MOREIRA REZENDE e RITA ETELVINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 14 de julho de 2025.

ANTONIO ALEXANDRE, 84 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: ROSA MANTOVANELLI ALEXANDRE. Filiação: VITALINO ALEXANDRE e CONCEICAO TEREZINHA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 16:00h.

BEATRIZ DO ROSARIO, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RICARDO FRANCISCO DO ROSARIO FILHO e BERNARDA DO ROSARIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 13:00h.

CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: FISIOTERAPEUTA. Cônjuge: MARFIA ELIANE DE LIMA BARBOSA DOS SANTOS. Filiação: JOSE ALVES DOS SANTOS e JUVENTINA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 13 de julho de 2025 às 17:00h.

CARMEN MARGARITA FARRERAS DE MERCHAN, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAFAELA FARRERAS. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, segunda-feira, 14 de julho de 2025.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (14)

CELSO TADEU GONCALVES CORDEIRO, 71 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GONCALVES CORDEIRO. Filiação: NILTON GONCALVES CORDEIRO e NAHYR BONAMIN CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 13:00h.

CID GERARD, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: CLAUDETE BELLI GERARD. Filiação: JOAO ENEAS GERARD e CLEMENTINA SOFIA STUTZ GERARD. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 17:00h.

DARCISIO DACIO FRANCISCO, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA FRANCISCO. Filiação: MANOELDACIO FRANCISCO e JOSINA MANOEL FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 10:30h.

EDITH SCHMIDT DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE AYRES DA SILVA. Filiação: RICARDO OTTO SCHMIDT e HILDA SCHMIDT. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, domingo, 13 de julho de 2025.

ELYSEU CAMUSSI, 94 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: LOURDES APPARECIDA CAMUSSI. Filiação: BENEDICTO CAMUSSI e CELISTA VECCHI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 13:00h.

ENELSON JOSE DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: CANDIDO JOSE DOS SANTOS e MARIA DE SOUZA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 10:00h.

ENIDES STARCK, 72 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: ARTEMIRO NALENTIN STARCK e LEONILDA MARIA STARK. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 10:00h.

EUGENIO CELESTINO DE CARVALHO, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANTONIA LINA DA SILVA CARVALHO. Filiação: JOAQUIM CELESTINO DE CARVALHO e LIBIA FERNANDES DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 14 de julho de 2025.

FLORISBELA CUBAS DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DOS SANTOS. Filiação: JOSE DE LIMA CUBAS e VITALINA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 10:00h.

HAROLDO SAROT, 63 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: MARISA VIANA SAROT. Filiação: JOAO SAROT e JULIA JARAMISKI SAROT. Sepultamento: CREMATORIO A DFINIR, segunda-feira, 14 de julho de 2025.

ILSSE PICCOLI, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIO PICCOLI e ANITA PEREIRA PICCLI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 18:00h.

IRINEU SOARES DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES FLORIANO. Filiação: AUGUSTO ANTONIO DA SILVA e FRANCISCA SOARES DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 14 de julho de 2025.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (14)

IRONE PINHEIRO DO CARMO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AIRTON COLACO DE ANDRADE. Filiação: MANIR PINHEIRO DO CARMO e TEREZA FIGUEIRA DO CARMO. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 16:30h.

ITELVINA ANNA TOFFOLI CASAROTTO, 98 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANTONIO CASEMIRO CASAROTTO. Filiação: ORESTE TOFFOLI e JOANNA GANDIN. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE EM TOLEDO, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 08:00h.

IVANI JESUS DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS DE OLIVEIRA e LUIZA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 14:00h.

IVONE PEREIRA DE VIDAL, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEREIRA DE VIDAL. Filiação: ARISTIDES SANTA CLARA e AMELIA DE SIQUEIRA SANTA CLARA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 14:00h.

JOAO MARTINS PEREIRA, 79 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARLI SONENBERG PEREIRA. Filiação: AMBROSIO MARTINS PEREIRA e CLEMENCIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 17:00h.

