Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (27/11)
ADILZA MENDES DE OLIVEIRA BATHKE, 54 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EVANDRO BATHKE. Filiação: ANTENOR MENDES DE OLIVEIRA e ADINI MARQUETTI DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
ADORALICE KIEDES, 78 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: ALEXANDRE KIEDES e LEOCADIA KIEDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
AILCI MARIA BRITTO, 83 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JOAO BRITTO NETTO e MARIA AMELIA BRITTO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
ANA TOMAZ DE AQUINO HANNEMANN, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: CLAUDEMIRO HANNEMANN. Filiação: PEDRO TOMAZ DE AQUINO e EULALIA PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
ANDRE LUIS FERREIRA SILVA, 30 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO CARLOS DA SILVA e VERA LUCIA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
ANTONIO DE SOUSA NETO, 81 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ELOISA SALETE DE SOUSA. Filiação: VICENTE DE SOUSA PEREIRA e IZABEL VIDAL DE SOUSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
AREOZETTE SANTOS, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: RENE SANTOS e SILVANIRA GARCIA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
AZIEL FERREIRA DE CARVALHO, 97 ano(s). Cônjuge: ALMERIDA TEREZINHA BORGES. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO e MARIA LIMA DE CARVALHO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
EDDI MAUERWERCK, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARTUR MAUERWERCK e HILDA DE FREYN MAUERWERCK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
ERICO SORIANO MARTINS SANTANA, 51 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: IEDA CAROLINE DE MELO KRAMBECK. Filiação: RAIMUNDO BATISTA SANTANA e MARIANE MARIA SORIANO MARTINS SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
FRANCISCO ALVES DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: TRAJANO ALVES DA SILVA e ALTA FRANCISCA DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 26/11/2025.
FRANCISCO RAKSA, 84 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: EVANILDE CAMARGO RAKSA. Filiação: TOMAZ RAKSA e CATARINA FURMAN. Sepultamento: CATANDUVAS DO SUL/PR, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
FRANCISCO REMINGIO VAZ FILHO, 96 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JURACI A DA SILVA VAZ. Filiação: FRANCISCO REMINGIO VAZ e FRANCISCA MENDES DE ABREU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
GENIR RIBEIRO SCHMIDT, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALTER ERNESTO JORGE SCHMIDT. Filiação: TORQUARO RIBEIRO DE ANDRADE e ROSALINA ANTONIO DE MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
JOVINIANO PEREIRA, 81 ano(s). Filiação: ABILIO PEREIRA e JOANA VIEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 26/11/2025.
LAURA LEITE DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: SEBASTIAO LEITE DA SILVA FILHO e MARIA LEITE DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
LYDIA MAUELER HEILMEIER, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNO LUDOVICO HEILMEIER. Filiação: FRIEDRICH WILHEN MAUELER e HEDWIG MAUELER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
MARIA IRACI SZKLAREK, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO SZKLAREK. Filiação: JUVENCIO ALVES FRANCO e LUCINDA ALVES MUNHOZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
MARIA MANOSSO STIVAL, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL STIVAL. Filiação: ANTONIO MANOSSO e JOANA ZOTTO MANOSSO. Sepultamento: CEMITERIO MARMELEIRO, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
MARIZA DO CARMO DE MORAES AGOSTINHO, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: FERMINO FERREIRA DE MORAES e OSVALINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
MOZAIR APARECIDO MESSIAS, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NOELI RAMOS. Filiação: FRANCISCO ANTONIO MESSIAS e JOSINA MANOELA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
PAULO EDUARDO DE PAULA SOUZA, 74 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: JUSSARA HELENA RAYMUNDO DE PAULA SOUZA. Filiação: JOSE MARIA DE SOUZA e MARIA DE LOURDES CARDOSO DE PAULA SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
