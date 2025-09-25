AILIN LOBO SARMANHO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: AIME CARDOSO SARMANHO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 25 de setembro de 2025.
ALOIR JOSE ZANLORENZI, 89 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ANAIR ZANLORENZI. Filiação: FELICIANO ZANLORENZI e LEONILDA ZANLORENZI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 17:00h.
ANDRE FELIPE DE LIMA CABRAL, 42 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: SANDRA ALVES MOREIRA. Filiação: AMAURI ALVES CABRAL e NILZA APARECIDA DE LIMA CABRAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 13:30h.
ANESIA RICO BROGIO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IRINEU BROGIO. Filiação: JOSE RICO e CARLOTA BROGIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 13:00h.
AROLDO VALASKI, 42 ano(s). Cônjuge: DEISE RIBEIRO. Filiação: VALDIMIR VALASKI e DORLI MARIA CICHON VALASKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 10:00h.
AUGUSTA HUL, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NICOLAU HUL e PAULINA DACZUK HUL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 16:00h.
CECILIA DA CRUZ BARROS, 95 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: OSVALDO DE BARRO. Filiação: ANTONIO RODRIGUES e ANA MARTINS DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 15:00h.
CIBELE APARECIDA TSCHURTSCHENTHALER, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSCAR TSCHURTSCHENTHALER. Filiação: REINALDO PRESTES e MARIA HELENA JOWORSKI PRESTES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 11:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (25)
CICERO OSVALDO COATI, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARLY DE CASTRO CAMPOS COATI. Filiação: SILVIO COATI e AMBROSINA BAILONI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 09:00h.
CLARIMON MACEDO FANCHER, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELIPIDIO BRUNO FANCHER e SILVIA MACEDO FANCHER. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 25 de setembro de 2025.
DIANA MARIA EMILIO, 75 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: BENTO EMILIO e SOPHIA WADOWSKI EMILIO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 12:00h.
EDSON LUIZ BENTO DAS NEVES, 79 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: VERA LUCIA DA SILVA NEVES. Filiação: ANTONIO PERRES DAS NEVES e PEDRINA BENTO DAS NEVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 15:00h.
ELIZEU CHINCOVIAKI, 49 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: GABRIEL CHINCOVIAKI e INES MORAES CHINCOVIAKI. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quarta-feira, 24 de setembro de 2025.
GERONIMO PIRES DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DE FATIMA. Filiação: REINALDO FERREIRA e JOANA PIRES DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO PASSO AMARELO, quinta-feira, 25 de setembro de 2025.
GILBERTO ABDALLA FARFUD, 75 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARTA KAZUE KIZIMA FARFUD. Filiação: ABDALLA ELIAS FARFUD e RACHIDE ABDALLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 10:00h.
IRACI DOS SANTOS ANDRADE, 71 ano(s). Cônjuge: NELSON DE ANDRADE. Filiação: NARDINA BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 14:00h.
JANDIRA TRENTIN BARDELI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO PINTO BARDELI. Filiação: ANGELO TRENTIN e ANNA MEHL TRENTIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quinta-feira, 25 de setembro de 2025.
JOANA MARIA DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOSE PAULA DA SILVA e MARIA COLDIBELLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 14:00h.
JOAO CARLOS GROCHOSKI, 65 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: DOMINGOS GROCHOSKI e SALOMEA GROCHOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 10:00h.
JOSE DO COUTO PEREIRA, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR DE MANUTENÇAO. Cônjuge: APARECIDA DE FATIMA ISRAEL PEREIRA. Filiação: ADAO JOSE PEREIRA e SEBASTIANA PEREIRA DO COUTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 10:00h.
JOSE PEREIRA DE ALELUIA, 54 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TEREZINHA DA COSTA. Filiação: DANIEL PEREIRA DE ALELUIA e CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS DE ALELUIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 16:30h.
,Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (25)
JOSEN CARLOS BARBOSA, 81 ano(s). Profissão: DESPACHANTE. Filiação: JOAO EMIDIO BARBOSA e JOSEFINA MENDES BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 24 de setembro de 2025.
JOSUE DIAS, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IVETE DARU DIAS. Filiação: JOSE AMBROSIO DIAS e LAURINDA DAS DORES DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 17:00h.
LEONIL TEREZINHA AVANTE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DORACI AVANTE. Filiação: ALFREDO ANTONIO DE MOURA e MARIA AURORA DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 15:00h.
LUIZ FERNANDO BARBIERI, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUIZ BARBIERI e TEREZA BARBIERI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 12:00h.
LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BELNIAKI, 21 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MICESLAU BELNIAKI e KATIA CENA NASCIMENTO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 14:00h.
MARIA DE LURDES LEDERMAN, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO RIBEIRO GOMES e ANA MARIA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 15:00h.
MARIA DORACI GOBETTI PICOLO, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: PEDRO PICOLO NETO. Filiação: DURVAL GOBETTI e HELENA IANZA GOBETTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de setembro de 2025.
MARILDA INES MABONI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO VITAL MABONI. Filiação: FRANCISCO BETTINARDI SOBRINHO e EULALIA BETTINARDI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 15:00h.
MERCEDES PEREIRA DE MEDEIROS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE MEDEIROS. Filiação: IDALINA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de setembro de 2025.
NADIR BENEDITA DE MORAES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTACILIO GUEDES DE MORAES. Filiação: FRANCISCO PINTO DE MELO e MARIA CARVALHO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 16:00h.
NELCI TEREZINHA CASTELAN, 69 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: EMERSON LUIZ CASTELAN. Filiação: NELSON CORAIOLA e TEREZINHA DE JESUS CORAIOLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 17:00h.
NORBERTO CHELLA, 85 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: EDMA HAJ MUSSI CHELLA. Filiação: FRANCISCO CHELLA e MATILDE CHELLA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 11:00h.
ORIETA DE FREITAS, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARNALDO DE FREITAS e JOANA ALVES DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 11:00h.
RITA MONGOLO GODOFREDO, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOSE GODOFREDO. Filiação: CHISTO MONGOLO e JULIA RIBEIRO MONGOLO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 17:00h.
ROBERTO IACHITZKI, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SOLANGE CRISTINA IACHITZKI. Filiação: JOAO ISCHITZKI JUNIOR e MARIA DE JESUS IACHITZKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 10:00h.
SANDRA MARA FINAU, 56 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: CEZAR PEISKER HOY. Filiação: JOAO FELIZARDO e AMELIA DA CONCEICAO MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 09:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (25)
SERAFIM PEREIRA DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ARDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS e ANGELA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 10:00h.
SERGIO DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: RAQUEL FELD DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE ALFREDO SILVA DE OLIVEIRA e ANTONIA CASSILHA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 09:30h.
TABATHA SANTIAGO ALVES PEREIRA, 38 ano(s). Cônjuge: ACHRAF GANNAR. Filiação: SEBASTIAO ADELIO ALVES PEREIRA e MARCIA ELIZA SANTIAGO PEREIRA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 16:00h.
THEREZA SKROCH GAVELAKI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO GAVELAKI. Filiação: PEDRO SKROCH e MARIA WALDEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 16:00h.
THEREZINHA DE JEZUS BRITO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARTINHO DOMINGOS DE BRITO e JOSEFA DE BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 16:00h.
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOSE PEDRO DOS SANTOS e ANA GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 16:00h.
VILMAR PEDRO KUIAWA, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALCIDES KUIAWA e ESTEFÂNIA KUIAWA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 15:00h.
VITALINA SIEMINSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTANISLAU SIEMINSKI e LEOCADIA FILAKOWSKI SIEMINSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 10:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (25)