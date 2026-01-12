Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (12)
ALCIONEA LUZ DA CRUZ, 50 ano(s). Filiação: ALCEU ARY DA CRUZ e TEREZINHA JESUS DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
ALIPIO JOSE SANTANA, 97 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MICHAL BRAZ SANTANA. Filiação: SEBASTIAO JOSE SANTANA e JARDELINA SANCHEZ DE SANTANA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, 56 ano(s). Profissão: GRAFICO. Filiação: ARLINDO PEREIRA DO NASCIMENTO e MARIA JOSE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
ANTONIO RIBEIRO, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ARACI MACEOD RIBEIRO. Filiação: SEBASTIAO RIBEIRO e SEBASTIANA FABIANA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
GENI RIBEIRO, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE GONCALVES RIBEIRO e AMELIA MAKOWSKI DARIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
GERALDO LOTUFO, 100 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: TERESA LOTUFO. Filiação: DOMIGOS LOTUFO e BENEDICTA HYPOLITTA MOREIRA CASTILHO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
GUILHERME NEVES CAMARGO, 22 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANDERSON CAMARGO e DEBORA DAS NEVES. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
HENRIQUE DE SOUZA PINTO, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA APARECIDA SILVA SOUZA PINTO. Filiação: JOSE DE SOUZA PINTO e TEREZA CAROLINA DE JESUS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (12)
JOAO MARIA DE AUGUSTINHO, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA HELENA GONCALVES. Filiação: ALBINO LEMES e MARIA JOAQUINA DE AUGUSTINHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
JOSE VIEIRA NETO, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: FRANCISCA GONCALVES DE MORAIS VIEIRA. Filiação: FRANCISCO EMIDIO DE SOUZA e ANA ALVES VIEIRA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 11/01/2026.
LEONILDO DA SILVA BARBOSA, 46 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: MANOEL MARCONDES BARBOSA e APARECIDA DA SILVA BARBOSA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
LUIS CARLOS RIBEIRO FRANCOSO, 43 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: VALDERI ROBERTO OLIVEIRA FRANCOSO e ELIZETE ALVES RIBEIRO FRANCOSO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
MALVINA RODRIGUES DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ALCIDES RODRIGUES DOS SANTOS e TARCILIA RIBEIRO PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
MARCIO ANDRE FERRAZ DE OLIVEIRA, 60 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: ANDRE FERRAZ DE OLIVEIRA e TEREZA MARTINS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
MARIA DE LOURDES DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: OLAVIO DORNELES DE SOUZA. Filiação: ABILIO NORA e TEREZINHA CAMARGO DE MELLO NORA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
MARIA DO CARMO NEVES, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM NEVES e ADELAIDE BARBOSA NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
ORLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HONORINO BARBOSA DE OLIVEIRA e MAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
ROSANGELA GODOY DE MENDONCA, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARCELO DE MENDONCA. Filiação: OSWALDO GODOY e MARGARIDA WENDT GODOY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (12)
VALDEVINO SILVEIRA BOENO SOUZA, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO SILVEIRA BOENO e CANDIDA ANTONIA DE SOUZA SILVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
VILSON DOS SANTOS NASCIMENTO, 58 ano(s). Profissão: MECÂNICO AUTOMOTIVO. Filiação: JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO e MARIA LEONISE DOS SANTOS NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 11/01/2026.