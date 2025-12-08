Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (08/12)
ADENIR DA ROCHA ALVES, 57 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JULIO ARCHANJO ALVES e IRENE DA ROCHA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
ATAIDE ANTONIO RODRIGUES, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ERCILIA RIBEIRO RODRIGUES. Filiação: JOAO RODRIGUES e MARIANA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
EDUARDO TZECIUK, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CELIA TEREZINHA FERREIRA TZCIUK. Filiação: ANDRE TZCIUK e FRANCISCA TZECIUK. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
ELIANE FABRO MICA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROGERIO JESS MICA. Filiação: RONEI PETRUI FABRO e IVANIR DE BARROS FABRO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
ELISABETH VANDERLINDE FERRAZ, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: SIMAO HENRIQUE VANDERLINDE e ISOLDE STUPP VANDERLINDE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
EUGENIA DIAS DE FREITAS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BOLIVAR COSTA MARTINS. Filiação: PEDRO DIAS DE JESUS e FRANCISCA DIAS DE FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 07/12/2025.
FLAVIA STELLA, 39 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: AIRTON STELLA e MARILIA DA SALETE PROSTT STELLA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
FRANCISCO FIRMINO RODRIGUES, 71 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: TEREZINHA RIBEIRO RODRIGUES. Filiação: JUVENAL FIRMINO RODRIGUES e MARIA ANTONIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
IONE MARIA MOURA COSTA, 77 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: ADALBERTO PEINEL COSTA. Filiação: OTAVIO VIEIRA DE MOURA e OLIVINA DE LOURDES PISKA DE MOURA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
IVO CHRISTEN, 59 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CECILIA CAUALIN CHRISTEN. Filiação: VITORIO CHRISTEN e IRENE ZONTA ALBINO CHRISTEN. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
LEONETE RAABE PINTO, 73 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: EURICO DA SILVA PINTO. Filiação: LEOPOLDP RAABE e HILDA RAABE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
LUDOVICO PRESTES DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Cônjuge: MARIA DINACIR RODRIGUES DE SOUZA. Filiação: EBRAIN PRESTES DE SOUZA e MARIA GONCALVES RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
LURDES DE LIMA FERNANDES, 78 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: DIRCEU JOSE FERNANDES. Filiação: ANTONIO DE LIMA e ORTILHA DIOGO DE LIMA. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
MARCOS TADEU VASCONCELLOS, 65 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ROSANE LISIAN VASCONCELLOS. Filiação: SEBASTIAO VASCONCELLOS e TEREZA VASCONCELLOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
ODAYR SILVA JUNIOR, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ODAYR SILVA e LINDACIR SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
OLIVIO ALVES DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: AURORA APARECIDA SOUZA OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA e ARMINDA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
RICARDO APARECIDO DA COSTA, 41 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ANTONIO PEIXOTO DA COSTA e LUZIA DE ARAUJO COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
UBALDINO DOS SANTOS RIBAS, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SUELI HELENA DO ROCIO RIBAS. Filiação: JOSE TABORDA RIBAS e JULIETA DOS SANTOS RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
WELLINGTON LUIS RODRIGUES, 37 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: KAUANE PADILHA RODRIGUES. Filiação: SILVIO RODRIGUES e SELMA ELIANE RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
