Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (10)
CLAUDIO WACTAWSKI, 87 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: NEVAIR TEREZINHA WACTAWSKI. Filiação: PAULO WACTAWSKI e GENOVEVA SISKOWA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
EDSON DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: RITA CARNEIRO DE OLIVEIRA. Filiação: NAO CONSTA e DIJANIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
ELEN CRISTINA SILVA DE MEDEIROS, 56 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: NESTOR JOAO DE MEDEIROS. Filiação: GIOVANI GOMES DA SILVA e ZILDA MORAES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
EULALIA KUSMA DE OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NACIR IBANEZ FREITAK DE OLIVEIRA. Filiação: THEOPHILO KUSMA e FRANCISCA FELIPAK KUSMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
GEISA JAMILLE NUNES DA LUZ FREITAS, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: EZENALDO JOSE PRAZERES DE FREITAS e JAQUELINE CRISTINA NUNES DA LUZ FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
GENI DE MELO GONCALVES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALDEMAR DE MELO e LUCINDA PINHEIRO DE MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 9 de novembro de 2025 às 12:30h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
IRACI MARIA PERPETUA DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CARLOS DA SILVA. Filiação: AMERICO PERPETUA DA SILVA e ANA MARIA PERPETUA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
JULIANA MELISSA CARNEIRO, 45 ano(s). Profissão: COMUNICAÇÃO SOCIAL. Filiação: DERALDO CARNEIRO e ZILDA SOLAR CARNEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
MARIA ELENA HAMESTER PACHECO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VILSON FRIZZO PACHECO. Filiação: NORBERTO PEDRO HAMESTER e GRACIEMA POSTAL HAMESTER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
ONESIMO VALEZI, 81 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: ERNESTO VALEZI e AMELIA NATALINA VALEZI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
ORPIDIO ANTONIO, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ANA MARIA CARNEIRO ANTONIO. Filiação: GENESIO ANTONIO e SEBASTIANA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
PAULO TEIXEIRA, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE ANTONIO TEIXEIRA e LUIZA CAPELINA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO PR, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
RAVI LUCCA SABINO BERTE, 7 mes(es). Filiação: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS BERTE e DEBORAH STEFANY SABINO DO AMPARO CIRILO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
SANTINA DO COUTO ARAUJO, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: JAIR ALVES DA CRUZ. Filiação: JOSE FRANCISCO DO COUTO e MARIA HONORIA DO COUTO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: SUELI CABREIRA DOS SANTOS. Filiação: JOAO MARIA DOS SANTOS e LEANDRINA LOURENCO DA FONSECA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 09/11/2025.
SEIITI YOSHIZAWA, 85 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Cônjuge: ANA SADAYO YOSHIZAWA. Filiação: JULIO SCHIMPACHI YOSHIZAWA e KIOKO YOSHIZAWA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 09/11/2025.
SIDNEI CILABIO POLONIO, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OSVALDO APRIGIO POLONIO e ANA ALICE POLONIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
SONIA AYAKO TASHIMA SANTOS, 64 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: RENY JOSE RAMOS SANTOS. Filiação: KAZUO TASHIMA e SUZUKO TASHIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
VALMIR DE SOUZA PACHECO, 50 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ORAIDE DE PAULA PACHECO e ANA ROSA DE SOUZA PACHECO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
