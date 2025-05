Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba: lista de falecimentos desta segunda-feira (05)

ADIR DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Cônjuge: CELIA REGINA DE OLIVEIRA. Filiação: DEONISIO JOSE DE OLIVEIRA e ANA ARAUJO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 16:30h.

ADIR RICKLI KOLLER, 81 ano(s). Filiação: FREDERICO RICKLI e LEONORA SOFIA RICKLI. Sepultamento: SÃO SEBASTIÃO, segunda-feira, 5 de maio de 2025.

ALESSANDRO DE SOUZA COELHO, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO DE JESUS COSTA COELHO e IRACI DE SOUZA COELHO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 13:00h.

ALVINA LEOPOLDO SCUICCIATTO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORISBELO SCUICCIATTO. Filiação: LEOPOLDO MATIAS MADES e FELOMENA WILL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 15:30h.

ANASTACIA PACHECO DO PILAR, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SEBASTIAO MACHADO DO PILAR. Filiação: PEDRO DE ARAUJO LISBOA e AMELIA PACHECO DE FARIA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 16:00h.

ANNA LEOCADIA KLENK BORDINIAO, 90 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MARIO BORDINIAO. Filiação: LUDOVICO KLENK e ROSA CAVASSO KLENK. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 17:00h.

ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA AMELIA DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA e MARIA CANDIDA DAS DORES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 5 de maio de 2025.

ASAKA UYMURA HIRAYAMA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: KASAKI UYMURA e KADI UYMURA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 5 de maio de 2025.

AVELINO NUNES DE VIVEIROS, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SUELI ERMIRA DOS SANTOS NUNES. Filiação: JOSE NUNES DE VIVEIROS e ADELAIDE RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 14:30h.

BENJAMIM TABORDA COSTA, 80 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: MARIA DO ROCIO CORREIA COSTA. Filiação: JOAO TABORDA COSTA e MARIA DA LUZ LOURENCO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 16:30h.

BRANIMIR JURCEVIC, 83 ano(s). Filiação: PETER JURCEVIC e MARA STAPIC. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 4 de maio de 2025.

CECILIA FIORI MAGATAO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTAO MAGATAO. Filiação: JOAQUIM FIORI e ELVIRA BIANCO FIORI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 16:00h.

EDUARDO HENRIQUE DE SIQUEIRA, 46 ano(s). Profissão: ASSESSOR(A). Filiação: REIMUNDO ORESTES SIQUEIRA e DOLORES DE FARIA SIQUEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 5 de maio de 2025.

FLORISVALDO GARCIA PERES, 85 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: SUZANA NOBELL GARCIA. Filiação: PEDRO GARCIA DIAS e JOSEFA PERES PARRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 15:00h.

GERALDO OLIMPIO DA SILVA, 96 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LEOCADIA MARIA DA SILVA. Filiação: OLIMPIO VALENTIM DA SILVA e HENEDINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 17:00h.

GERVASIO ALVES ANTUNES, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO ALVES ANTUNES e MARIA RODRIGUES DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 01:00h.

GLACI NEUSA PRESIBELLA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM AMARO FURTADO e MARIETA MAZURANA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 14:30h.

HELENA LA SELVA SPARVIERI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO SPARVIERI. Filiação: MARTIRE LA SELVA e MARIA BENINCASA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 11:00h.

HENRIQUE SERGIO DE ANDRADE MARINHO, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ROSI KLIMPOVUZ DE ANDRADE MARINHO. Filiação: RUI DE ANDRADE MARINHO e EULALIA GUZELLA MARINHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 17:00h.

IZOLETE HELENA HENNING DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO MARIA HENNING e VITALINA STIVAL HENNING. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 11:00h.

JOSE MARIA COSTA, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE CECILIO COSTA e TEREZINHA MARIA COSTA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 10:30h.

JOSEFA BAIDA JANOSKI, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TOMAZ JANOSKI. Filiação: MARIANO BAIDA e IZABEL BAIDA. Sepultamento: (ARAUCARIA) CEMITÉRIO COLONIA CRISTINA, segunda-feira, 5 de maio de 2025.

