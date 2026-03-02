Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (02/03)
BARBARA FILOMENA CORREIRA, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROOSEVELT BANDEIRA CORREIRA. Filiação: JOSE ZANCA e CLARA HOFFMAN ZANCA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 2 de março de 2026. Data do Falecimento: 01/03/2026.
CLOVIS DA SILVA POSSE, 65 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LENI CASSIA DA SILVA POSSE. Filiação: DOMINGOS POSSE e NAIR DA SILVA POSSE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 2 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/03/2026.
EVALDO SANTOS, 79 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA MIGUELINA VAZ SANTOS. Filiação: PERGENTINO SANTOS e ANECI CORDEIRO SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de março de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 01/03/2026.
FERNANDO RODRIGO BABIRESKI, 52 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: LUCIANA CERRI BABIRESKI. Filiação: HILARIO LUIZ BABIRESKI e ELZA DE SOUZA BABIRESKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 2 de março de 2026. Data do Falecimento: 01/03/2026.
FLORIS DE LUCA GOMES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CHRISTOVAO DE LUCA e ERCILIA CUNHA DE LUCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 2 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/03/2026.
IVANIR NERES DE JESUS, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA APARECIDA PARDIM DE JESUS. Filiação: SALOMAO NERES DE JESUS e MARIA DOBRIUNE DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 2 de março de 2026. Data do Falecimento: 02/03/2026.
JOAO WALDIR BOARETTO, 84 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: APARECIDA NOQUELLI BOARETTO. Filiação: ALDO BOARETTO e SEBASTIANA BONAMETTI BOARETTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 2 de março de 2026. Data do Falecimento: 01/03/2026.
LEONARDO GONCALVES, 32 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: OSVALDO GONCALVES e MARIA BERNADETE GONCALVES. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, segunda-feira, 2 de março de 2026. Data do Falecimento: 01/03/2026.
MARIO CEZAR DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ELSA DA SILVA. Filiação: MARIO DONATO DA SILVA e DELIA MACHADO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 2 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/03/2026.
RITA FERREIRA QUEIROZ, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUZEBIO GOMES QUEIROZ. Filiação: FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ e UMBELINA DUARTE DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 2 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/03/2026.
