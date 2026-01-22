Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (22/01)
ALEXANDRE DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: LILIANE FERNANDA PEDROSO. Filiação: ROGERIO DOS SANTOS e APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO ALPHACAMPUS – JANDIRA – SP, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
ANASTACIA MICHALOVSKY, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAZARRO MICHALOVSKY. Filiação: JOAO KOMNHACK e MARIA KOMNHACK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
CATARINA DITKUN GALDINO DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS. Filiação: PAULO DITKUN e TERESA DITKUN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
DANIEL LOURENCO BARDDAL FAVA, 64 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ROQUE SANSOVO FAVA e NOEMI VERA BARDDAL FAVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
DENIS SARAN CARRARO, 87 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: RENATO CARRARO. Filiação: ETORE SARAN e MARIA SASSOLOTE SARAN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
GEOLICE MARIA SOLAREWICZ DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AZANOR GONCALVES DA SILVA. Filiação: JOANITA SOLAREWICZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
GLACI TEREZINHA DUBIELLA, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LICIO DUBIELLA. Filiação: ARCILIO DE PAULA e ALBERTINA FERREIRA DOMINGUES DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
JORGE LUIZ MANSUR JAVORSKI, 66 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: REGINA CELIA MASSA JAVORSKI. Filiação: THADEU JAVORSKI e BARBARA DA LUZ MANSUR JAVORSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
JOSE MARIA CARNEIRO, 84 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ALTAMIRA GOMES DE SOUZA. Filiação: MARIA DE JESUS CARNEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
JOSE QUINTINO DE OLIVEIRA FILHO, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NANCI SEGALLA QUINTINO DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE QUINTINO DE OLIVEIRA e MARIA BATISTA VEIGA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
JUVENIL KLEIN, 75 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Filiação: WALDOS KLEIN e ELZA LUIZA AMANDA KLEIN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
MARIA SALOME CLAUDIANO, 74 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSE CLAUDIANO. Filiação: JOSE ALVES MIRANDA e MARIA CANDIDA DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
MARIA VERDAN DA CRUZ, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APARECIDO MARINHO DA CRUZ. Filiação: OLICIO VERDAN DA SILVA e CELIRA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
NEUCI AIRES, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ROQUE AIRES MACHADO e MARIA SILVANIRA AIRES. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
RAIMUNDA MOREIRA ALVES, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO. Filiação: MANOEL CERIACO DA SILVA e MARIA MOREIRA DO ROSARIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA PINTO, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO MANOEL PINTO. Filiação: JOAO BENTO DE OLIVEIRA e ZEZITA DA CRUZ OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
SEVERINO PAULO DA SILVA, 59 ano(s). Filiação: RAYMUNDO PAULO DA SILVA e MARIA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
STANISLAWA WANDZIUK, 80 ano(s). Profissão: GUIA TURÍSTICO. Filiação: JAN WANDZIUK e ALEKSANDRA WANDZIUK. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
TEREZA YOSHIE HARADA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HATIRO HARADA. Filiação: KIYUGORO SATO e KIYOKO SATO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
WASHINGTON APARECIDO CIESLAK, 47 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: JONAS WILMAR CIESLAK e SUELI APARECIDA DOS SANTOS CIESLAK. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
