Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (21)
ALCINDO FIUZA DE LIMA, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: SALVADOR FIUZA DA ROSA e AMANCIA FIUZA DA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 11:30h.
ANA GONCALVES DE PONTES, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MILITAO MACIEL DE PONTES e IZABEL GONCALVES DE PONTES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:00h.
ANA MARIA PIETRUZA TOMASONI, 80 ano(s). Filiação: JOSE TADEU PIETRUZ TOMASONI e ACACIA MONTEIRO PIETRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 20 de agosto de 2025.
ANGELICA REGINA MARTINS, 58 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: JOAO CANDIDO MARTINS NETO e ECLAIR LOPES MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:00h.
ANGELITA VALMIRA SILVA RUTISHAUSER, 60 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: AURY LUIZ DE SOUZA. Filiação: VALMIRA ALBERTIN SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 15:30h.
CARLITO LIEL, 91 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CARMELITA LIEL. Filiação: CARLOS LIEL e OLGA LIEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 12:00h.
CECILIA ZENZELUK ANTONIO, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARKIANO ANTONIO. Filiação: JOAO ZENZELUK e ROSA ZENZELUK. Sepultamento: CEMITERÍO MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 11:00h.
DANILO LOPES MAFRA, 90 ano(s). Filiação: AGAPITO MAFRA e CELESTE LOPES MAFRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 20 de agosto de 2025.
DELIANE DOS SANTOS FERREIRA, 43 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADILSON JORGE FERREIRA e NEIDE MARIA DOS SANTOS FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 21 de agosto de 2025.
DEUSIR DA SILVEIRA, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO SOARES DA SILVEIRA e LURDES NOGUEIRA SOARES. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 21 de agosto de 2025.
DINAIR LEAL COSTA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDGAR FERNANDES COSTA. Filiação: NICOLAU MELLO LEAL e BERNARDINA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 10:00h.
DUANA FRANCIELLE NASCIMENTO, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SINVALDO DO NASCIMENTO e AGLACIR APARECIDA MAGALHAES DO NASCIMENTO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025.
EDMEA KAMINSKI, 72 ano(s). Profissão: PAISAGISTA. Filiação: JOSE KAMINSKI e DALVA ARAUJO KAMINSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 14:00h.
ELISABETH SANTOS MACHOSKI, 68 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: BERNARDO ALUIZIO MACHOSKI. Filiação: ROQUE FRANCISCO DOS SANTOS e LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:00h.
ELISANGELA RECH DE BRITO, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: MANOEL DE OLIVEIRA RECH e ZULMIRA TARIGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 18:00h.
ERICH PEPPLOW, 93 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ELIZABETH PEPPLOW. Filiação: FERNANDO JULIO PEPPLOW e LUIZA ZIEMER PEPPLOW. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO EVANGÉLICO DA CACHOEIRA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 16:00h.
EUGENE VENANTIUS GONSALVES, 66 ano(s). Profissão: GERENTE OPERACIONAL. Filiação: MURIEL FRIENDZ e VENANTIUS GONSALVES. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 21 de agosto de 2025.
EVANDINA DOS SANTOS BAPTISTA, 75 ano(s). Cônjuge: LEVINO BAPTISTA. Filiação: JOSE ALVES DOS SANTOS e CATARINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO SANTA LUZIA BORDA DO CAMPO-PR, quinta-feira, 21 de agosto de 2025.
FLAVIO MARTINS TOSTA, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IRACEMA MARTINS TOSTA. Filiação: JOAQUIM MARTINS TOSTA e FRANCISCA MORAIS TOSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 15:00h.
GISELA MARTINS, 56 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ARMANDO TORQUATO MARTINS e ENY GOIS MARTINS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 21 de agosto de 2025.
HANNA SABRINA DA SILVA, 26 ano(s). Profissão: NUTRICIONISTA. Filiação: FERNANDO DA SILVA e OSANGELA APARECIDA FIGUEIREDO SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:00h.
IZAIL FERREIRA DAVID, 80 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOAO CORREIA DAVID. Filiação: MESSIAS FERREIRA DOS REIS e TEREZA NOGUEIRA DOS REIS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 18:00h.
JACIR FERREIRA DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: OLIMPIO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:00h.
JOAO FERREIRA DE MOURA, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: MANOEL FERREIRA DE MOURA e CECILIA ROSA DE MOURA. Sepultamento: MUNICIPAL DE GUARULHOS SP, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOELI MATUKO ISHII MISHIMA, 68 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: PAULO HIROAKI MISHIMA. Filiação: YOSHIO ISHII e REIKO ISHII. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 10:30h.
JOSE MARIA DE ARAUJO PINTO, 80 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: DULCE DE ARAUJO PINTO. Filiação: DIMAS PINTO e MARIA EMILIA DE ARAUJO PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOSE MOREIRA LEITE, 73 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: MANOEL MOREIRA LEITE e HERCULANA FERREIRA LEITE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 16:00h.
JOSE ROGERIO POLICHA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: CELIA REGINA POLICHA. Filiação: DEMETRIO POLICHA e HELENA POLICHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 15:30h.
JURANDIR JOSE CORREA, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: GENTIL VERISSIMO CORREA e NAIR DE LIMA CORREA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:00h.
