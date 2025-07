Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (31)

AGOSTINHO LUCA, 97 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARGARIDA LEONIL MURARO LUCA. Filiação: ROMANO LUCA e ANNA TULLIO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 17:00h.

ANA MARIA BUENO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO FRANCA. Filiação: MARIA DE JESUS CAMPOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 31 de julho de 2025.

ANTONIA FRANCISCA OLIVEIRA HORNUNG, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILMAR HORNUNG. Filiação: GUIMERCINDO FRANCISCO OLIVEIRA e ICIDRA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 31 de julho de 2025.

APARECIDO MOREIRA, 56 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SEBASTIAO MOREIRA e DORVALINA DE ALMEIDA MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 31 de julho de 2025.

CARLOS ANTONIO DE ARAUJO, 79 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: HEDENICE NASCIMENTO DE ARAUJO. Filiação: HILDA TARGINO DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:00h.

DIRCEU ANTONIO VERNIZE, 74 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA CAROLINA FERREIRA VERNIZE. Filiação: ENIO VERNIZE e MARIA VERNIZE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 17:00h.

DOMINGOS LUIZ SOARES FILHO, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: DOMINGOS LUIZ SOARES e IZABEL DOS PASSOS SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 17:00h.

DOROTEIA ALVES DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: LEONTINO PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: JOSE ALVES DOS SANTOS e CATARINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (31)

GILBERTO ORCHULHAKI, 60 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ADRIANA APARECIDA DE PAULA ORCHULHAKI. Filiação: AUGUSTO ORCHULHAKI e ANA MARIA DA MAIA ORCHULHAKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:00h.

GUNNAR VIEIRA GOSCH, 59 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIEM MOHAMED IBRAIM MAJZOUB. Filiação: GUNTHER WERNER GOSCH e MARINA SILVERIA VIEIRA GOSCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 17:00h.

HELDISA LUCK, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: CARLOS LUDWIG LUCK e FRANCISCA LUCK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 30 de julho de 2025.

IARA CRISTINA NUNES MACHADO, 44 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO PEDRO PADILHA MACHADO e MARIA DE LOURDES NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 17:00h.

IZABEL CRISTINA COUTO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILLIAN COUTO. Filiação: SEVERIANO CABRAL e QUITERIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 31 de julho de 2025.

JAIRO DE SOUZA FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: GRAFICO. Filiação: ANTONIO COSTA FERREIRA e LAURINA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 31 de julho de 2025.

JANDIR NEVES, 85 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ODORIDES DE SOUZA LIMA NEVES. Filiação: ARISTIDES NEVES e MARIA CECILIA KLEN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 15:30h.

JANUARIO FRANCA ALVES, 86 ano(s). Profissão: CHEFE PRODUÇÃO. Cônjuge: IRACEMA DOS PASSOS ALVES. Filiação: DONATO PEREIRA ALVES e JULIANA FRANCA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 15:30h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (31)

JOAO ALVES SEIXA FILHO, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELZA TEREZINHA SEIXA. Filiação: JOAO ALVES SEIXA e ELVIRA PIZZATO ALVES. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:30h.

JOAO BIEGAS, 75 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: EUZIRENE BIEGAS. Filiação: JOSE BIEGAS e MARINA CANDOTTI BIEGAS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quinta-feira, 31 de julho de 2025.

JOAO JOSMAR DA LUZ, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO MARIA JUSTINO DA LUZ e TEREZA DA LUZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 18:00h.

JOEL BARBOSA, 59 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: SEBASTIAO BARBOSA e MARIA JOSINA BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:00h.

KELIELSON DIEGO DE FREITAS, 43 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: REGIELLEM DA CRUZ. Filiação: MARINA DE FREITAS. Sepultamento: CEMITERIO MARMELEIRO, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 15:00h.

LINDOMAR SOUZA DA COSTA, 57 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: SOLANGE FATIMA LOPES TEIXEIRA DA COSTA. Filiação: ANTENOR PEREIRA DA COSTA e MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 31 de julho de 2025.

MARIA DE LOURDES NERINA DE LEAO BLEY, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GLAUCIO FERNANDO BLEY. Filiação: LUIZ ABREU DE LEAO e DIDI CAILLET DE LEAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:00h.

MARIA DIAS CARDOSO LISBOA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: THEOBALDO CARDOSO DIAS e MARIA DIAS CARDOSO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:00h.

MARIA DULCE HEINECK, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GERMANO ERMINDO HEINECK e ETELKA HEINECK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 13:30h.

MARIA MARINETE DA SILVA LOPES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO LOPES DE SOUSA e MARIA DAS DORES LOPES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 14:30h.

MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO DOMINGUES MACIEL e ANA SKLODOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 14:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (31)

MARIA PEREIRA DA CONCEICAO PINTO, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DA SILVA PINTO. Filiação: SEBASTIAO LUIZ PEREIRA e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 10:00h.

MARIA SEBASTIANA TEIXEIRA MANFRE, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WANDERLEI MANFRE. Filiação: JOAO BATISTA TEIXEIRA e CARMEM FERNANDES TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 19:00h.

MARIA TEREZINHA ZELA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDENIR LUIZ ZELA. Filiação: PEDRO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA DA CONCEICAO ALIONCO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 14:30h.

MOISES LORENA PINTO, 75 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOSE MARIA PINTO DE ALMEIDA e ALZIRA LORENA PETERS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 31 de julho de 2025.

OSVALDO PEREIRA FRANCO, 79 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: DELI PEREIRA FRANCO e AUGUSTA ALVES PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:00h.

REGINA MARIA CAMARGO PLAISANT, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: WELLINGTON PLAISANT e RITA CAMARGO PLAISANT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 17:00h.

ROBSON CARDOSO ALVES, 53 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IRMA SIMONE DE SOUZA CARDOSO ALVES. Filiação: ROBERTO JOLY CARDOSO ALVES e CLAUDETE MARIA CARDOSO ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 13:30h.

ROGERIO PENDEK VOLOSO DE LIMA, 46 ano(s). Filiação: JORGE VELOSO DE LIMA e MARIAZINHA PENDER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 15:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (31)

ROMUALDO CASAGRANDE, 83 ano(s). Profissão: CHEFE SERVIÇO. Filiação: ALBERTO JOSE CASAGRANDE e JUDITH AMALIA CASAGRANDE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:30h.

SEBASTIAO SOARES COLACO FILHO, 51 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: IVONETE DE OLIVEIRA COLACO. Filiação: SEBASTIAO SOARES COLACO e ALICE FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 14:00h.

SIRLEI GONCALVES, 65 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: SILVIO GONCALVES e MARIA DA CONCEICAO GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 31 de julho de 2025.

TANIA APARECIDA BREGINSQUE SADE, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON SADE JUNIOR. Filiação: NACIR BREGINSQUE e CACILDA MENTA BREGINSQUE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 10:00h.

TERESA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON DA SILVA. Filiação: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA e TERESA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:30h.

TEREZINHA DE JESUS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUVENAL MARTINS e CASTULINA TERTULIANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:00h.

VICENTINA EVANGELISTA DO VALE RODRIGUES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RODRIGUES. Filiação: SEBASTIAO XAVIER DO VALE e TERESA EVANGELISTA XAVIER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 17:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (31)