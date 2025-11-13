Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (13/11)
ALISTHER HUBL DO ROSARIO, 22 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOEL FERREIRA DO ROSARIO e ELIANE HUBL DO ROSARIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
ANISIA CIESLAK SKSZECZKOWSKI, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMALDO SKSZECZKOWSKI. Filiação: ANTONIO CIESLAK e JULIA CIESLAK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
ARLETE CARDOSO LOCATELLI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARI AMILTON LOCATELLI. Filiação: JOAO LUIZ CARDOSO e POLICA SCHIESSEL CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
BRUNO HENRIQUE BRONGUEL DO PRADO, 30 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: VANDERLEI FERREIRA DO PRADO e KELLY PATRICIA DE OLIVEIRA BRONGUEL DO PRADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
EDGAR GOMES DE ASSIS, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JUSTINO GOMES DE ASSIS e JOSEFA ALVES DE ASSIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
ELSA LUCI LESNIEWSKI, 74 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ANDRE LESNIEWSKI e MARIA LESNIEWSKI. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
ELSON DE ALMEIDA MORGADO, 75 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: IRACI SAYONARA SILVEIRA MORGADO. Filiação: ANTONIO DE ALMEIDA MORGADO e APARECIDA GARAMANTE MORGADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
EMIDIO JORGE, 81 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: OLGA TERESINHA RAMPELOTTI. Filiação: FIEL JORGE e LAURA ANTUNES SALDANHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
GUIDO GASPERIN, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DORACY GASPERIN. Filiação: CAMILLO GASPERIN e JOANA PITTON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
IRAJA ANTONIO GUASSO, 83 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: JOAO LOCATELI GUASSO e LADI VIERO GUASSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
JACYRA SOLIERI CORDEIRO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON ANDRADE CORDEIRO. Filiação: JOAO SOLIERI e JOSEPHINA SOLIERI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
JOAQUINA INOCENCIO MACHADO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAMILTON RIBEIRO DE SOUZA. Filiação: BRAULIO INOCENCIO e FRANCISCA RODRIGUES INOCENCIO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
JUDITH SIQUEIRA DE LACERDA, 72 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: JOAO ESTEVES DE LACERDA e ILKA SIQUEIRA DE LACERDA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
LISMARA APARECIDA THOME EL WARD, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MATTAR NAAMAN EL WARD. Filiação: JORGE THOME e LOURDES BERTO THOME. Sepultamento: CEM MUNICIPAL DE CACADOR SC, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
LUIZ DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: MARILENE RODRIGUES DA SILVA. Filiação: GERALDO DA SILVA e MARIA DE LOURDES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
MARIA TEREZINHA KLEINSCHMIDT SAKOVICZ, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CASEMIRO SAKOVICZ JUNIOR. Filiação: ALBANO KLEINSCHMIDT e MARIA ROSA VALECHENSKI KLEINSCHMIDT. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
VANDESIL DE OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: JACIRA CORREIA. Filiação: APARECIDO DE OLIVEIRA e LEONTINA FERREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
VELSIL GOMES, 67 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LEONILDA SANDER GOMES. Filiação: SANTOS GOMES e ALVINA BRANCO GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
WERNER KLINGBEIL, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NAIE KLINGEBEIL. Filiação: EMANUEL KLINGEBEIL e BERTA KLINGBEIL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
WILSON FELIPE DE MOURA, 48 ano(s). Profissão: LOCUTOR(A). Filiação: NICOMEDES FERREIRA DE MOURA e ESTHER FELIPE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
WLADISLAU BEK, 64 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: BRUNO BEK e MONICA BEK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
