Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (07)

ADRIANO APARECIDO ALVES DO AMARAL, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ ANTONIO COLACO DO AMARAL e DIRLEI AUGUSTINHAK ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 16:30h.

ALBARY LIMA DE ALMEIDA, 90 ano(s). Cônjuge: MARIA EDITH DE ALMEIDA. Filiação: ALEXANDRE FERREIRA DE ALMEIDA e JOVINA LIMA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 6 de julho de 2025 às 14:00h.

AMILCE TEREZINHA DE ARAUJO RUTHES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODILON RUTHES. Filiação: AMILTRO ALVES DE ARAUJO e CATHARINA BATISTA DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATORIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 16:30h.

ANAIR MENDES GUSELA, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO MENDES FILHO e JOAQUINA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 7 de julho de 2025.

ANTONIO ARTIGAS DE FARIA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ALAIDE VINKERT FARIA. Filiação: SALVADOR ANTONIO DE FARIA e LIVERSINA ARTIGAS DE FARIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 09:00h.

ANTONIO JOAO GONCALVES, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA JOSE DA SILVA GONCALVES. Filiação: JOAO FRANCISCO GONCALVES e MARIA UMBELINA GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 08:30h.

AUGUSTINHO BUKOWSKI, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: NEILI INES PENDIUK BUKOWSKI. Filiação: JOAO BUKOWSKI e MIGUILINA BUKOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:00h.

BENEDICTO ANTONIO GOMES, 79 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ADAIR ROCHA GOMES. Filiação: ALMIRIO GOMES e ARACI MORAIS GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 16:30h.

BENEDITO CESAR GENTIL DE GODOY, 57 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LINDAMIR APARECIDA DE OLIVEIRA GODOY. Filiação: VALDEMAR GENTIL DE GODOY e AMARILES MARIA DE GODOY. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 16:30h.

CICERO MANOEL VIEIRA, 87 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VICENTINA DOS SANTOS VIEIRA. Filiação: JOSE LUIZ DE BARROS e LUIZA IZABEL DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 11:00h.

DORALICE DE LACERDA DURAN, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: EDSON TADEU DURAN. Filiação: JOSE FRANCO DE LACERDA e EUNICE DE SANTANA LACERDA. Sepultamento: MUNICIPAL DE ANAPOLIS, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 17:00h.

EDISON CARLOS DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: WANILDA MENDES PINHEIROS. Filiação: MANOEL DE OLIVEIRA e IRENE TEDESHI DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:00h.

EDITE RIBEIRO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LOURENCO RIBEIRO e CECILIA RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 14:00h.

EMERSON PLACIDO DOS SANTOS, 31 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: MAURO PLACIDO DOS SANTOS e DEBORA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:00h.

ENY MARQUES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JACINTO MARQUES e MARIA APARECIDA MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:00h.

FABIANA ALVES DOS SANTOS, 45 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Filiação: DORACI ALVES DOS SANTOS e ROSMARINA INOCENCIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 8 de julho de 2025 às 10:00h.

FLORIANO ALBANSKI, 92 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: IRENE ALBANSKI. Filiação: JOSE ALBANSKI e ANTONIA DA COSTA SEMAISKI ALBANSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 16:00h.

FRANCISCA DA SILVEIRA SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO DA SILVEIRA e JOSEFA TOMAZ DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 6 de julho de 2025 às 17:00h.

FRANCISCO FERREIRA SOUZA, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: JOVENTINA DA ROCHA LIMA SOUZA. Filiação: BENEDITO FERREIRA SOUZA e CELINA MARQUES NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 7 de julho de 2025.

GUARACI DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Cônjuge: ALGAIR DO ROCIO OLIVIERA. Filiação: MARTINS ALCEBIADES DE OLIVEIRA e NELCINDA DE BEM OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 7 de julho de 2025.

JOAO ALCEU TITTON, 84 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: DAVID TITTON e MARIA ROSALINA TITTON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 14:00h.

JOCENIR GONCALVES DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: DIONISIO GONCALVES DOS SANTOS e NAIR GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 16:30h.

JORACI DANIEL ALBERTI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEOCADIO ORLANDO SOARES ALBERTI. Filiação: MIGUEL DANIEL e ELVIRA ALVARENGA DANIEL. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 15:00h.

JOSE APARECIDO DAGUIS, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA APARECIDA CORREA DAGUIS. Filiação: ANESIO DAGUIS e JOVELINA MARIANO DAGUIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 6 de julho de 2025 às 17:30h.

JOSE ARAMIS BROTTO, 86 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IARA REGINA BROTTO. Filiação: JOAO BROTTO e MERCEDES SOUZA BROTTO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 18:00h.

JOSE RENATO DE SOUSA ANDRE, 11 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RENATO MOURAO ANDRE e LUCELIA DOS REIS SOUSA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ABAETETUBA – PA, terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:00h.

JOSIMAR KIESKI, 55 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: TEREZA CRISTINA ALVES SIMAN. Filiação: LUIZ CARLOS FERREIRA KIESKI e NEUSA RAQUESI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 7 de julho de 2025.

