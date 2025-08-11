Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (11)
ACLESIA BORGES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VOLMIL BORGES. Filiação: HORACIO RODRIGUES DA SILVA e HELENA ALVES RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 10 de agosto de 2025 às 17:00h.
ADIR ERONDIR CARDOSO CRUZ, 72 ano(s). Filiação: VITORINO ALVES DA CRUZ e AURORA CLAUDINO CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 11 de agosto de 2025.
ALVINA ROSA DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA. Filiação: MARTINHO JOSE DA SILVA e ARLINDA ROSA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 11 de agosto de 2025.
ANTONIO CARLOS JACINTO, 73 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: ANTONIO JACINTO e GERMINA JACINTO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 16:30h.
AUGUSTO GARCIA, 83 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: NEGILA SONN GARCIA. Filiação: ADOLFO PEDRO GARCIA e MARIA BORGES GARCIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 09:00h.
CLAUDECIR PINHEIRO, 52 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ALEIXO BATISTA PINHEIRO e MARIA ROSA VIEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:00h.
DALCEMA APARECIDA ANTUNES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ROSELIN ANTUNES e ANGELINA VIEIRA ANTUNES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 12:00h.
DANIEL BESTEL, 48 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARIA CANDIDA DA LUZ BESTEL. Filiação: TEODORO BESTEL SOBRINHO e MARIA ANTUNES DE SOUZA BESTEL. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 14:00h.
DIVINA APARECIDA LEITE, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: DIOGO GALDINO LEITE e JOVEM ALVES DE OLIVEIRA LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 16:30h.
EDESON RAMOS DE LARA VAZ, 56 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CATIA ORGANDINA DE SOUZA BRASIL. Filiação: DURVAL DE LARA VAZ e LEONIR ADEVIRGEM TABORDA VAZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 10 de agosto de 2025.
ESTER GOMES SILVA DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE VICENTE DA SILVA. Filiação: IVO GOMES DA SILVA e NILDA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 16:00h.
FABIO RIBAS PEREIRA, 52 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: UBIRATAN BITTENCOURT PEREIRA e ELIZETE DE LOURDES RIBAS PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 10:00h.
FLAVIO FURTADO, 87 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: LUCY ALMEIDA FURTADO. Filiação: BERNARDINO FURTADO e MARIA FURTADO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:00h.
GILMAR JOSE DOS SANTOS AZEVEDO, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: CIZINO JOSE DE AZEVEDO e VERA LUCIA DOS SANTOS AZEVEDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 13:00h.
IDAZIMA DOMINGUES JALA, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ABRAO DE LATRE VAZ e MARIA DOMINGUES VAZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BORDA DO CAMPO, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 10:00h.
JOAO JACIR CABRAL, 91 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: LUFRIDO COSTA CABRAL e ANANCI SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 12:00h.
JUAREZ SCREMIN, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: AIDIL NASCIMENTO SCREMIN. Filiação: ANTONIO SCREMIN e AMELIA SIQUEIRA SCREMIN. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 14:00h.
LENI DA SILVA WERONKA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO WERONKA. Filiação: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA e MARIA BUENO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 16:30h.
LEONIR NUNES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROQUE DE OLIVEIRA FERREIRA. Filiação: DURVALINA NUNES. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, segunda-feira, 11 de agosto de 2025.
LUCIA GRANZA DE LIMA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO AMARO DE LIMA. Filiação: ESTEFANO GRANZA e HELENA SZUIRZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 16:00h.
LUIZ BITTENCOURT MARTINS, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: PEDRO FERREIRA MARTINS e HILDA MARILIA BITTENCOURT MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 10 de agosto de 2025 às 17:00h.
LYDIA KOZIEVICZ, 95 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Cônjuge: BOLESLAU LECH. Filiação: JOAO KOZIEVICZ e MARIA KOZIEVICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARCELO QUADROS IDOETA, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: DARCY IDOETA e LEONETHE QUADROS IDOETA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARCOS ANTONIO MARTINS, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: APARECIDA CANDIDO MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 16:30h.
MARIA APARECIDA VIEIRA, 56 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: SALVADOR ORTIZ. Filiação: EXPEDITO JOSE VIEIRA e ANA IRIA DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 09:00h.
