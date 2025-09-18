Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (18)
ALEXANDRE JANECZKO, 49 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: LUCIA JANECZKO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 11:00h.
ALIFER BETERO DE CASTRO, 31 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANGELICA FERRAZ. Filiação: DICKFARNEY DE CASTRO e SIMONE BETERO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:00h.
ANTONIO GAUDENCIO DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: CATHARINO GAUDENCIO DE OLIVEIRA e ISAURA PEREIRA DE MAGALHAES. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 18:00h.
ARIBERT EVALDO WEGNER, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: EDUARDO WEGNER e HILDA WEGNER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 18 de setembro de 2025.
AUGUSTINHO DO CARMO DINIZ, 88 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JUVENCIO DO CARMO DINIZ e DAMIANA ALVES MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:00h.
BERNADETTE LOUISE MARCELLE ZANDONA, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUIZ ALBERTO ZANDONA NETO. Filiação: PIERRE LOUIS DEFFES e JEANINE THERESE DEFFES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:00h.
BRUNO ANTENOR CARVALHO RAMOS, 89 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA NEUSA RAMOS. Filiação: IZIDORO DE CARVALHO e AUGUSTA CARVALHO DEIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:00h.
CATARINA FUCK MARQUES DE ASSIS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: INACIO MARQUES DE ASSIS. Filiação: MANOEL FUCK e JULINA GODOES FUCK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:30h.
CECILIA ROGISKI, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ZIGMUNDO ROGISKI. Filiação: ESTANISLAU SPACK e LUCIA SPACK. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 18 de setembro de 2025.
CLAUDIMIR BRUM DE MACEDO, 53 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: RUBER BRUM DE MACEDO e ROMARIA DE SOUZA ACEDO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 11:00h.
EDHMAR CUNICO, 100 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: FANNY CUNICO. Filiação: JOSE AGOSTINHO CUNICO e ELIZA ANDRETTA CUNICO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 17:00h.
EDIMAR LEITE DA SILVA, 51 ano(s). Filiação: WALDIR RIBEIRO DA SILVA e LEONICE APARECIDA LEITE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 09:30h.
EDSON JOSE HRUSCHKA, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: EDMUNDO HRUSCHKA e NAVIA DOS SANTOS HRUSCHKA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 11:00h.
EURIDICE PELISARI PIRES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAUL HANS TEMPEL. Filiação: CONSTANTINO DA COSTA PIRES e CORACY PELIZZARI PIRES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 18:00h.
FAUSTA DONATO MOTTA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DONATO JOAQUIM PEREIRA e BRASILISSA RITA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 14:00h.
HELENA MATILDE SINHOCA, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: FRANCISCO SINHOCA e MAGDALENA SINHOCA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 11:30h.
JANETE PEREIRA DE CAMARGO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOANA PEREIRA DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 14:00h.
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA PERCIGO, 95 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: SEBASTIAO PERCIGO e GUILHERMINA DE ALMEIDA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:30h.
JORGE DE SOUZA LEMOS, 72 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA CLAUDETE DELUCA LEMOS. Filiação: JANICIO OLIVEIRA LEMOS e GELCIRA BATISTA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 15:30h.
JORGE JEFREMOVAS, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CACILDA MOTTA COSTA. Filiação: MARCOS JEFREMOVAS e MARIA LUIZA MARTINS JEFREMOVAS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 18 de setembro de 2025.
JOSE CARLOS PIERRI, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LOURDES MARIA DE QUADROS PIERRI. Filiação: JOSE PIERRI e LETICIA CASTAGNOLI PIERRI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 12:00h.
JULIA DE ALMEIDA RIBEIRO, 67 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Cônjuge: VALDECIR DE LIMA. Filiação: JOSE ALVES DE ALMEIDA e JULIA SOUZA DE MORAIS ALVES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:00h.
JUMILDE PITANGA THOMAZ, 79 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: ANTONIO LUIS PEREIRA. Filiação: ALVARO TOMAZ e EDMIR PITANGA THOMAZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 18 de setembro de 2025.
MARIA CHIARELLI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DELIRIO CHIARELLI. Filiação: HEITOR FELTRIN e MATILDE FELTRIN. Sepultamento: LAURENTINO/SC, quinta-feira, 18 de setembro de 2025.
MARIA DAS NEVES FELIPE PEREIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIA DAS NEVES FELIPE PEREIRA. Filiação: JOSE FELIPE SOBRINHO e TEREZA FERMINO FELIPE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 11:00h.
MARIA DE LURDES FRONZA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIR FRONZA. Filiação: JOSE DE PAULA e ANALIA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 10:00h.
MARIA THEREZA ELIAS DA COSTA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE DA COSTA. Filiação: JOSE ELIAS e JULIA MARIA ELIAS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 14:30h.
MARIO PELANDA, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ERMINIA BOSA PELANDA. Filiação: MIGUEL ANGELO PELANDA e MARIA DOMINGAS PELANDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 16:30h.
MIRIAM DANTE CASAGRANDE, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO CESAR CASAGRANDE. Filiação: PEDRO DANTE e INES FIGUEIREDO DANTE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 15:00h.
NILMAR JORGE KOGLIN, 71 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: DOROTEIA GUSSO. Filiação: NILZA KOGLIN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 11:00h.
ODETE ALVES PINHEIRO, 74 ano(s). Cônjuge: GILSON ALVES PINHEIRO. Filiação: OLINDO LIZIERO e MARIA IOLANDA LIZIERO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 10:30h.
OLGA ALVES DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: JOAO ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 09:00h.
REINALDO KOZAK, 45 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MIGUEL KOZAK e FRANCISCA RODRIGUES KOZAK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 17:00h.
ROSICLEIA APARECIDA ARAUJO, 41 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ARMANDO HENRIQUE NEGOSEK. Filiação: JOSE LIMA ARAUJO e MARIA DE LURDES DO VALLE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 17:00h.
TEREZA OLIVIA DO NASCIMENTO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE DO NASCIMNETO. Filiação: JOAO ESTIVAL FILHO e MARIA OLGA FISCHER ESTIVAL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 13:00h.
WANDERLEY ALVES DA ROCHA, 86 ano(s). Profissão: TECELÃO(Ã). Cônjuge: ZORAIDE DE SA ROCHA. Filiação: ALFREDO FELICIO DA ROCHA e ANNA FRANCISCA DA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 09:00h.
ZOE CATARINA BARCELOS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELIPE DE ALMEIDA GENRO e TEODORA RIBEIRO GENRO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 18:30h.
