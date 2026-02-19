Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (19/02)
ALEIXO GOINSKI, 72 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JULIA GOINSKI. Filiação: JOSE GOINSKI e ANTONIA GOVASKI GOINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
ANDRE BIERNASKI, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: FRANCISCO BIERNASKI e ROZA NALEPA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
ARILDO SERAFIM PACHECO, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: GENIL DOS SANTOS PACHECO. Filiação: SIDNEI SERAFIM PACHECO FILHO e ANESITA PACHECO LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
ARLETE MARIA DO CARMO WIESNIEWSKI, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HENRIQUE WIESNIEWSKI e JOANA WIESNIEWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
ARNALDO KORQUEVICZ, 79 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: BOLESLAU KORQUEVICZ e NATALIA KORQUEVICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
BERNADETE DE JESUS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO RODRIGUES DE JESUS e IRENE BENKENDORF. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
CELIO ANDREONI VASCONCELLOS, 63 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CLAUDIA MANOELA ROTH VASCONCELLOS. Filiação: CELIO ANDREONI VASCONCELLOS e IRANITA ANDREONI VASCONCELLOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
GERDA GUILHERMINA SEEGER ALBERTI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANACLETO ALBERTI. Filiação: GUILHERME SEEGER e HERMINIA HEY SEEGER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
HELENA DINIZ DE ASSIS, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO WILSON DA COSTA LIMA. Filiação: SEBASTIANA DE ASSIS CORREA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
IRENE MARIA DE SOUZA TORRES, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL SEVERINO DE SOUZA LIMA e MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
JOAO MARTINS, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LAURA RICARDO MARTINS. Filiação: ANTONIO MARTINS e MARIA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
JOSE APARECIDO ESTIMIANO, 68 ano(s). Filiação: LUIZ ESTIMIANO e MARIA LOURENCO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
LORENA LIMA NASCIMENTO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: PEDRO HENRIQUE SILVA NASCIMENTO e ELIANE LIMA DE SOUSA. Sepultamento: MUNICIPAL DE GUAIRACA, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
LUIS ALEXANDRE KOTSUKA, 62 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Cônjuge: MARTA SATIKO IKO KOTSUKA. Filiação: SABURO KOTSUKA e TAKAKO KIMURA KOTSUKA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
MARIA EZILDA VOUTEHUH, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VOUTEHUH PIRES. Filiação: JOAO KUBIS e LUIZA SAQUETO KUBIS. Sepultamento: MUNICIPAL DE IRATI PR, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
MARISTELA DE ALMEIDA VIDAL, 57 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Cônjuge: MARIO JORGE VIDAL. Filiação: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA e MERCEDES MACHADO DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
MARIWALDA BUBNIAK VOGT, 80 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ALVINO IVO VOGT. Filiação: WALDEMIRO BUBNIAK e MARIA BUBNIAK. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
MILTON AFONSO, 60 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: VALDIVA BATISTA AFONSO. Filiação: JOAO AFONSO e EMILIA GARCIA MENDES. Sepultamento: CEMITERIO CAMINHO DO CEU /SAO JOSE DOS PINHAIS, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
MILTON LUIZ STANCZYK, 84 ano(s). Profissão: GERENTE FINANCEIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA GIPIELA STANCZYK. Filiação: MARIANO STANCZYK e FRANCISCA PEREIRA STANCZYK. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
MIRACI TERESINHA MOLETTA MARTINS, 68 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: MACIR MARTINS. Filiação: JOSE ERNESTO MOLETTA e MARIA FRANCELINA ALVES MOLETTA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
NEREU DE SOUZA NOVAIS, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: TEOTONIO NOGUEIRA NOVAIS e DERMINDA SOUZA NOVAIS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
PEDRO MIGUEL SOUZA CORTES, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ANDEROSN BARBOSA CORTES e ALESSANDRA JANAINA SOUZA CORTES. Sepultamento: SÃO JOSE, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
SEBASTIAO LEME DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO SIMOES DE OLIVEIRA e ALIA LEME DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (19/02)