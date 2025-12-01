Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (1º/12)
ADIR MARTINS DE CARVALHO, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA ANGELA URBANEK DE CARVALHO. Filiação: JOAO MARTINS DE CARVALHO e MARIA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
ALTAMIR CARDOSO MONTEIRO, 69 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: MIGUEL CARDOSO MONTEIRO e ELZIRA BINDER MONTEIRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
ANTONIO MADUREIRA TAVARES, 81 ano(s). Profissão: GERENTE RECURSOS HUMANOS. Cônjuge: APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA TAVARES. Filiação: JOSE MADUREIRA TAVARES e ONDINA BENDA MADUREIRA TAVARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
ANTONIO PREMA FRAGA BRANDAO, 21 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: VIRGINIA MARIA SOLANO FRAGA BRANDAO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
CIRO GONCALVES, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA DAS GRACAS GONCALVES. Filiação: MARTIMIANO GONCALVES e ALICES CANDIDA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
CREMAIR APARECIDA RODRIGUES, 50 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GUILBER FARIAS. Filiação: SEBASTIAO LOIRES RODRIGUES e MARIA DAS GRACAS VIEIRA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
DANIEL COLACO DE ANDRADE, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VERLI APARECIDA GOMES DE ANDRADE. Filiação: SEBASTIAO COLACO DE ANDRADE e MARIA AUGUSTA SIQUEIRA COLACO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
DELCIONOR RIBEIRO, 63 ano(s). Profissão: ARTISTA. Filiação: LEONILTON SOUZA RIBEIRO e EUNICE RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
EUNICE DE OLIVEIRA PIENTA, 69 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MIGUEL PIENTA NETO. Filiação: JOSE NEVES DE OLIVEIRA e FRANCISCA FREITAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
FRANCISCO FERNANDES DIAS, 96 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: MANOEL DIAS DA CUNHA e SILVANIA FERANANDES QUEIROZ. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
JOANITA FRAGOSO CAVALHEIRO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTAIR NUNES DE AVILA. Filiação: ANTONIO FRAGOSO CAVALHEIRO e VICTORIA FRAGOSO CAVALHEIRO. Sepultamento: CEMITERIO EM PIEN – PR, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
LEONARDO WOLLINGER FOGACA, 29 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MAYARA DE MATTOS FOGACA. Filiação: JUCELINO WOLLINGER FOGACA e DENISE MARA SAMPAIO FOGACA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
LUCIANO CARVALHO DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRANCISCO ASSIS DA SILVA e LEONILDA MARIA DE CARVALHO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
LUIZ AUGUSTO PEREIRA FELIX, 52 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: JANECLEIA CRISTIANE PINHEIRO. Filiação: JOSE APARECIDO DE FELIX e ISABEL MARIA PEREIRA FELIX. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
LUIZ FERNANDO PASSOS, 30 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) TELEMARKETING. Filiação: LUIZ ANTONIO DOS PASSOS e ERMINIA DE FATIMA DA ROSA PASSOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
MARIA LORENZETTI LEAO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM PEREIRA LEAO. Filiação: JOAO LORENZETTI e ERMINIA ZUPEL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
MAYCON BARION SOARES, 38 ano(s). Profissão: COORDENADOR(A). Cônjuge: KELLY CHRISTINE LANDOLFI BETTIO. Filiação: VALDIR CESAR SOARES e TANIA APARECIDA BARION SOARES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
MERI DA LUZ MACHADO, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ALCEU ADALBERTO KIEL. Filiação: GRACILIANO MACHADO e NARCISA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
MILTON BORGES VIEIRA, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARTA SONIA GIROLDO. Filiação: MILTON RODRIGUES VIEIRA FILHO e LEONOR BORGES VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
NILSON CHOTE, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVANETE ZANINI. Filiação: AUGUSTO CHOTE e APARECIDA MESSIAS CHOTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
ODAIR CORREIA VIANA, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: CATARINA PEREIRA VIANA. Filiação: MIGUEL CORREIA VIANA e IDALINA LOPES CORREIA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
OSVALDO CARDOSO, 76 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: AGENOR JOSE CARDOSO e ORLANDA CARRILO CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
OSVALDO PIRES DE SOUZA, 83 ano(s). Filiação: FRANCISCO PIRES DE SOUZA e VITORIA MARIA DAS DORES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
RENATO CAMARGO DE PAULA, 42 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: JOAO MARIA DE PAULA e NEUCI CAMARGO DE PAULA ODIA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
ROSALINA GENITOR FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR FERREIRA. Filiação: DOMINGOS GENITORE e ALZIRA LOPES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
ROSANA RIOS, 66 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE RIOS FILHO e OCTACILIA POLERA RIOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
RUTH GUILHERME CSEH, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO CSEH. Filiação: PEDRO GUILHERME e LUIZA REIS GUILHERME. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
SALETE VITTO RUTHES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAIR RUTHES. Filiação: REDENTO VITTO e NATALINA MARIA VITTO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
SUZANA KLEINA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FABIO SEBASTIAO KLEINA. Filiação: ADAO KRUGER e ANNA FABINSKI KRUGER. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
VITOR DOMINGUES VIEIRA, 90 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TEREZINHA VIEIRA. Filiação: VICENTE DOMINGUES VIEIRA e JOAQUINA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
