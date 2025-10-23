Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (23)
AGOSTINHO MARTINSKI, 79 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Cônjuge: GERCINDA MARINS MARTINSKI. Filiação: JOAO MARTINSKI e LUCIA INES MARTINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
AMELIA MIKS DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: OTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. Filiação: NICOLAU MIKS e OLGA KEHUT MIKS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
BENEDITO PAULINO DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LAZARA FERREIRA DA SILVA. Filiação: JOAO PAULINO DA SILVA e MARIA ANTONIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
CLAUDINEI ALVES PEREIRA, 44 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO ALVES PEREIRA e MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
CLEVERSON LEANDRO ORTIZ FERNANDES, 36 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALCEU DE JESUS FERNANDES e ELENIRA ORTIZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
DIVINA MOREIRA DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAZARO MOREIRA DA SILVA e ADELINA PINHEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
EDERSON DE ANDRADE, 41 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SUELIN ALVES VALENTE. Filiação: NAO CONSTA e GENAIR DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
ELFRIDA KOCH DE SOUZA, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HAIDIO MIGUEL DE SOUZA. Filiação: GERMANO KOCH e MARGARIDA KOCH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 22:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
GARCIA VELOSO, 57 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Filiação: NOE VELOSO DA SILVA e HELENA PEREIRA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 22/10/2025.
ILTON MARCOLINO DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: EUNICE DE FREITAS. Filiação: DOMINGOS MARCOLINO DE OLIVEIRA e SERCULINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
JAILTON GOIS DS SANTOS, 53 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: GUILHERME GOIS DOS SANTOS e JULIETA RBAS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
LELIA DENISI CONCEICAO BRUM, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VITOR DE ASSIS BRUM. Filiação: JANUARIO BARBOSA CONCEICAO e ARACY GUERRA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CLEUSA APARECIDA PINTO DE SOUSA. Filiação: VICENTE RODRIGUES DE SOUZA e DORALICE GALO DE SOUZA. Sepultamento: CEMITÉRIO VILA SÃO JOÃO, quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 22/10/2025.
MANUEL LUIS GONCALVES, 79 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ARACY ELIZIA OLIVETTI. Filiação: GERVASIO GONCALVES e ZILDA MARCONDES PEREIRA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
MARIA CORDEIRO CARARO, 60 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Cônjuge: JOSE OSCAR CARARO. Filiação: LEANDRO CORDEIRO DOS SANTOS e MARIA ZORAIDE AURELIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 17:45h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
MARILDA CORREIA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: OSWALDO CHAGAS CORREIA e MARIA DA LUZ PAVELSKI CORREIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 22/10/2025.
MAUTA VALERIO DA COSTA, 72 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA. Filiação: GERALDO VALERIO DOS REIS e MARGARIDA DE JESUS REIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 15:45h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
NAIR MACHADO DA SILVA DE SOUZA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE DEUS DE SOUZA. Filiação: FRANCISCA MACHADO DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 23/10/2025.
RENE EMILIO VIDAL MIRANDA, 79 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JULIO VIDAL GUTIERREZ e AURA NICTALA MIRANDA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
SEBASTIAO FERRARI, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DIONE FERRARI. Filiação: LUIZ FERRARI e FELICIANA DA SILVA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
SERGIO LUIZ CARDOSO, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LUIZ RIBEIRO CARDOSO e CECILIA CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
SHIZUKA AKAHOSHI AKAI, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TETSUO AKAI. Filiação: MATAO AKAHOSHI e AKI AKAHOSHI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
SILVANA CRISTINA FERREIRA, 31 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: ERIVALTON AUGUSTO DA SILVA. Filiação: JOSE ANTONIO FERREIRA e LEONILDA TABORDA DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
SOFIA RODRIGUES GOMES DA ROCHA, 6 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: KALINE RODRIGUES GOMES DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
TERESINHA MARTINS DE MELLO, 80 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSE ROCHA DE MELLO. Filiação: OSORIO VENANCIO MARTINS e ISAURA FERREIRA MARTINS. Sepultamento: CEMITERIO CENTRAL, quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 22/10/2025.
THIARLA INACIO DOS SANTOS BERTO DA SILVA, 36 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: NIZALDO BETO DA SILVA. Filiação: VALDIR INACIO DOS SANTOS e LIZETE KELICHEK INACIO DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICPAL DE PAPANDUVA SC, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2025.
