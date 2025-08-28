Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (28)
ALBARY KLOSS, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TERESINHA MARTA KLOSS. Filiação: ALBINO KLOSS e ROSA KLOSS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 17:30h.
ALCEU FERREIRA VALENTE, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA AUGUSTA VALENTE. Filiação: ANTONIO RICARDO VALENTE e MARIA AUGUSTO VALENTE. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 17:00h.
ANGELA APARECIDA RIBAS, 62 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANTONIO DE PAULA SANTOS. Filiação: JOSE SILVESTRE RIBAS e SEBASTIANA ROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:00h.
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, 98 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: OLIVIA DE PAULA DA SILVA. Filiação: CRESCENCIO RODRIGUES DA SILVA e BENIGNA CAROLINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:00h.
BENJAMIM GUIMARAES, 61 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Filiação: ANTONIO GUIMARAES e ZEFERINA PACHECO GUIMARAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 11:00h.
CARMEM APARECIDA GONCALVES, 64 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: TEREZINHA SANTOS GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
CESAR APARECIDO DOS ANJOS, 63 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: PEDRO DOS ANJOS e LUCIA ALVES DOS ANJOS. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:30h.
CLORIS MONTEIRO, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO LUIZ MONTEIRO. Filiação: ANTONIO REINALDO ZANON e JOSEFINA ZANON. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
DALILA NUNES MACHADO, 88 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ODILON DA SILVEIRA MACHADO. Filiação: JOAO BATISTA NUNES e FLORESTINA DA ROSA NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 14:00h.
DELMIRO RICCI, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARINA MARGARIDA RICCI. Filiação: ANGELO RICCI e GORIZIA BRAMBILA RICCI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 10:00h.
DOMINGAS ALCANTARA DE ALMEIDA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO RODRIGUES DE ALMEIDA. Filiação: OTILIA ALCANTARA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 17:00h.
EDEGAR LUIZ NIELSEN, 86 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Cônjuge: ROSILENE DO ROCIIO NIELSEN. Filiação: CRISTIOANO LEVI NIELSEN e TEREZA BOULENCANHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
ESTHER CANTELE, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GABRIEL ARI CANTELE. Filiação: OCTAVIO BENEVENUTO FURLAN e ANNA FURLAN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 11:00h.
EUNICE SOARES PASA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EURICO BARBOSA SOARES e NELCI SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 17:00h.
IMAIR ROSA DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: NAO INFORMADO e BRANDINA ROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 15:00h.
JAIR DE LIMA FERNANDES, 49 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: TEODORO DE LIMA FERNANDES e MARIA VIEIRA FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 15:30h.
JEAN FERNANDO DUARTE, 20 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ELAINE DUARTE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:00h.
JOAO BALBINO COLACO, 81 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: PEDRO BALBINO COLACO e CATARINA PALICE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 14:30h.
JOSE GASPAR VITOR, 75 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ISABEL MOIA VITOR. Filiação: OROZIMBO GARCIA VITOR e MARIA BALTAZAR VITOR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 15:00h.
JURACI ALVES RIBEIRO, 73 ano(s). Profissão: INSTRUMENTADOR(A). Cônjuge: JOSE BENTO MARCOS. Filiação: FRANCISCO RIBEIRO e LUZIA ALVES RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:00h.
JURACY PADILHA PAINHAS, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: FRANCISCO MONTEIRO PAINHAS. Filiação: ESTANISLAU PADILHA e HORTENCIA PADILHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 11:00h.
KELEN CRISTINA DEVES, 51 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CLAUDENIR ROSA. Filiação: SELEDO DEVES e HELENA GALLI DEVES. Sepultamento: CEMITÉRIO DE RIO DO SALTO CASCAVEL /PR, quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
LAUDEMIR HEZICK TABORDA DE SOUZA, 33 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LAUDEMIR TABORDA DE SOUZA e ROSANE DA VEIGA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 17:00h.
LAURA VASCONCELLOS, 83 ano(s). Cônjuge: WANDERLEY JOSE VASCONSELLOS. Filiação: PEDRO MINOLI e IRENE WEISER MINOLI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 17:00h.
LEONORA RECH, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALMERICO RECH e ASSUNTA MARIA PASQUALOTTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 17:00h.
LIZETE NASTAS CARVALHO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RUBENS COSTA CARVALHO. Filiação: ADIB MITRI NASTAS e LABIBE BACILA NASTAS. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE CAMPOS GERAIS – PONTA GROSSA / PR, quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
MAFALDA GUIRALDI RODELLA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO RODELLA. Filiação: JULIO GUIRALDI e CILENA BELUSSI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 10:30h.
MARIA HELOISA FAGUNDES SENA, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: NORALDINO FERREIRA DE SENA NETO e PRISCILA APARECIDA FAGUNDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARIA REGINA MENEZES DE ARAUJO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EULANDINO AVENNES DA SILVA e ZAIDE MENEZES DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
MARLENE DA SILVA BARROS, 69 ano(s). Filiação: SALVADOR LUIZ DE BARROS e OLINDA MENDES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 10:00h.
MARLI MARIA MATOZO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO MATOZO. Filiação: MANOEL ALVES e BENVINDA ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 08:30h.
MATILDE MARQUES LINDBECK GOMES, 80 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: TERCILIO JACINTO GOMES. Filiação: BROR EDVIN HAROLDO LINDBECK e ALICE MARQUES LINDBECK. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 14:00h.
MERCE ODETE FERRARI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FERRARI. Filiação: ANGELO CAUS e LUIZA GENIN CAUS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 15:00h.
NELLY VENTURA DE ARAUJO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HEITOR DE ARAUJO JUNIOR. Filiação: ARY VENTURA e MARIA LEONOR ACARPIM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:00h.
SANDRA MARA RODRIGUES PADILHA, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO RODRIGUES PADILHA e MARIA DE LIMA PADILHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
SANTELMO ALVES DAS NEVES, 80 ano(s). Profissão: OFICIAL. Cônjuge: MARIA MIRIAM MOCELIN DAS NEVES. Filiação: VIRGILIO ALVES DE MORAES e MARIA DO CARMO NEVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
SEBASTIAO RAIMUNDO PEREIRA, 73 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAO PEREIRA DA CRUZ e DONARIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
SERGIO LUIS LOTH, 49 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LOURIVAL LOTH e OSMILDA LOTH. Sepultamento: CEMITÉRIO CUBATAO (JOINVILLE SC), quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
TEREZA MARIA DE AMORIN, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTACILIO DE OLIVEIRA. Filiação: NAZARIO ALEXANDRE AMORIN e MARIA GOMES DA GRACIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 17:00h.
URSULA NEUFELD, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HENRIQUE NEUFELD. Filiação: HENRIQUE NIKOLAUS MOENNIGHOFF e GERDA MOENNIGHOFF. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 14:00h.
VALDENICE COSTA GANANCA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE DA SILVA GANANCA e ANTONIA COSTA GANANCA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
