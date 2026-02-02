Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (02/02)
ANTONIO PARTICA DE LARA, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: SILVERIA TIMOTEO DE LARA. Filiação: BENEDITO MACHADO DE LARA e OLGA PARTICA DE LARA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
BRUNO DUARTE, 28 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: IRAMIR APARECIDO DUARTE e ELIZANGELA AMERICO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 01/02/2026.
DEBORAH CRISTINA FATUCHI RABINOWITZ, 66 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: ALEXANDER RABINOWITZ. Filiação: EDMOND FATUCH e JOSIL TESSEROLLI FATUCH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 01/02/2026.
ELISABETE MARTINS DE OLIVEIRA, 38 ano(s). Profissão: FISCAL OPERACIONAL. Filiação: ILSON MARTINS DE OLIVEIRA e NEUSA BARBOSA DE JESUS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
IRACEMA DE OLIVEIRA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA MARQUES e MARIA POLICARPA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
JAIR ANTONIO PADUA COUTINHO, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO LOPES COUTINHO e ERLY PADUA COUTINHO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 02/02/2026.
JAQUELINE NUNES BATISTA, 37 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: JOAO NUNES BATISTA e FRANCISCA MATHEUS NUNES BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
JUCELIA DA LUZ GAEWICZ INOCENCIO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR INOCENCIO. Filiação: LUIZ GAEWICZ e NOEMIA GAEWICZ. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
LUIZ HENRIQUE AGUILAR, 25 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MAURO AGUILAR e NEILI APARECIDA GABARDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
MARIA DO CARMO ANSELMO RODRIGUES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DALCEU ANTONIO RODRIGUES. Filiação: PEDRO ANSELMO e OTILIA CUSTODIA DE JESUS ANSELMO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
MARIA LUIZA DE PAIVA BOLDRIM, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ BOLDRIM FILHO. Filiação: MARIANA ALEIXO DE PAIVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
MARILENE BERTI LUCCA, 80 ano(s). Cônjuge: ARVELINO LUCCA. Filiação: ERMINIO BERTI e LINDARCI RIBEIRO BERTI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 01/02/2026.
RENI MACHADO MARTINS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO MARTINS DE LIMA. Filiação: MANOEL MACHADO DE CAMPOS e GENI KETTES CAMPOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
ROGERIO JOAO FERREIRA, 69 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: ZENAIDE APARECIDA MAYER FERREIRA. Filiação: JOAO JULIO FERREIRA e ONESIA ANA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 01/02/2026.
ROSENEI DA SILVA PINTO, 55 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: GILMAR APARECIDO RODRIGUES PNTO. Filiação: JOSE LOPES DA SILVA e ANA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
TERESA GALLI, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARTUR GALLI e ANTONIA FAREZIN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
