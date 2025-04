Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (07)

ACIOLI FERREIRA VAZ, 86 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: MARIA MADALENA FERREIRA VAZ. Filiação: AFONSO FERREIRA VAZ e MARIA DA CONCEICAO VAZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 19:00h.

ALFREDO SILVERIO DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELVIRA LOURES DOS SANTOS. Filiação: CLAUDINO SILVERIO DOS SANTOS e MARIA DA LUZ FONTES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BORDA DO CAMPO, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 16:00h.

AMARILDO PEREIRA DE LIMA, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: APARECIDA DE FATIMA MENDES MURCA DE LIMA. Filiação: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA e MARIA TEREZA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 14:00h.

ANACLETO CHAMANO FARIAS, 79 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ANITA FARIAS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:30h.

ANTONIO ESPYRIDIAO BRANDAO, 95 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: ALCIDIA MARIA DE PAULA BRANDAO. Filiação: ESPYRIDIAO FRANCISCO BRANDAO e JOANNITA BRANDAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:00h.

ANTONIO JOSE GONCALVES, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CARMEN DA SILVA GONCALVES. Filiação: JOSE ODARIO GONCALVES e MARIA PRECILIANA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 11:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (07)

BRENDA CARLA KEQUES MATORIZEN, 31 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: CARLOS MATORIZEN e APARECIDA DA LUZ KEQUES MATORIZEN. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 7 de abril de 2025.

DIRCEU PEREIRA, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: TEREZINHA LEMES DE PAULA PEREIRA. Filiação: BENEDITO PEREIRA e DIRCE LOPES PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 10:00h.

DIVINA MARIA PEREIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALGEMIRO MAXIMINIANO PEREIRA. Filiação: CANDIDO JOSE SOARES e ALVERINA DORCELINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 12:00h.

EDILAINE FERREIRA DE BRITO SUBTIL, 39 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Cônjuge: ROMULO LIMA SUBTIL. Filiação: ANTONIO JULIO DE BRITO NETO e NAIR FERREIRA DE BRITO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 7 de abril de 2025.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (07)

EGON KLAUBERG, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BERTOLAO KLAUBERG e NELI KRIECH KLAUBERG. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 09:30h.

ELENIR TERESINHA GELINSKI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTEPHANO GELCINSKI e ROSA GELINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:00h.

EROS HENRIQUE DA CUNHA TEODORO, 24 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AGUIMAR TEODORO e SUELEN SESPEDE DA CUNHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 09:30h.

FABIO JUNIOR MEDEIROS, 33 ano(s). Profissão: DESIGNER. Filiação: JOSE CARLOS MEDEIROS e TEREZA APARECIDA DRANKA MEDEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:30h.

GERHARDT MICHELMANN, 84 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: MARGARETH MICHELMANN. Filiação: GERMANO MICHELMANN e IDA MICHELMANN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 17:00h.

GINO SCHLESINGER, 57 ano(s). Profissão: ECONOMIA. Filiação: JULIO RENATO SCHLESINGER e ILSE MARIA SCHLESINGER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 6 de abril de 2025 às 17:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (07)

GLACI HECKE NUNES, 69 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Cônjuge: JOSE NUNES FILHO. Filiação: HOLANDO HECKE e MARIA DE LOURDES JARDIM. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:30h.

IRACY CHIBICHESKI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADELIO CHIBICHESKI. Filiação: LAURENTINO MARQUES DO NASCIMENTO e THEREZA ALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 15:00h.

IVA MARIA BORTOLOTO, 82 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: VITORIO BORTOLOTO e HILDA BRESSAN BORTOLOTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:00h.

JOAO EDUARDO CLEMENTE, 14 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ALAOR ROGERIO CLEMENTE e RAQUEL PEDROSO DA SILVA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 10:00h.

JOAO HENRIQUE VOLETE BORGES, 30 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MANOEL DONINO BORGES e ANA ANITA VOLETE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 14:00h.

