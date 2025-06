Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (26)

ALEXSANDER NIR GUERREIRO, 41 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSICLEIA CARDOSO GUERREIRO. Filiação: NIR ALVES GUERREIRO e MARIA HELENA GUERREIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 16:30h.

ALISSON PINHEIRO, 25 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: NOELI PINHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 26 de junho de 2025.

ALTAMIR DA VEIGA COUTINHO, 86 ano(s). Profissão: SECURITÁRIO(A). Cônjuge: IVONETE MAIOVISKI COUTINHO. Filiação: JOSE DA VEIGA COUTINHO e MARIA HENRIQUETA DA SILVA COUTINHO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 17:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (26)

AMARILDO DE SOUZA, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SATURNO DE SOUZA e CACILDA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 09:00h.

ANGELO SERRAGLIO, 91 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA NAIR SERRAGLIO. Filiação: ANTONIO SERRAGLIO e NICI BORTOLINI SERRAGLIO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, quinta-feira, 26 de junho de 2025.

ANNA BLOCKI, 100 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: PEDRO BLOCKI. Filiação: LEONARDO KALINOWSKI e SALOMEIA KALINOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:30h.

APARECIDA TEIXEIRA DA CUNHA, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: PEDRO PEREIRA DA CUNHA. Filiação: GUILHERMINO TEIXEIRA DA SILVA e EDINA MENDES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 11:00h.

ARACI GONCALVES MAIA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO MARTIS DA MAIA. Filiação: ANTONIO GONCALVES PEREIRA e MARIA ALVES CABRAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 16:30h.

ARMANDA FERREIRA DE FREITAS, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAQUIM DE FREITAS. Filiação: ANTONIO SIMAO FERREIRA e ROSA COSTA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 14:00h.

BENEDITO DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: ALCEBIADES MORAES DOS SANTOS e JULIA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 14:00h.

BRAULINA BARBOSA VIEIRA, 95 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOAQUIM MANOEL VIEIRA. Filiação: NATALIA MARIA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BORDA DO CAMPO, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:30h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (26)

CARLOS ROBERTO CAMARGO, 64 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: DURVAL MACHADO CAMARGO e IFIGENIA CAMARGO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 18:00h.

CLEIRTO ANGELO DE RAMOS, 88 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: SONIA TEREZINHA DOS SANTOS. Filiação: ALEIXO ANGELO DE RAMOS e DAVINA ANGELO DE RAMOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 17:00h.

CRISTIANA DE PAULA APARECIDA MELO BOLZANI, 38 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CHARLES HENRIQUE BOLZANI. Filiação: NEDIVAL MELO e IRENI APARECIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 26 de junho de 2025.

DALUZ CINESIA DE SOUZA SCHULTZ, 83 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: SIGISMUNDO SCHULTZ. Filiação: MANOEL MARIANO DE SOUZA e MARIA DO BELEM DAMACENO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 17:00h.

DARCY CAROLINA PIECZARKA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LIBIO PIECZARKA. Filiação: ALFREDO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA DE SOUZA RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 14:00h.

DJALMA DE SOUZA AMARAL, 95 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA GILDA NEIA AMARAL. Filiação: BENEDITO DO AMARAL COSTA e ANA DE SOUZA AMARAL. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 17:00h.

ELOIR LUCIO GLAUSER, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ILDA RODRIGUES DOS SANTOS GLAUSER. Filiação: BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS e CECILIA DINORA GLAUSER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 17:00h.

ESMERALDA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA. Filiação: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS e ANESIA GOMES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 18:00h.

FRANCISCO JOSE GONCALVES, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MERCEDES SIMAO DA SILVA. Filiação: DOMINGOS JOSE GONCALVES e MARIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 09:30h.

GERDA MIKOSZ, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WILLIBALD ULLRICH e INGEBORG ULLRICH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 13:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (26)

GLEIZY DA APARECIDA BASSETTI GASPARETTO, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ AUGUSTO MARTINS GASPARETTO. Filiação: AUGUSTO BASSETTI e JOANA CLUGG BASSETTI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:00h.

HELENA HAIDUK, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONARDO HAIDUK. Filiação: ESTANISLAU MICLEY e MARIA ZIELINSKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 17:00h.

HELIO FIGUEIREDO FREIRE, 96 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MARIA DO ROCIO COMINESE FREIRE. Filiação: GILBERTO FREIRE e JUPYRA FIGUEIREDO FREIRE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 17:00h.

IDA LIBANES SCALCO PEREIRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALTER SOARES PEREIRA. Filiação: LUIS SCALCO e CESARINA ALBANES SCALCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 14:00h.

INAIN BARBARA FERREIRA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TITO RUFINO FERREIRA e MARIA DA LUZ MELLO FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 10:00h.

IRANY ANDRE REGINATTO, 89 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ALBA LUZIA RIBAS REGINATTO. Filiação: VERGINIO REGINATTO e INFANCIA REGINATTO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 25 de junho de 2025.

