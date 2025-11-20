Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (20/11)
ADRIANA MENDES DA SILVA, 32 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Filiação: JOSE RODRIGO DA SILVA e MARIA RITA MENDES RAPOSO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 19/11/2025.
ALIDIA COELHO, 84 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: BRUNO COELHO e ELLA COELHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
ANIZIO JACINTO DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: INACIA MARIA DA CONCEICAO. Filiação: MANOEL JACINTO DA SILVA e INACIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 20/11/2025.
ANNA DE ARAUJO, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: SERGIO GONCALVES DE ARAUJO JUNIOR e MARIA BUDAL DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
APARECIDA MARIA BEZERRA, 81 ano(s). Filiação: JOVIANO JOSE ROBERT e DOLORES DE ANDRADE ROBERT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ARAPONGAS, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
BENITO DE OLIVEIRA BASTOS, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EDNA DE SOUSA BASTOS. Filiação: NAO CONSTA e FRANCISCA ROQUE DE BASTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
CARLOS TEIXEIRA DE LARA, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANGELA MARIA ALIEVE. Filiação: JOSE JORGE DE LARA e ANAHIR TEIXEIRA DE LARA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
ERNANI JOSE SCHMIDT, 88 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROSANHA FATIMA RODRIGUES. Filiação: LEONARDO SCHMIDT e NAIR PETERS SCHMIDT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
HAMILTON ELEUTERIO, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS ELEUTERIO. Filiação: NAO CONSTA e RAMILIA ELEUTERIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
HULDA FRANCENER, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE FRANCENER e MATHILDE PETRIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
JACYRA SEIXAS PERINI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DINO PERINI. Filiação: FELINTHO SEIXAS e MARIA DAS DORES FAGUNDES SEIXAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
JOSE ALVES DE MELO, 78 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: NAIR TEREZINHA DESOUZA MELLO. Filiação: LOURENCO ALVES DE MELO e MARIA FURQUIM DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
JOSE CARLOS PEREIRA, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FRANCISCO CALOI PEREIRA e JANDIRA CALOI PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
JOSE SCHNEIDER, 66 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: SEBASTIAO SCHNEIDER e EUGENIA RUTZ SCHNEIDER. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL NO BAIRRO JACARÉ – RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
JULIO VERTEIRO LESSA, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JOANA IGNES DE SOUZA LESSA. Filiação: ANTONIO PEREIRA LESSA FILHO e MARIA DA CONCEICAO VERTEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
LUCIANO BRANCO LACERDA, 93 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Cônjuge: JAGYRA SOUZA LACERDA. Filiação: OSWALDO PACHECO LACERDA e RACHEL BRANCO LACERDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
LUCINEIA MUNIZ DE MARTINS, 59 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: RIVALDO MUNIZ DE MARTINS e LOURDES BONETTI DE MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
MARLI APARECIDA FERREIRA CARDOSO, 62 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ISRAEL FERREIRA DA SILVA e OLIVIA DE SENE PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
RENI DE ANDRADE, 88 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ANTONIO SOARES PEREIRA e IZABEL SOARES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
SUELI MARIA DO ROCIO FERREIRA, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: HENRIQUE ASSUMPCAO e OLIVIA LOBATO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
TEREZA DE LURDES VEIGA SANTOS, 65 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: PAULO DE JESUS SANTOS. Filiação: LEODORO VEIGA e OLINDA BAUER VEIGA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/11/2025.
THEODORICO ANTENOR BORSATTO, 102 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: VALENTIM GILIO BORSSATTO e MARIA LUIZA VIEZER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