MARIA DE LOURDES SOUZA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGENOR MOREIRA DE SOUZA. Filiação: MOISES JOSE DOS SANTOS e HERMELINDA ANDRADE SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 14:00h.
MARIA JOSE LOBO TELES, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO HERBERT MAGALHAES TELES. Filiação: ATAUPHO DE CASTRO LOBO e NAIR SALLES LOBO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 11 de agosto de 2025.
MARIA LUDIGER VALIM, 76 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: NILDO ALMEIDA VALIM. Filiação: VALDEMAR LUDIGER DA SILVA e ALIZIA BRAGA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:00h.
MARIA MARGARENE BEZERRA DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: NAO INFORMADO e RAIMUNDA NONATA BEZERRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 13:00h.
MARICELIA DO ROCIO CUNHA LOPES, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOACIR GABRIEL LOPES. Filiação: ALZIR ESTEVAO DA CUNHA e MARIA FLORI DA CUNHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARILENA SANDRINI BALL, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORLANDO SANDRINI e EUGENIA POCKRANDT SANDRINI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:00h.
MIECESLAU GURSKI, 88 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Filiação: ROMAO GURSKI e SUZANA GURSKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DA LAPA PR, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:00h.
MIRIAM DO ROCIO FRANCO DE JESUS, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MAURICIO FRANCO DE JESUS. Filiação: EDMAR PINHEIRO e MARIA ODITH PINHEIRO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 16:30h.
MODIAKI TANAKA, 86 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: FUSSAKO HIGASHI TANAKA. Filiação: HATSUICHI TANAKA e TISSA TANAKA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:00h.
NAZIRA DE SOUZA MILITAO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUSCELINO DE LIMA MILITAO. Filiação: JOAO INACIO DE SOUZA e MARIA APARECIDA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:00h.
NORIKO YAMANOUCHI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KEIZO YAMANOUCHI. Filiação: HIROSHI MIYAGI e KAME MIYAGI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:00h.
ORLANDA DA SILVA GOMES, 80 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JADIR PEREIRA GOMES. Filiação: HONORIO PORCINO DA SILVA e SEBASTIANA INACIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 10:00h.
PAULINA RIBEIRO DE ARAUJO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO RIBEIRO e MARIA RIBEIRO. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, segunda-feira, 11 de agosto de 2025.
PEDRO HENRIQUE DO CARMO AQUINO, 24 ano(s). Filiação: JOAO PEREIRA DE AQUINO e CICERA DO CARMO. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO MONOEL – ANTONINA, domingo, 10 de agosto de 2025 às 17:00h.
RIJANE APARECIDA SCHWIND, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILMAR JORGE SCHWIND. Filiação: CARLOS CRUZETTA e ROSA CRUZETTA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 11 de agosto de 2025.
ROMMY CHRISTINE PIESCH, 59 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: HANS WALTER PIESCH e WALTRAUD IRIA PIESCH. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:00h.
ROSE MARIE BAPTISTA DE SILVEIRA, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HELENO AZEVEDO DA SILVEIRA e VIRGINIA BAPTISTA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:00h.
RUBENS SALVEGO, 88 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO SALVEGO e VIRGINIA CHINELATO. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 11 de agosto de 2025.
SIMONE PILATTI DEL AMO GARCIA, 49 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO EUGENIO GARCIA. Filiação: DIRCEU PILATTI e DENILZE SERIGHELLI PILATTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 11 de agosto de 2025.
SUELI REQUI DE ANDRADE, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JASON AVELINO DE ANDRADE. Filiação: SILVIO REQUI e ELVIRA CONCEICAO CAMPOLI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:00h.
TEREZINHA SALATA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ SALATA NETO. Filiação: AFONSO SCMOECHEL e ROSA DA SILVA SCHMOECHEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 10:00h.
VALDENIRA PISTORI, 77 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Filiação: VITORIO PISTORI e MARIA MARQUES PISTORI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:00h.
VALDIR FERREIRA, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CELMA APARECIDA DE CAMARGO. Filiação: DIAMANTINO FERREIRA e HILDA FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 10 de agosto de 2025 às 15:00h.
VALTER PEREIRA DOS SANTOS, 80 ano(s). Filiação: MADALENA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 14:00h.