Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (09)
ADAO DA SILVA BUENO, 68 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Cônjuge: HILDA HORYLKA SZABUNKA. Filiação: SATURNINO DE SOUZA BUENO e CANDIDA DA SILVA BUENO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
ALTAMIR CANDIDO DO NASCIMENTO, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IZOLDA CANDIDO DO NASCIMENTO. Filiação: DARIO CANDIDO FERREIRA e ELISIA CORDEIRO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
CLAUDETTE PEREIRA FARIA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SALDANHA FARIA e NIDIA PEREIRA FARIA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 9 de março de 2026. Data do Falecimento: 08/03/2026.
DINORATH DE ALMEIDA PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: EVALDO KLUG PEREIRA. Filiação: OTAVIO FERREIRA DE ALMEIDA e EMILIA MAGALHAES DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
EUGENIO LEVINO JAMIELNIAK, 87 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: MATILDE NAIDEK JAMIELNIAK. Filiação: JOAO JAMIELNIAK e LUDOVICA JAMIELNIAK. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 9 de março de 2026. Data do Falecimento: 08/03/2026.
ITAMARA GUCHINSKI VEIGA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAURO ORACZ VEIGA e MATILDE GUCHINSKI VEIGA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
LENI BOMPEIXE CARSTENS OWCZARZAK, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARAKEN OWCZARZAK. Filiação: FREDERICO CARSTENS e MARIA HONORIA BOMPEIXE CARSTENS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
LOURIVAL GARCIA RIBEIRO DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: OLGA LOPES RIBEIRO DA SILVA. Filiação: SANTINO GARCIA RIBEIRO DA SILVA e DEAMIRA DE ASSUNCAO SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
LUCIANO DIAS BARBOSA, 50 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: EUCLIDES DIAS BORBOSA e INEZ BONIN BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
MAGNO ISSAMU KONDO, 60 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA KONDO. Filiação: NOBORU KONDO e TIEKO KAMIDA KONDO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
MARGARIDA PINTO CORREIA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELOIR DOS SANTOS CORREIA. Filiação: CAROLINA PINTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
MARIA APARECIDA DE SOUZA ALMAS, 77 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSE FRANCISCO DA ALMAS NETO. Filiação: JORGE RIBEIRO DE SOUZA e MARIANA SILVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
MARIA CRISTINA GUEROCA, 71 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: JOSE TADEU NASCIMENTO GUEROCA. Filiação: MARIA JOAQUINA FARIAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
MARIA JOSE DA LUZ, 95 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSE PERPETUO DA SILVA. Filiação: JOSE VICENTE MARIA e GUILHERMINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
MARIA ODEZIA LIMA LUCIO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LUCIO. Filiação: BENEDITO DE ALMEIDA LIMA e APPARECIDA MARQUES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 9 de março de 2026. Data do Falecimento: 08/03/2026.
MARIA VILMA FERREIRA DE SALES SILVA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON GONCALVES DA SILVA. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE SALES e MARIA MOREIRA DE SALES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
MARLI DE FATIMA MOTTA DE ALMEIDA DE MELLO, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: PACIFICO MARTINS DE MELLO NETTO. Filiação: PEDRO MOTTA DE ALMEIDA e ELSA GUNCHOROSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
MAURICIO KUSSYM MONTEIRO, 36 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: BRAULIO SIQUEIRA MONTEIROI e IRENE KUSSYM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
MAURO CESAR RESENDE LIRA, 67 ano(s). Profissão: PERITO(A). Cônjuge: KLITIA MARIA DEGRANDI LIRA. Filiação: MUCIO LIRA e LUCINDA RESENDE LIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
PAMELA LENZ GOTTARDI, 22 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ALBERTO GOTTARDI NETO e CARLA VANESSA LENZ GOTTARDI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
ROBERTO DE JESUS PRADO, 47 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: ARGEMIRO DE JESUS PRADO e JUSSARA BELTRAM PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
RODRIGO DA SILVA, 38 ano(s). Profissão: DESIGNER. Filiação: MARIA HERCULES DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
ROSANA DA GRACA NADOLNY LOYOLA, 68 ano(s). Profissão: BIÓLOGO(A). Cônjuge: JOAO HEITOR MARTINS FRANCO. Filiação: JOAO RIBEIRO DE LOYOLA e GLAUCIA NADOLNY LOYOLA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
VICENTINA ROSA TEIXEIRA, 79 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: FRANCISCO TEIXEIRA. Filiação: JOAO DO NASCIMENTO e ACELIA DA ROSA NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 9 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
YVONNE SEVALHO CORCAO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCUS VALERIO CORCAO. Filiação: ANNIBAL SEVALHO e GERTIE SEVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