LENI MEIRELES DA ROSA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARIOLDO VIEIRA DA ROSA. Filiação: CELSO MEIRELES RODRIGUES e VITORIA DOLATA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:00h.
LEONI CAETANO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE CAETANO e NAIR GONCALVES. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 14:00h.
LONDINA ZIELINSKI CORDEIRO, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APARICIO PIRES CORDEIRO. Filiação: ESTEFANO ZIELINSKI e BERNARDINA ZIELINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 15:00h.
LUIZA DORONI LAUDINO ALVES, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: MANOEL ALVES e LUIZA LAUDINO ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 21 de agosto de 2025.
MAIBI HELENA REICHMANN MAGALHOES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RODOLFO WASCONCELOS DE OLIVEIRA. Filiação: JADE SATURNINO VIEIRA MAGALHOES e CECILIA REICHMANN MAGALHOES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 19:00h.
MANOEL KAWANO, 90 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: IRENE AZUMA KAWANO. Filiação: KOSSABURO KAWANO e HISSAI KAWANO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 11:30h.
MARCELO ELIAS DE SOUZA ZATTAR, 90 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: IRACEMA CELLA ZATTAR. Filiação: DAIBES ZATTAR e MARIA JUSTA DE SOUZA ZATTAR. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 09:00h.
MARIA CLARA BOARAO STORER, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: FELIPE MODA STORER e FRANCIELLE CRISTINA BOARAO STORER. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 11:00h.
MARIA CONCEICAO DAS NEVES, 59 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: CYPRIANO BAPTISTA DAS NEVES e BENEDICTA ANTONIA BERCHIOL DAS NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 21 de agosto de 2025.
MARIA DA GRACA ANTUNES, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: RUY CORDEIRO ANTUNES e ERONDINA ANTUNES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 16:30h.
MARIA DE GLORIA OCIR RODRIGUES DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DALTON DA SILVA. Filiação: ACYR RODRIGUES e ORFELINA MELLO RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 15:30h.
MARIA HELENA DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDINEI PIRES DE SOUZA. Filiação: NARCIZO MENDES NOVAES e VITA DE SOUZA NOVAES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARIA JOSE DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: SERGIO FIRMINO DA SILVA. Filiação: ANTONIO NUNES DA SILVA e BENEDITA SILVESTRE FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARIA LUCI DE LIMA, 74 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: GENOR MIGUEL DE LIMA. Filiação: JULIO VICENTE DE LIMA e DURCILINA PIRES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 14:00h.
MARLI CARELLI, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GERALDO CARELLI e BRASILIA SOARES CARELLI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 13:30h.
MICHELI DO ROSARIO CAMPOS, 36 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: NELSON ALVES CAMPOS e MARIA DE FATIMA CAMPOS. Sepultamento: LUNARDELLI/PR, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:00h.
NEUDI MAXIMINO EMMERICH, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NEIVA ANTUNES DA SILVA. Filiação: ANTONIO PEDRO EMMERICH e ASSUNTA TOIGO EMMERICH. Sepultamento: MUNICIPAL DE XANXERE SC, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:00h.
RAMIRO ANTONIO DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA. Filiação: ANTONIO GOMES DA SILVA e MARIA SANTINA DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO CORUÇÁ – ABC PAULISTA – SP, quinta-feira, 21 de agosto de 2025.
RICARDO MIRANDA PLEGER, 52 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: PETER FRANZ PLEGER e ROSE MARIE MIRANDA PLEGER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:00h.
ROSENILDA APARECIDA DA SILVA, 38 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ANTONIO DA SILVA e MARIA DE FATIMA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU SP, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:00h.
SANTINO TAVARES LOPES, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROSA DOS SANTOS LOPES. Filiação: AFONSO ADELINO LOPES e ROSALIA TAVARES LOPES. Sepultamento: CEMITERIO EM PARANAGUA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:00h.
SHIRLEY APARECIDA DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: DIVONSIR ANTONIO MOURA DOS SANTOS. Filiação: JOAO MAURICIO CORREA e VERGINIA DE JESUS CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 10:00h.
SUELI TERESINHA JUNIOR, 75 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: NILTON BELMIRO SILVA. Filiação: ANDRINO ALFEU JUNIOR e MAURILIA DE SOUZA JUNIOR. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 14:00h.
TADEU DONIZETI BARBOSA RZNISKI, 70 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: CRISTIANE DO ROCIO GAMBETTA RZNISKI. Filiação: ZENO MOREIRA RZNISKI e LISBELA BARBOSA RZNISKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 16:30h.
TEREZINHA ALVES DE ARAUJO, 83 ano(s). Profissão: TÉCNICO ADMINISTRATIVO. Filiação: GREGORIO ALVES DE ARAUJO e MARIA JOSE CAVALCANTI DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quinta-feira, 21 de agosto de 2025.
TSUNEYO YOSHIDA FUJIMOTO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EIKITI FUJIMOTO. Filiação: SHIGUEMI YOSHIDA e TEY YOSHIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 16:00h.
YLANA POTIER SOUZA, 43 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ CARLOS DE SOUZA e MARCIA AGONILHA POTIER DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 15:00h.