IURY KAUE DA SILVA ROLIN, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: DIRCO ROLIN e MARIA INES DA SILVA ROLIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 10:00h.

IVONETE FROGEL BRAZILINO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BRAZILINO. Filiação: PAULO FROGEL e ALVINA FROGEL. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 16:30h.

JAUMIRA MARIA DE OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO JOSE BORBA e MARIA DE BORBA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 17:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (26)

JOSE CARLOS FRANCO DA MAIA, 54 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ANTONIO NARLOK DA MAIA e VALFREDINA FRANCO DA MAIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 17:00h.

JOSE ROMILDO SABINO, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OTAIR SABINO e ROSALINA PIMENTEL SABINO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 14:00h.

JOSE ZENILDO PORTES, 69 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: PEDRO PORTES e ROSALINA AMANTINO PORTES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 14:00h.

JOSELAINE APARECIDA STORI CZMOLA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO CZMOLA e NELCI STORI CZMOLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 15:30h.

JULIANO COELHO ZANINELLI, 42 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SIMONE PEREIRA DAS CHAGAS ZANINELLI. Filiação: JULIO CESAR ZANINELLI e TANGRIAN REGINA COELHO ZANINELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 18:30h.

JULICO DE JULIO, 95 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: HOLANDA PICOLI DE JULIO. Filiação: ANGELO DE JULIO e MARIA BERTAN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 16:00h.

LAURINDO GIRARDI, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Cônjuge: LURINHA GURESKI GIRARDI. Filiação: MARTINS JOSE GIRRDI e CLORINDA ZANATTA GIRARDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 09:30h.

LIAM HENRIQUE DA SILVA LIMA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JOAO HENRIQUE DDA SILVA LIMA e LETICIA DE LIMA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 17:00h.

LOURDES MARIA KAZEKER KARAS, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO PEDRO KARAS. Filiação: BIONOR SCHULTZ KAZEKER e DIRCE SIQUEIRA KAZEKER. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quinta-feira, 26 de junho de 2025.

LURDES APARECIDA RICARDO TAVARES, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO TAVARES. Filiação: WALMOR RICARDO e ELDITH PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 16:30h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (26)

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE SOUZA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONIDES DE SOUZA. Filiação: LOURENCO CORDEIRO e CARMELINA FERREIRA CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 11:00h.

MARIA GONCALVES BARBOZA OLIVEIRA, 96 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ORLANDO BARBOZA OLIVEIRA. Filiação: MANOEL GONCALVES DE MEIRA e MARIA DO ROZARIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 17:00h.

MARIA RIBEIRO WEIGERT, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAINOLDO WEIGERT. Filiação: INOCENCIO THEODORO RIBEIRO e MATILDE ALVES RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 12:00h.

MARISA OSORIO, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOAO ANLIO OSORIO e MARTA HOLOVATE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 15:00h.

NAIR NAVARRO BORGES, 85 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: WANDERLEY BORGES. Filiação: MIGUEL NAVARRO CANDELLA e JOSEPHA SARABIA LOZANO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 19:30h.

NELSON DA LUZ CABRAL, 67 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: TEREZA APARECIDA DE OLIVEIRA CABRAL. Filiação: MIGUEL DE FRANCA CABRAL e FRANCISCA PADILHA CABRAL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 16:30h.

NELSON GONCALVES, 43 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LAURO ALAERCIO GONCALVES e CATARINA GONCALVES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, quinta-feira, 26 de junho de 2025.

NILTON ANTONIO DO CARMO, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NILSON DO CARMO e ODETE LOPES DO CARMO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 11:00h.

NIVALDO DA SILVA MEDEIROS, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ASSUNTA MANTOANI MEDEIROS. Filiação: PERPETUA MEDEIROS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 17:30h.

RENAN LOECHEL EWALD, 29 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ADOLFO EWALD NETO e GIZELI ASSANUMA LOECHEL EWALD. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 16:30h.

ROMULO ROBERTO DA CRUZ, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO MARIA CRUZ e NIVALINDA ALVES DO SANTOS CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 03:50h.

SCARLETT PAMPUCHE MOREIRA, 7 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: SIDNEY ITALO MOREIRA BENTO DA SILVA e JACQUELINE PAMPUCHE DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 26 de junho de 2025.

TIAGO HENRIQUE BARBOSA, 31 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SANDRA REGINA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 15:00h.

VALDEMAR DE MORAIS, 70 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: BEATRIZ LOPES DE MORAIS. Filiação: RODOLFINO DE MORAIS e FAUSTINA DE MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 15:00h.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (26)

VALDEVINO MATEUS, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLEUZA ERLI FERREIRA MATEUS. Filiação: SEBASTIAO MATEUS e ROSARIA FERREIRA MATEUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 09:30h.

VANIRA DE OLIVEIRA BARROS DOMINGUES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL INACIO DOMINGUES. Filiação: JORGE LOPES DE BARROS e ANA DE OLIVEIRA BARROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 17:00h.

VIRGINIA SIMON MORO, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO SIMON e ISILDA MAURER SIMON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 15:00h.