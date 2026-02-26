Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (26/02)
ADILSON GARCIA DO AMARAL, 88 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LIGIA MARIA FONSECA DO AMARAL. Filiação: WALTER ALVIM DO AMARAL e ANTONIETA GARCIA DO AMARAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
ANTENICIO ZELIS RAMALHO, 84 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DE MOURA RAMALHO. Filiação: PEDRO LAURINDO RAMALHO e MARIA ZEUS RAMALHO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
CATARINA RIBEIRO DE CAMPOS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA DE CAMPOS. Filiação: BENEDITO RIBEIRO BATISTA e HERMINIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
DOMINGOS DOS SANTOS FERREIRA, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CIPRIANO FERREIRA DE PAULA e MARIA DE JESUS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
EDNILSON MORAIS DOS SANTOS, 39 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VICENTE ROSA DOS SANTOS e VALCI RIBEIRO DE MORAIS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 25/02/2026.
ERNESTINA DE OLIVEIRA MORAIS, 75 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Cônjuge: JOSE RENATO DA SILVA. Filiação: ALTINO JOSE DE OLIVEIRA e ANTONIA NEPUMUCENO FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
JANETI MARA VIEIRA FELIZARDO, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AMBROSIO FELIZARDO. Filiação: MESSIAS DE PAULA VIEIRA e OFELIA DO NASCIMENTO VIEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
JOEL LUIS MUZYNOSKI, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: IZABEL BORA MUZYNOSKI. Filiação: VICTORIO MUZYNOSKI e MARGARIDA DOS PASSOS MUZYNOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
JOSE SEBASTIAO DE LIMA, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: IVONE GOMES PRUDENCIO DE LIMA. Filiação: MIGUEL SEBASTIAO DE LIMA e NORINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
JOSE VALDEMIR DA ROCHA, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IZABEL FERREIRA DA ROCHA. Filiação: TOMAZ ALVES DA ROCHA e ADELAIDE DOS SANTOS ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
JOSEFINA MARIA DE OLIVEIRA MADUREIRA, 102 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: RENATO MADUREIRA. Filiação: BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA e BRASILIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
MARIA CELESTE DA CRUZ, 69 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: AMERICO ALVES DA CRUZ e CONCEICAO ALVES DA CRUZ. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
MARIA DE LOURDES GROSSMANN, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO GROSSMANN. Filiação: CICERO LEOPOLDO LANDAL e HERDINA LANDAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
MARIA OLGA FERREIRA GONCALVES, 74 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ROBERTO GONCALVES. Filiação: ANGELO TRINTINI MARTINS e OLGA DUTRA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
MARIO DE PAULA SILVA, 66 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA DA LUZ PIRES. Filiação: CAETANO GONCALVES DA SILVA e FRANCISCA MARIA AUGUSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
MARLI RIBAS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA RIBAS e ROSA RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 25/02/2026.
MATILDE RODRIGUES FERNANDES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BAIANA ROCHA. Filiação: MARIA RODRIGUES FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
MOZAIR DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FORTUNATO DOS SANTOS e MARIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
PEDRO LUIS VILELA RIBEIRO, 41 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO e ANTONIA JULIETA DA SILVA VILELA RIBEIRO. Sepultamento: A DEFINIR EM VILA REAL/PORTUGAL, domingo, 1 de março de 2026. Data do Falecimento: 25/02/2026.
ROTHY DAY RIEKE JUNIOR, 59 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Cônjuge: LECIEM SIMONE SCHULT RIEKE. Filiação: ROTHY DAY RIEKE e MARIA APARECIDA RIEKE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
SANDRA RITA MULLER, 74 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: TABARACY GARCIA XAVIER. Filiação: CURT MULLER e GRACINDA MULLER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
SIMON ROBERT STEELE, 66 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HENRY GEORGE STEELE e PHYLLIS STEELE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
WALDEMAR PROHMANN, 96 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Cônjuge: ANA SYLVIA PROHMANN. Filiação: MARGARETH VALENTINI e TECLA KNOLL PROHMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
ZORAIA RIBEIRO DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: DJALMA DOS SANTOS e VERA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 25/02/2026.