Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (12/02)
ADEMAR CLEMENTINO COSTA, 72 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOSE ANTONIO CLEMENTINO e MARIA DOLORES DO BONFIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
ALVARO HOLZMANN, 31 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: MARCOS MURILO HOLZMANN e CLAUDIA APARECIDA BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
ANA FERNANDES VIIRA, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO AMANCIO VIEIRA. Filiação: JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA e EUGENIA JOSEFA DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
ARI IURK, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CARMENCI SCHMIDT IURK. Filiação: PEDRO IURK SOBRINHO e ANA CATARINA IURK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
BRUNA DEQUECH BETTEGA, 45 ano(s). Profissão: TURISMO. Filiação: DOUGLAS BELLATO BETTEGA e MILDRED DEQUECH BETTEGA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
CLAUDETE CUSTODIO CAMARGO BUENO, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: ARISTIDES CUSTODIO CAMARGO e ELUY BATISTA CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
DEUZITE WALTER FERREIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALTER FERREIRA. Filiação: BELARDO WALTER e ELOINA SOARES WALTER. Sepultamento: SAO MIGUEL DA ROSEIRA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
EDENIR IKEDA CARDOSO, 71 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Filiação: MARCIANO DE SOUZA CARDOSO e IOLANDA IKEDA CARDOSO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
EVA PERPETUA RODRIGUES DOS SANTOS LEE, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVENTINO DA SILVA PINTO. Filiação: AMERICO ANTONIO RODRIGUES e PERPETUA MARIA RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
EVELYN AMARAL DA ROSA, 31 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: PAULINHO DA ROSA e OLIRDE CUSTODIO DO AMARAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
GILZELIA TRINDADE, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: GILBERTO TRINDADE e NATIVIDADE ALVES TRINDADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
HELCIO DE ASSIS CORREA, 95 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELEONORA DE AQUINO CORREA. Filiação: ORLANDO DE ASSIS CORREA e LAURA RODRIGUES CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
INOCENCIA NUNES DE FREITAS, 73 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: MARCOS AURELIO VINIEVISKI. Filiação: PEDRO NUNES DA SILVA e MARIA ROSA DE TRINDADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
IVELI BENTO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO BENTO e HERCILIA FRANCISCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
JOAO ARLINDO RODRIGUES, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ALZIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES. Filiação: ARLINDO MESSIAS RODRIGUES e ILIBIA BRASILINA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
JORGE LUIZ CORADIN, 72 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Filiação: FREDERICO CORADIN e ANTONIETA CORADIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
LUIZ CARLOS DA COSTA, 83 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Cônjuge: CLARICE MIRANDA VIDAL D COSTA. Filiação: JOSE MARCELINO DA COSTA e ELVIRA DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
MANUEL DOS SANTOS DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: FLORENCIA ISABEL CABRERA DE DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO FARIAS DA SILVA e GUILLERMINA SUAREZ DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
MARIA ZULEIDE BEZERRA DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: OSVALDO DOS SANTOS. Filiação: EXPEDITO FRANCISCO ALVES e MARIA BEZERRA IRMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
NORBERTO FLAVIO DE RAMOS, 84 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: DARIO FELIPE RAMOS e ANTONIA NORBERTA PIRES DE RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
OLINDA DO ROSARIO PEDROSO TRAVENCOLI, 66 ano(s). Profissão: COMPRADOR(A). Cônjuge: LUIZ CARLOS FERREIRA TRAVENCOLI. Filiação: JOAO MARIA PEDROSO e MARIA JOANA DO ROSARIO PEDROSO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
POLIANA KOCHAK, 40 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: JOAO DIAS. Filiação: CELSO LUIZ KOCHAK e MARIA APARECIDA CUNHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
RAFAEL LEAN CARDOSO, 31 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NAO CONSTA e MARIA CRISTINA CARDOSO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
ROSI AGUIAR, 82 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: PEDRO AGUIAR e ALICE AGUIAR. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
SUELI ROSA DE ANDRADE ANGELO, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ISAIAS AMERICO ANGELO. Filiação: VITALINO ANDRADE CAMARA e OZIAS ROSA DE ANDRADE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
VANDERLEIA RAZERA DE ANDRADE, 46 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Cônjuge: ARILSON LEONEL DE ANDRADE. Filiação: LUCIANO RAZERA e RENI ROSA GEQUELIN RAZERA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO PAROQUIAL DA RONDINHA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