JOEL PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, 89 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: NERY GODOY DOS SANTOS. Filiação: JOEL PEREIRA DOS SANTOS e MALVINA BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:00h.

JOSE ALEXANDR NERY, 50 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MONICA REGINA. Filiação: NERIVALDO NERI e MARLY VALCANAIA NERY. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 7 de abril de 2025.

JOSELIA MATOS DA COSTA, 79 ano(s). Filiação: JOSE DE MATOS e SILVIA DA CUNHA MATOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 13:00h.

JOVITA DE LIMA, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO DE LIMA e AMALIA CORREA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 13:30h.

LAUDIR DE FATIMA LOPES, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DAVI LORENCO LOPES e SANTINA LOURENCO LOPES. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 17:00h.

LUCI MARIA DELLAGRANNA BRUTKOWSKI, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PAULO BRUTKOWSKI. Filiação: ANGELO DELLAGRANNA e ADELAIDE NOGAIR DELLAGRANNA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 15:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (07)

LUZIA MARIA DE PROENCA DIAS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANIBAL DOS SANTOS DIAS. Filiação: AVELINO TELES DE PROENCA e DELCISTA MARIA DE PROENCA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 18:00h.

MARCELINA APARECIDA DOS PASSOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SANTO DALZOTTO PRIMO e ELVIRA MARTINS DALZOTTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 7 de abril de 2025.

MARCOS SANTANA, 64 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: STELLA DORTA SANTANA. Filiação: TRISTAO MARES SANTANA e THEREZA BIRO SANTANA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:30h.

MARGARET IVA FALKEMBACK, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARAGAO BORGES FALKEMBACK. Filiação: ANGELO AGOSTINHO FERRONATO e LUIZA BROCH FERRONATO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 16:00h.

MARIA DA SILVA SCHMEISKE, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: BENEDITO SILVERIO DA SILVA e FRANCISCA SILVERIO DE LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 6 de abril de 2025 às 16:30h.

MARIA DE LOURDES BELLO, 100 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOSE BELLO FILHO e HERMENEGILDA MATTANA BELLO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 15:00h.

MARINA FERREIRA GREIN, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO GREIN. Filiação: VALENTIN FERREIRA DOS SANTOS e QUINTILIANA ALVES DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 18:00h.

MIRIAN POCKRANDT CENTURION, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO GETULIO CENTURION. Filiação: RENE DENZART POCKRANDT e AIR PEREIRA POCKRANDT. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 13:30h.

ODILON FRANCISCO SEIXAS, 36 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: AUGUSTO SEIXAS e IVANA ROSIMERI CARVALHO SEIXAS. Sepultamento: VILINHA, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 17:00h.

SEBASTIAO AIRTON DE LIMA, 55 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ADAO ROGERIO DE LIMA e DORALINA DE LIMA. Sepultamento: CEMITÉRIO AGUA AZUL – LAPA., segunda-feira, 7 de abril de 2025.

SILVIA DE LOURDES ALMEIDA FURLAN, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCELINO FURLAN. Filiação: JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA e BRAULINA ALVES DE ALMEIDA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE CARLOPOLIS – PR, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 17:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (07)

TEREZA MARTINS DE PAULA DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO LOURENCO e JORGINA LOURENCO. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 7 de abril de 2025.

TEREZA MEDEIROS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTANISLAU BASILIO e ELLIA BASILIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:00h.

VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA, 40 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ODORICO MARTINS DE OLIVEIRA NETO e IDALINA DE SOUZA BRAGA MARTINS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:00h.

WALDOMIRO RAIMUNDO, 76 ano(s). Filiação: VERGILIO RAIMUNDO e CANDIDA HONORIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 7 de abril de 2025.

WILSON DE LIMA PINTO, 72 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ALCEBIADES DA SILVA PINTO e ZULMIRA DE LIMA PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 16:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (07)