KAUANA PADILHA QUEROBIN, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: VOLNEI QUEROBIN e ROSANGELA DE FATIMA CAVALHEIRO PADILHA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 4 de maio de 2025 às 17:00h.

LAERTES JORGE MARTINS DA SILVA, 73 ano(s). Filiação: JOAQUIM VIEIRA DA SILVA e EUTHALIA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 10:00h.

LUCIA CUMIM BUDEL, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO BUDEL. Filiação: CALISTO CUMIM DE EMILIO e ROZA FERRO CUMIM. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 17:00h.

MARCOS ALVES DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANGELA MARIA DA SILVA. Filiação: LUIZ ALVES DA SILVA e MARIA DO ROSARIO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 5 de maio de 2025.

MARIA ANTONIA JOANICO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AIRTON DE OLIVEIRA JOANICO. Filiação: IZALTINO EUGENIO MACHADO e IZAURA MARCELINO MACEDO MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 16:00h.

MARIA JACQUELINE ASSIS DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: JOAO FERNANDES DA SILVA NETO. Filiação: FRANCISCO DE ASSIS e MARIA IVONETE SALES DE ASSIS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 15:00h.

MARIA ROSA PROENCA, 69 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOAO MARIA PROENCA e MARIA APARECIDA PROENCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 16:00h.

MAURICIO JOSE POLETTO DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JAIR JOAO LOPES DA SILVA e JOANA DA GLORIA PELETTO DA SILVA. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO DO BUGRE, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 16:00h.

MIGUEL ALCIONELI VENTURIN, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCIA TOMAZETTO VENTURIN. Filiação: MARIO VENTURIN e RITA FLORENTINA VENTURIN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 4 de maio de 2025 às 16:30h.

NERI DA SILVA ROSA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OCTACILIO PEREIRA DA SILVA e FRANCISCA ANGELICA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 4 de maio de 2025 às 16:30h.

ORESTES DA CRUZ MACHADO, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO DA CRUZ MACHADO e MARIA APARECIDA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 4 de maio de 2025.

PAULO CARDOSO DE ARAUJO, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALFIM CARDOSO DE ARAUJO e ANGELINA COSTA DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 14:00h.

REGINA MARIA DIAS, 68 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ROZEMARIA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 16:00h.

RODRIGO DE SOUZA GONCALVES, 48 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOSE IVONEI GONCALVES e LEILA DE SOUZA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 17:00h.

ROMEU ZANUNCINI, 89 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: HUMBERTO ZANUNCINI e IDILIA ZANUNCINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 10:00h.

ROSALINA NERI BARTAGLIA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BATAGLIA. Filiação: LUIZ NERI e MARTIMHA CARVALHO NERI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 5 de maio de 2025.

SEBASTIAO GODOY, 101 ano(s). Filiação: JOAQUIM GODOY e MARIA DA CONCEICAO ELIAS. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, domingo, 4 de maio de 2025 às 16:00h.

SEBASTIAO PASCHOAL GUERRA, 60 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Cônjuge: CECILIA POPE GUERRA. Filiação: PASCHOAL GUERRA e LUCINDA MARTINS GUERRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 6 de maio de 2025 às 17:00h.

SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS, 72 ano(s). Filiação: ANTONIO DOMINGOS e BALBINA BENIZIA DE RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 5 de maio de 2025.

TANIA REGINA NATAL, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILBERTO NATAL. Filiação: IRINEU FIRMINO DA SILVA e MARIA DE SOUZA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 11:30h.

THAISA CRISTINA SANTOS, 37 ano(s). Filiação: GILMAR DOS SANTOS e IVONETE CECILIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 10:00h.

VERA LUCIA SANTIAGO DO ROSARIO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO SANTIAGO O ROSARIO e JOANA MIRANDO DO ROSARIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 10:00h.

VINICIO GONCALVES, 61 ano(s). Filiação: ANTONIO GONCALVES e ELVIRA CAMILO GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 5 de maio de 2025.

