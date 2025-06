Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba: lista de falecimentos desta segunda-feira (02)

ADRIANE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: ADENILSON ANTONIO MEHRET. Filiação: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e MARILI SANTOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:00h.

AIRTON MEIRELES RODRIGUES, 67 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: CLEONICE TORRES RODRIGUES. Filiação: EDEZIO MEIRELES RODRIGUES e BENEDITA DOS SANTOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 19:00h.

ALEX JORGE NAKONESZEN, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIA NAKONESZEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 11:30h.

AMIRTE BOZZA TIMM, 92 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO BOZZA e ANITA FIORI BOZZA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 10:00h.

ANTONIO REINALDO BECH, 59 ano(s). Profissão: ANALISTA FINANCEIRO. Filiação: BRONISLAU BECH e DULCE MENDES PEREIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 13:00h.

ARLETTE COLTRO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO GRASSI e EDMEE GRASSI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:30h.

AROLDO MORAES, 70 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: EZILIA DE FATIMA OLIVEIRA MORAES. Filiação: HILDEBRANDO MORAES e LEONI STREMEL MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:00h.

CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, 59 ano(s). Filiação: BRASIL MARCOS NASCIMENTO e ELSA SALAZAR DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 2 de junho de 2025.

Obituário Curitiba: lista de falecimentos desta segunda-feira (02)

CLAUDIO CORDEIRO DA LUZ, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: AMPARO IGLESIAS DA LUZ. Filiação: ANGELO LARA DA LUZ e TIBURCIA CORDEIRO DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 3 de junho de 2025 às 10:00h.

DIVANIR BOCON, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDINO BOCON. Filiação: FRANCISCO PINHEIRO e MARIA CAMARGO PINHEIRO. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 17:00h.

EDEGAR LUIS FELINTO DA SILVA JUNIOR, 42 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DAISY TEIXEIRA DA SILVA. Filiação: EDEGAR LUIS FELINTO DA SILVA e SUELI DE JESUS BARBOSA FELINTO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 13:00h.

EDELTRAUT SIEVERT NOGUEIRA, 93 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Cônjuge: SILVIO NOGUEIRA. Filiação: AUGUSTO SIEVERT e PAULA GLATZ. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 17:30h.

EDSON FRANCISCO VIDAL, 47 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUIZ FERNANDO VIDAL e TEREZINHA DE FATIMA CONCEICAO VIDA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 2 de junho de 2025.

ELIANA FERREIRA MARQUES, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JAIME DE JESUS MARQUES e LUSIA FERREIRA MARQUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:00h.

Obituário Curitiba: lista de falecimentos desta segunda-feira (02)

FLORESVAL MARQUES, 71 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Filiação: JULIO FERREIRA MARQUES e MARIA FERREIRA MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 17:00h.

GERALDA CLEMENTINA DE SOUSA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA e ORLINDA CLEMENTINA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 11:00h.

GERALDO ASSIS CORDEIRO, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: RITA BIZARRI. Filiação: FRANCISCO LUIZ CORDEIRO e ANGELICA RIBAS CORDEIRO. Sepultamento: CREMATORIO ROMA, domingo, 1 de junho de 2025 às 17:00h.

GREGORIO VALASKI, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ADOLFO VALASKI e IGNES CHAPIESKI VALASKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 10:00h.

JAMIL PINHEIRO DO CARMO, 89 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ZIZA LEMES DO CARMO. Filiação: MALVINA PINHEIRO DO CARMO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 10:00h.

JANETE ALCANTARA DAS FLORES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOUGLAS ALCANTARA DAS FLORES. Filiação: ENIO BORGES DE OLIVEIRA e EMILIA PAITRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:30h.

JOAO BRASILIO DE SOUZA, 69 ano(s). Cônjuge: MARIA SIRLEI DE SOUZA. Filiação: JOSE PORFIRIO DE SOUZA e CECILIA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 15:00h.

JOAO PEDROSO DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRÔNICO. Cônjuge: IDILVA ANA PERDONCINI DE SOUZA. Filiação: ALVARO PRDROZO DE SOUZA e MARIA LUCIA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 14:00h.

Obituário Curitiba: lista de falecimentos desta segunda-feira (02)

JORGE NOBUAKI HONJO, 79 ano(s). Filiação: KENICHI HONJO e MATSUO AIDA HONJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 15:00h.

JOSE ANTONIO TOREZIN, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LEODETE APARECIDA SABIM TOREZIN. Filiação: JOAO TOREZIN FILHO e LUIZA FONTANA TOREZIN. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:00h.

JOSE CARLOS SANTA ANA DE MORAIS, 62 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: JOSE SANTA ANA DE MORAIS e SANTUNINA PEREIRA DE MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 1 de junho de 2025 às 17:00h.

JOSE FERREIRA, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO MARIA FERREIRA e ADRIANA PEREIRA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 17:00h.

JOSE ORANTES DE MENJON ROSA, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: SANDRA DO ROCIO VIRGEM. Filiação: SADY ROSA e JANDIRA RIBEIRO DE MENJON ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:00h.

LIA REGINA OSTERNACK, 73 ano(s). Filiação: ROMUALD RYMISZA e LACY LUCIA RYMSZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 2 de junho de 2025.

LILIAN CAETANO DA SILVA CAMPOS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SIDNEY TERNA DE CAMPOS. Filiação: ELIAS CAETANO DA SILVA e ODETE MARCHORATTO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:00h.

MARIA BERNS BEUMER, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERVINO BOUMER. Filiação: JOSE MIGUEL BERNS e LEOPOLDINA SCHMITZ BERNS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 15:00h.

MESSIAS PEREIRA DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Filiação: JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA e MARIA JOSE DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 11:00h.

NADIR BUENO DANIEL, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA BUENO e IRACY GONCALVES BUENO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SARANDI PR, segunda-feira, 2 de junho de 2025.

NELSON CHRISTIANO BRUZAMOLIN, 76 ano(s). Cônjuge: MARIA IVONETE ANTUNES BRUZAMOLIN. Filiação: ANGELO BRUZAMOLIN e THEREZA DE COUTO BRUZAMOLIN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 10:00h.

OLGA BROGNI FIALA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDESIO CLERICI. Filiação: SANTO BROGNI e FRANCISCA BRSCIANI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 1 de junho de 2025 às 17:00h.

Obituário Curitiba: lista de falecimentos desta segunda-feira (02)

OSVALDO GOMES, 74 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: NEIDE APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA. Filiação: ANTONIO HERCULANO GOMES e MARIA LAUDELINA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 14:00h.

PATRICIA FABRIS FONSECA, 43 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SEBASTIAO DA SILVA FONSECA e MARILENE FABRIS FONSECA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 11:00h.

PEDRO LARVES FILHO, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ROSELI LARVES. Filiação: PEDRO LARVES e AURORA LARVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 17:00h.

SIRLENE RAIMUNDO DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: BENEDITO VICENTE DA SILVA e ANA DO CARMO SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 14:30h.

SONIA DO ROCIO COSMO ALFANIO, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: SANTO ODAHIR COSMO e HELENA SCERVENSKI COSMO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO PAROQUIAL DA RONDINHA, segunda-feira, 2 de junho de 2025.

VILMA TEREZA SANTANA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TIAGO HONORIO SANTANA e DIVA MARIA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 10:00h.

ZELIA KRONIKOSKI DE SOUZA, 74 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOVENIRO CORREIA DE SOUZA. Filiação: ALVINO KRONIKOSKI e GENI RIBEIRO KRONIKOSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 09:30h.

Obituário Curitiba: lista de falecimentos desta segunda-feira (02)