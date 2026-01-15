Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (15/01)
ANA KAFKA SLABEI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SLABEI. Filiação: HILARIO KAFKA e PARASCEIVA KAFKA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
ANTONIO DORIVALDO MACHOWSKI, 80 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: SILVIA LUCI MACHOWSKI. Filiação: PEDRO MACHOWSKI e FRIDA STIGLER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
APARECIDA BENEDITA DA COSTA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IDE DA PAZ PAIXAO. Filiação: JOSE SILVEIRO DA COSTA e MARIA BENEDITA DE JESUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
CASSIANA LEVERSI COSTA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VILSON MANOEL DA SILVA. Filiação: ANTONIO CARLOS COSTA e MARIA ELVIRA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
EDSON LUIZ CARCERERI, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ILDEFONSO JOSE CARCERERI e JURACY CUNICO CARCERERI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (15/01)
HAMILTON LUIZ VIANA, 67 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: ZULKA ARAUJO DE OLIVEIRA VIANA. Filiação: HAMILTON OLIVEIRA VIANA e HAIDEE VIANA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
INIVALDO GOMES DA SILVA, 70 ano(s). Cônjuge: SILVANA CRISTINO. Filiação: MANOEL GOMES DA SILVA e MARIA POUBEL DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
JOSE GABRIEL SIMAS, 92 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUCIA ZANCA SIMAS. Filiação: GABRIEL ANSELMO SIMAS e AVELINA MARIA DE SIMAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
JOSEPH JULES, 52 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: OCTAVE JULES e ELANICE MOISES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
JUSSARA LINS MATYAK STOLBERG, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: EDSON LUIZ STOLBERG. Filiação: CASIMIRO MAYTAK e WILMA MACHADO MATYAK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
LEONILDA DE FATIMA DINIZ, 66 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: SEBASTIAO MAXIMO DINIZ e MARIA DO CARMO DOMICIANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
MUTSUO NOJIMA, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AMELIA NOJIMA. Filiação: KAOL NOJIMA e MYIO NOJIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
NELI PEREIRA DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: ZEFERINO BENEDITO DA SILVA e ANTONIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO SANTA RITA, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
NIVALDO DE AZEVEDO, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE DE AZEVEDO e MARIA DELEGINSKI DE AZEVEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (15/01)
PEDRO RODRIGUES DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ZENEIDE LUZ DA SILVA. Filiação: ADELINO RODRIGUES DA SILVA e JOSEFINA ROSA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
RENATO DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JUVENAL DOS SANTOS e IZAURA MIRANDA. Sepultamento: MARMELEIRO EM ALMIRANTE TAMANDARE, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
ROGERIO OLARDES MOTTA, 72 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Cônjuge: VANDA MOTTA. Filiação: OLARDES DE OLIVEIRA MOTTA e MARIA GENI GARCEZ MOTTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
ROSANGELA MARCELINO, 68 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: MANOEL RAIMUNDO MARCELINO e IRACY RAIMUNDO MARCELINO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
SERGIO LUIZ BORGES, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO BORGES e DARCI DOS SANTOS BORGES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
SERGIO ROBERTO FLORENCIO PADILHA, 69 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: IVO FLORENCIO PADILHA e IVONETE DOS SANTOS PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 14/01/2026.
WERA VOLKMANN WALL, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABRAM WALL. Filiação: ALVIN VOLKMANN e OTTILIA JENSEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 14/01/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (15/01)