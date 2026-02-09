Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (09/02)
ALEX ALVES, 46 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: URBANO ALVES e HELENA PEREIRA CHAVES ALVES. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 08/02/2026.
ALVARO CARDOSO DE MATOS JUNIOR, 58 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: CAROLINA STRECHAR. Filiação: ALVARO CARDOSO DE MATOS e MARIA SOFIA LOBATO MATOS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 08/02/2026.
ARGEU PADIA, 75 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LAURA SCHNEIDER PADIA. Filiação: SEBASTIAO PADIA e HELENA WEBER PADIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
BENEDITA DE LIMA SOARES, 89 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: FRANCISCO ANTUNES SOARES. Filiação: JOAO VICENTE DE LIMA e FRANCISCA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
BENEDITA NILZA MONTEIRO GEFUNI, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NELSON DE OLIVEIRA GEFUNI. Filiação: JOSE PEDRO MONTEIRO e MARIA DO CARMO CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
CLEONICE LOBATO NUNES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MATIAS PERES NUNES. Filiação: RAIMUNDO CLEMENTINO LOBATO e MARIA PACHECO DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO EM MACAPA – AP, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
EDNA MARIA MENEZES DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON GONCALVES DA SILVA. Filiação: JOAO BEZERRA DE MENEZES e MARIA JOSE DE MENEZES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
ELIANE HARDER, 90 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: HELMUTH HARDER. Filiação: PIERRE JULIEN DAVID e IVONNE DAVID. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
EURIPEDES XISTO, 27 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: MARCOS RODRIGUES GONCALVES e SIRLEI DA SILVA XISTO. Sepultamento: CEMITERIO EM IPORA – PR, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
FERNANDO LUIS CUBAS, 42 ano(s). Profissão: ASSISTENTE TELEMARKETING. Filiação: MIGUEL PAVILAKI CUBAS e LEONY TEREZINHA CUBAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
FRANCISCO ROSNEL KRENKE, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: CELIA DE LIMA KRENKE. Filiação: RICARDO GERMANO KRENKE e JURACY ALVES KRENKE. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
GILMAR RAMOS, 68 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: OGENIR RAMOS e ANA RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
GUSTAVO REZENDE COSTA GUIMARAES, 29 ano(s). Profissão: ESTAGIÁRIO(A). Filiação: REZENDE GUIMARAES FILHO e DENISE COSTA PRADO GUIMARAES. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 08/02/2026.
HELIO RODRIGUEZ, 88 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: ORLANDINA BUERGER RODRIGUEZ. Filiação: JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ e DALILA TROCHMANN RODRIGUEZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
JANDIRA BATISTA DE FREITAS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FAGUNDES DE FREITAS. Filiação: ANTONIO BATISTA BRISOLA e ROSALINA RODRIGUES BRISOLA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
LIVIA NASCIMENTO DE MATOS, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ELITON SIQUEIRA DE MATOS e LEDIANE DO NASCIMENTO DE MATOS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
LUIZ ANTONIO SANTOS, 71 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: DERMEVAL SANTOS e MARIA ALMEIDA SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO EM MATINHOS – PR, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
MARIA DE LOURDES SOARES DE ANGELO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIDES DE ANGELO. Filiação: JOSE SOARES e SEBASTIANA VALENTIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
MARIA IVONE GONCALVES, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: HELENA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
MIRIAN MARIA DELAZARI, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DEOCLECIO JOAO DELAZARI. Filiação: DEOCLECIO JOAO DELAZARI e CECILIA IVONE GOMES DELAZARI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
NELVINA CUBAS DE LIMA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE CUBAS DE LIMA e FRANCISCA COLIZARIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
RICARDO LUBASZEWSKI, 71 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA LUBASZEWSKI. Filiação: JERONIMO LUBASZEWSKI e IDA MIGUEL ABRAO LUBASZEWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
RONILDA GONCALVES, 66 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ERCILIO GONCALVES e AVANI GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
ROSILDA DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA e MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
SILVIANE DE FATIMA FERREIRA, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: NEI ANTONIO DO CARMO. Filiação: JOSE CARLOS FERREIRA e LOURDES FREITAS FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
SOLENIA EVALDT PIROLLI, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ASSIR PIROLLI. Filiação: ESTACINIO PEREIRA EVALDT e ONORINA SCHEFFER EVALDT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
VANIA MARIAN GUERINO FARINHA, 53 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: RAFAEL ZANON SEILER. Filiação: MARIO LOPES FARINHA e HELIA GUERINO FARINHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
WINNIE VICENTE ADAO, 30 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VALDIR VICENTE ADAO e JANETE DE OLIVEIRA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
