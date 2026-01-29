Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (29/01)
ADRIANA MOSCHEN DOS SANTOS, 49 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JAIME JOSE DOS SANTOS. Filiação: RUI MOSCHEN e ODETE CARARO MOSCHEN. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
ALAIDE MORAIS DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA. Filiação: ONOFRE DELFINO DE MORAIS e BENEDITA DELFINO DE MORAIS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
ANTONIO DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: EVA BALBINO DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA e ELE NA RUPPEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA GUSSO, 89 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARLENE MARTINS DE SIQUEIRA GUSSO. Filiação: ANTONIO DE SIQUEIRA GUSSO e LUZIA BARBOSA DE SIQUEIRA GUSSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
ELIZA PADILHA GASKA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU GASKA. Filiação: JOSE SILVEIRA PADILHA e MADALENA BRAZ PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
ELY PEREIRA DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS e DOMINICIA APOLINARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
ESPEDITO JORGE DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA MINERVINA DA SILVA. Filiação: JORGE ANTONIO DA SILVA e JOSEFA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
GEOANE HOLOUKA PEREIRA, 30 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOAO BATISTA PEREIRA e VANILDA DOS SANTOS HOLOUKA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
ITAMAR MUNIZ DE ANDRADE, 56 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIZA VIDAL CHAGAS DE ANDRADE. Filiação: ILDO PEREIRA ANDRADE e IVANILDE MUNIZ DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
JUAREZ SILVA, 58 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA LUIZA DE VILLA SILVA. Filiação: FRANCISCO NETO DA SILVA e VILMA MARIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 28/01/2026.
JURANDIR MOREIRA, 73 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ANAIR SOARES DE CAMARGO MENDES. Filiação: ALENCAR MOREIRA e MARIA DE CRISTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
LENIR CELMA DE OLIVEIRA SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO RAIMUNDO DA SILVA. Filiação: GERALDO BORGES DE OLIVEIRA e MARIA ARTULINA FIGUEIREDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
LINEU JOSE DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: MARIA LUIZA DIAS DOS SANTOS. Filiação: EUCLIDES JOSE DOS SANTOS e LUCIDIA PROENCA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
LOURDES MALAGGI BERNARDI, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DOMINGOS BERNARDI. Filiação: CELESTE MALAGGI e CATARINA DESINGRINI MALAGGI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
LOURDES PEREIRA BONETE, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: JOAO MARIA BONETE. Filiação: AGENOR FRANCISCO PEREIRA e MARIA LEITE PEREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
MARIA APARECIDA RICHTER MINHOTO, 87 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: SERGIO STABELINI MINHOTO. Filiação: ERNESTO GASPAR RICHTER e GERALDA BARRETO RICHTER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
MARIA CEULITA CHAPULA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM CHAPULA. Filiação: JOSE ANTONIO PEREIRA e FRANCISCA HELENA FERREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
MERCEDES CARTES MOREIRA, 94 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: ANTONIO CEZARIO MOREIRA. Filiação: JOSE CARTES e MARIA AUGUSTA CARTES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
NATAL RAMPANELLI, 91 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EVA SALETE MELLO. Filiação: JOSE RAMPANELLI e MARIA TAFAREL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
OSMAR AMANCIO, 72 ano(s). Profissão: ECONOMIA. Filiação: SILVAL AMANCIO e ALICE MODESTO AMANCIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 29/01/2026.
PAULO CESAR GONCALVES, 55 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: ROSANA DOS SANTOS RIBEIRO GONCALVES. Filiação: VENEO SEBASTIAO GONCALVES e EGLAIR TERESINHA GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
RONALD JOSE MAGALHAES, 78 ano(s). Profissão: MUSICO. Filiação: LEONEL MAGALHAES e ANA MARQUES MAGALHAES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 28/01/2026.
SEBASTIAO PINTO FONSECA, 81 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: BEATRIZ DE FATIMA FONSECA. Filiação: PEDRO PINTO DA FONSECA e MNARIA AMELIA PINTO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
SELVINO HANAUER, 73 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: LEONILDA ARANTES HANAUER. Filiação: FELIPE HELMUTH HANAUER e EMILIA ROSALINA SCHAFFER HANAUER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
VANDERLEY FARIAS, 83 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: EDILMA BERNERT FARIAS. Filiação: ANTONIO FARIAS FILHO e ADELAIDE GONCALVES FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 28/01/2026.
WLADYSLAW BASENDOWSKI, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ILZA MARIA BASENDOWSKI. Filiação: HENDRYK BASENDOWSKI e MARIA BASENDOWSKA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