LAURA DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO MACHADO DA SILVA. Filiação: ANTONIO JOSE DA SILVA e ELIZA FRANCISCA DA MOTTA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 11:00h.

LEODOVALDO DE GOES, 79 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: SOFIA DE GOES. Filiação: ODILSON ALVES DE GOES e LEONORA DA GOES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 16:30h.

MARCIA MASIESZEN, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL MASIESZEN e SOFIA MASIESZEN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 15:00h.

MARIA DE LOURDES JOLY, 95 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ERNESTO JOLY e LOURENCA DE OLIVEIRA JOLY. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 13:00h.

MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MARCELINO DA SILVA. Filiação: PROTAZIO RODRIGUES DOS SANTOS e CLARINDA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 11:30h.

MARIA DO CARMO ALMEIDA DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VALDIVINO MOREIRA DA SILVA. Filiação: JOSE VITOR DE ALMEIDA e ANA ALICE RAMALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 16:30h.

MARIA JOSE DE OLIVEIRA, 60 ano(s). Profissão: BABY SITTER. Filiação: BENEDITO DE OLIVCEIRA e FLAUZINA JUSTINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 6 de julho de 2025 às 19:00h.

MARIA MARIANO DE CAMARGO DE PAIVA, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SERASIM DE PAIVA. Filiação: TEOTONIO MARIANO DE CAMARGO e MARIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 10:00h.

MARIA TEREZINHA PEDROSO TONDIN, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: GILBERTO WALDIR TONDIN. Filiação: MARCELINO GONCALVES PEDROSO e JOVELINA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 11:00h.

MARILEDA ARAUJO DE OLIVEIRA CABRAL, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALUIZIO CABRAL. Filiação: GUIOMAR DE ARAUJO MIRANDA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 7 de julho de 2025.

MERCEDES HUNGRIA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS BICALHO HUNGRIA. Filiação: ARNALDO LUIZ RASCHENDORFER e ELIZABETH RASCHENDORFER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 7 de julho de 2025.

MILTON PEREIRA DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: MARIA MUNHOZ DA SILVA. Filiação: GABRIEL PEREIRA DA SILVA e NAIR PAES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 10:00h.

MONIQUE MACHADO, 32 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: DERLI MACHADO e NOEMI TEREZINHA RIBEIRO MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de julho de 2025.

NERCI LAURIANO DE CASTRO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CASTRO. Filiação: MANOEL RODRIGUES e OTILIA RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 6 de julho de 2025.

NEUSA MARIA MERLIN REQUIAO, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ADAIL REQUIAO e CLORIS MERLIN REQUIAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 6 de julho de 2025 às 16:30h.

NURIA IGLESIAS MONER, 95 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAQUIM SANTAMARIA ARSEGUL. Filiação: MARTIN IGLESIAS e MARIA MONER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:00h.

OSWALDO OTTO GANTZEL, 97 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: MAGDALENA ANNA GANTZEL. Filiação: OTTO HENRIQUE GANTZEL e ARGIA GANTZEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 15:00h.

PAULO JOSE CRISTINO, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ZILDA CRISTINO. Filiação: JOSE CRISTINO e ANTONIA MILITANA CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 14:30h.

RICARDO ROBUSTIANO FERNANDEZ OLIVARES, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: AUGUSTO ENRIQUE FERNANDEZ BUSTOS e BERNARDA DEL CARMEN OLIVARES GALLARDO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 10:00h.

ROBERTO CARLOS TULIO, 67 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Filiação: GERALDO TULIO e ELVIRA ROSENENTE TULIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 11:00h.

ROSICLEA DANIEL, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENE DANIEL. Filiação: ORLANDO AFFONSO DA SILVA e ROSA CAZURA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 16:00h.

SAULO CASTILHO JUNIOR, 61 ano(s). Cônjuge: DEBORA PEREIRA CARNAUBA. Filiação: SAULO CASTILHO e ALICE ORRU CASTILHO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 7 de julho de 2025.

SELVINO DE ALMEIDA, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GIZEBEL PEREIRA DA SILVA. Filiação: ATAIDE DE ALMEIDA e FERNANDINA NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 16:00h.

SERVINO DE SOUZA NOGUEIRA, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALBINO FRANCISCO DE SOUZA e ELIZIA MARIA DO ROSARIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 16:30h.

STALIN GREGO VENET, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: ANTONIO VENET e CLARINDA VEIGA VENET. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:00h.

TEREZINHA DUARTE, 75 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: DANIEL RUI DUARTE. Filiação: JULIO ANTONIO DA SILVA e JOSEFA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 6 de julho de 2025 às 16:30h.

THEREZA ROCHA SERPA, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SALVADOR SERPA. Filiação: IDALINA ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 16:00h.

TOMAS ORTA HERNAN GOMEZ, 90 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: IRMA AILIO BREVIS. Filiação: TOMAS ORTA ARBIOL e RAMONA HERNAN GOMEZ. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:00h.

VILMA SIQUEIRA SILVA, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SIDNEI ALVES SILVA. Filiação: CELSO GOMES DE SIQUEIRA e JANDIRA ALVES DE SIQUEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:00h.

