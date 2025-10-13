Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (13)
ALEXANDRE GOLVEIA, 40 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Cônjuge: MARCIA FERREIRA DE MELLO GOLVEIA. Filiação: AILTON GOLVEIA e MARIA APARECIDA DE JESUS GOLVEIA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
ALZIRA FERRAZ, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO FERRAZ. Filiação: JOSE SALSBRON e PIEDADE SANTANA SALSBRON. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
AMAURI ANTONIO LAZZARI, 61 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA DE FATIMA LIMA LAZZARI. Filiação: SIZIMIO MEMORIO LAZZARI e LAIR MARIA RECH LAZZARI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 13/10/2025.
CECILIA ARAUJO ROBERTO, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE ARAUJO DA SILVA e MARIA CECILIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
CESAR AUGUSTO NICODEMUS DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: REGINA STELA DA CUNHA E SOUZA. Filiação: OSWALDO DE ARAUJO SOUZA e MARISA NOVAES NICODEMUS SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (13)
DENVER MOHR NASCIMENTO, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: BRUNO DOS SANTOS NASCIMENTO e JESSICA GABRIELI MOHR. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
DINAZIR GOMES VELOSO, 72 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: IDIO DE ASSIS VELOSO e NAIR CORDEIRO GOMES VELOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
EDILOI CERVANTES, 54 ano(s). Profissão: ANALISTA TECNOLOGIA. Cônjuge: ARLETE REGINA CERVANTES. Filiação: APARECIDO CERVANTES e DEJANIRA DE OLIVEIRA CERVANTES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
EMELY SILVA FERNANDES DOS SANTOS, 29 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: EVERALDO PAIVA DOS SANTOS. Filiação: JOSE ALCEU FERNANDES e ELENILDA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
ERNA TEREZINHA RODRIGUES OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO FERNANDES RODRIGUES e ERCILIA FOGACA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
HELENA SUCHEK, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SUCHEK NETO. Filiação: JOSE KOBUS e MARIA KOBUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
JOAO LUIZ MOREIRA, 76 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: IDA DE BASTOS MOREIRA. Filiação: CASTORINO LUIZ MOREIRA e JULIA MACIEL DE GOIS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
JOSE BRAZ, 86 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: DIRCE EMILIA DA SILVA BRAZ. Filiação: NAO CONSTA e MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (13)
JOSE IVO HAINOCZ, 70 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: FRANCISCO HAINOCZ e EDMEA RIBEIRO. Sepultamento: CEMITÉRIO JD ETERNO – PARANAGUÁ PR, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
LUIZ BERNARDO DEWBICKI, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA ANGELINA WAGNER DEMBICKI. Filiação: SILVESTRE DEMBICKI e SARAH GARIB DEWBICKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
MARIA APARECIDA RIBEIRO ISIDORO, 73 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ANTONIO IZIDORO. Filiação: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO e DIVINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
MIGUEL ANGELO FURHMANN, 61 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: APARECIDA DA MATTA SEGALLA. Filiação: MIGUEL FURHMANN e ALICE GALEB FURHMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
ORIVALDO HAUPTMANN, 75 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: BENJAMIM HAUPTMANN e DOLORES MONTILHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
ORLANDO DE PAULA, 73 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA GONCALVES VIEIRA DE PAULA. Filiação: MARCELINO DE PAULA e CLAUDINA DE SOUZA PAULA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TRÊS CÓRREGOS, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
PEDRO LUIS DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOAO MARIA DE OLIVEIRA e MARIA ARAIDE LUCIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
ROSE MARY MANDU KUIASKI TRAMUJAS, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ANTONIO JORGE TRAMUJAS. Filiação: LONGUIM JOSE KUIASKI e NAIR MANDU KUIASKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 14 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 13/10/2025.
ZILDA APARECIDA BIANCHINI, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: MOISES FRANCISCO DE LIMA e ILIRINA CLARA DE MORAES LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (13)