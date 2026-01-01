Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (1º)
ALEXSANDRO GONCALVES, 45 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NAO CONSTA e JUSSARA GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
AMELIA CORAZZA KRUPCZAK, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTEFANO KRUPCZAK FILHO. Filiação: SILVIO CORAZZA e ELIZA DE GOES CORAZZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
ANILTON MARQUES DE SOUZA, 54 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: LUCELIA. Filiação: BENEDITO DE SOUZA FREIRE e ELENA MAXIMINODE SOUZA FREIRE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
ANTONIO GUTIERREZ, 94 ano(s). Profissão: TÉCNICO EDIFICAÇÕES. Cônjuge: LAIS CIBELE DA SILVERIA GUTIERREZ. Filiação: HILDA GUTIERREZ e HILDA GUTIERREZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 1 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 31/12/2025.
ARMINDA DE JESUS SEELING, 88 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ALIRIO SEELING. Filiação: JOSE LOURENCO CANCELA e PRUDENCIA DE JESUS NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
CARLOS RENATO JUFFERUBRUCH, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IONE MARI STANDLER JUFFERUBRUCH. Filiação: CARLOS JUFFERUBRUCH FILHO e MARIA CECILIA JUFFERUBRUCH. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
CIDALIA APARECIDA MARQUES DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDERLEY JOSE LEAL DOS SANTOS. Filiação: FLORIANO CASTRO MARQUES e ILVA DE LARA MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 01:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
DAVINA DA SILVA PINTO, 84 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: HONORIO CARVALHO PINTO. Filiação: JOAQUIM BELO DO ESPIRITO SANTO e DOLORES MARIA DA SILVA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
ELIANE DOS SANTOS JAQUES, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ATAIDE MIGUEL JAQUES e IRENE DOS SANTOS JAQUES. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
ELTON NETH DE GOSS, 63 ano(s). Filiação: ENIO COUTO DE GOSS e ELSA NETH DE GOSS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
GERSON TADEU POCOLUJCO, 58 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: MIGUEL POCOLUJCO e WANDA POCOLUJCO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
GISELE PACHECO DOS SANTOS, 44 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: LOVANDO PAULO PACHECO e NEUZA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
IDERALDO DE SOUZA, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ADENIR APARECIDO DE SOUZA e ADEMIRA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
JOAO FREITAS DE LIMA, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ALTAMIRA DE CARVALHO LIMA. Filiação: PEDRO FREITAS DE LIMA e JUVELINA SOUZA DE MELO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
JORGE LUIZ CASTRO DAS NEVES, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEBASTIAO FERREIRA DAS NEVES e CATARINA FERREIRA DAS NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
JORGINO BRUNHAROTTO, 91 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ELICE BRUNHAROTTO. Filiação: ANGELINA BRUNHAROTTO e ANGELINA BRUNHAROTTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
JOSE LUIZ GARCIA SILVESTRE, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ORLANDO SILVESTRE DA LUZ e GUIOMAR GARCIA DA LUZ. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 01/01/2026.
KEROLIN GABRIELI APARECIDA TORRES DA CUNHA, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ANDRE LUIZ TORRES DA CUNHA e TATIANE APARECIDA NILSON. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
LOURDES QUINALHA DE SOUZA, 83 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: OSVALDO DE SOUZA. Filiação: ARTUR QUINALHA e SEBASTIANA DE OLIVEIRA QUINALHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
LUIZ ANTONIO D AMICES, 80 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ANA CZIKAILO D AMICES. Filiação: EMILIO D AMICES e AUGUSTA DE MOURA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 1 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 31/12/2025.
MARCELO BUENO DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JOSE BUENO DOS SANTOS e ANGELICA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
MARCELO GEIRING, 45 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARTIN GEIRING e MARIA PREUSS GEIRING. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
MARIA RIBEIRO DAS NEVES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERONIMO DIAS DAS NEVES. Filiação: AMINEIS RIBEIRO e MERCEDES RIBEIRO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
MARIA SANTILIA DE AQUINO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO e DIONISIA FERNANDEZ DE AQUINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
MARIO ANISIO DA COSTA ROSA, 43 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ANISIO DA COSTA ROSA e CLARA SALES PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 31/12/2025.
MOISES ALBUQUERQUE NOGUEIRA, 47 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Filiação: ANTONIO DUARTE NOGUEIRA e CELIA ALBUQUERQUE NOGUEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
OSVALDO SOARES DE SOUZA, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: RAYMUNDO SOARES DE SOUZA e LIDIA KLUCK DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
RENATO JOSE XAVIER BITTENCOURT, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROSELI TERESINHA COELHO BITTENCOURT. Filiação: LOURIVAL RUPPEL BITTENCOURT e RUTH XAVIER BITTENCOURT. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
ROSELI MARIA FLORINDO ARTIGAS, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BONIFACIO FLORINDO ARTIGAS e MARIA DE PAULA SANTANA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
ROSELI TEREZINHA ZUBER, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLEOMAR ZUBER. Filiação: HORACIO THOMAZ VIEIRA e PERPETUA MARIA VIEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
ROSEMARI ESCHIPIO TELLECHEA, 75 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: JOAO ELI TELLECHEA. Filiação: FRANCISCO ESCHIPIO e ZULEICA SANTOS ESCHIPIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
SEBASTIANA BATISTA DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE AUGUSTO DA SILVA. Filiação: JOAO BATISTA DE CARVALHO e ROSARIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
TANIA MARA DE FATIMA RODRIGUES ECHLER, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO RENATO ECHLER. Filiação: GERVAZIO RODRIGUES e CECILIA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/12/2025.
TEREZINHA DANIR CASTILHOS FERNANDES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAURILIO BORGES FERNANDES e IRACEMA CASTILHOS FERNANDES. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 01/01/2026.
ZENY DE JESUS FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: PEDRO FERREIRA NEVES e PUREZA BATISTA FERREIRA. Sepultamento: CEMITERIO SANTO ANTONIO, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 31/12/2025.