JOSE FRANCISCO DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CAROLINA DA CONCEICAO DA SILVA. Filiação: JOSE DE BRITO SILVA e PERCILIA DA SILVA BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 17:00h.

JOSE OSNIR GROBE, 72 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ALCI DA SILVA CORREA. Filiação: ANTONIO GROBE e ROSA ALVES DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 16:00h.

JOSUE MARIOT, 95 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA ANTONIA FERREIRA MACHADO MARIOT. Filiação: PEDRO MARIOT e DOSOLINA BRIDA MARIOT. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 17:00h.

JULIO DIEDIO, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: TEREZINHA CHAIDA DIEDIO. Filiação: NICOLAU DIEDIO e CATARINA DIEDIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 17:00h.

LESSANDRA HELENA MARQUES MARQUES, 40 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LEONI JORGE PEREIRA MARQUES e SANDRA CRISTINA MARQUES MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 14 de julho de 2025.

LINEU MOREIRA LEAL, 80 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ETELVINA CASTRO LEAL. Filiação: ANTENOR LEAL e MARIA PIRES MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 16:30h.

LUCIANO PELANDA, 50 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: JOAO HENRIQUE PELANDA e MARIA RONETE PELANDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 14:00h.

MARCIA CRISTINA VELOZO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EUGENIO VELOZO e NERCINDA PEREIRA VELOZO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 11:00h.

MARIA DE LOURDES DOMACOSKI, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALDOMIRO DOMACOKI e MARIA DE LOURDES FARIAS DOMACOSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, segunda-feira, 14 de julho de 2025.

MARIA DO CARMO SANTOS, 67 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: JULIO SCHOCK. Filiação: JURANDIR CUSTODIO DOS SANTOS e MARIA RITA DE JESUS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de julho de 2025 às 17:00h.

MARIA JULIA DA SILVA COELHO, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: JURANDIR VIEIRA COELHO NETO e LUCIANE CAVALHEIRO DA SILVA COELHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 17:00h.

NADYR MARCOLLA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ATTILIO MARCOLLA e OTTILIA MARCOLLA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, segunda-feira, 14 de julho de 2025.

NARIA MARIA MARTINS LOPES, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ADAO SALGADO MARTINS e INEZ OLIVEIRA MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 14 de julho de 2025.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (14)

NOELI APARECIDA MATTOSO, 61 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: PAULO EUFRASIO MATTOSO e JURANDIR MATTOSO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 13 de julho de 2025 às 17:00h.

PAULO DE OLIVEIRA TASMO, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ELENI MENDES TASMO. Filiação: JOAQUIM DE OLIVEIRA TASMO e ZULMIRA NEVES TASMO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 16:30h.

RAFAEL ANTONIO DE FREITAS LOPES, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO SERGIO LOPES e ELEUSE TONINELLO LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 17:00h.

REGINA MARIA PAULA DE ANDRADE, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NELSON VASCO DE ANDRADE. Filiação: CARLOS GUILHERME SOUZA PAULA e MARIA HELENA NEUMANN PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 17:00h.

ROZINA ROGOWSKI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO ROGOWSKI. Filiação: ESTEFANO COHENNE e ELENA CHARNEWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 13:30h.

SERGIO LUIZ PANSOLIN, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ABIGAIR ROSA PANSOLIN. Filiação: AMADEU PANSOLIN e TEREZINHA GONCALVES PANSOLIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 16:30h.

SIMONE HILARIO DE ALMEIDA, 39 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALESSIO DIMITRI MORETTO. Filiação: DEUSDETE PEREIRA DE ALMEIDA e LOURDES DE BRITO HILARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 15 de julho de 2025 às 17:00h.

TIYOKO YAMASAKI SATO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HIYOSHI SATO. Filiação: MITUCHIQUE YAMASAKI e KIMIKO YAMASAKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 14:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (14)