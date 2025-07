Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (10)

ALMIR FERNANDES DO ROSARIO, 75 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ENI DE FATIMA VIEIRA DO ROSARIO. Filiação: DARIO IXABEL DO ROSARIO e MANOELINA FERNANDES DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 17:00h.

ALVARO CESAR LESNIOWSKI, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARILUCIA NASSAR LESNIOWSKI. Filiação: FLORIANO LESNIOWSKI e CLEONI LESNIOWSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 11:30h.

ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 78 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: CLEIBE ALIOTI RODRIGUES. Filiação: JOSE MARIA MACHADO e MERCEZ GARCIA MACHADO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 17:00h.

ARTHUR DE CAMARGO GUEDES, 3 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: REVELCI JOSE GUEDES e MARCILEIA DE CAMARGO GUEDES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 16:00h.

CLAUDIO AMADEU BRANCO DE FARIAS, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUCIA LECHENOVSKI DE FARIAS. Filiação: ROMEU PAES DE FARIAS e JURANDI PAES DE FARIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 16:00h.

CRISTINA REPLAK BUAHIENKO RIBEIRO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARION RIBEIRO. Filiação: PAULO KARPINSKI BUAHIENKO e JUSTINA REPLAK BUAHIENKO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 14:00h.

DEJANIRA MOREIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GERMANO RODRIGO MOREIRA e JOSEFINA FERNANDES DE OLIVEIRA MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 9 de julho de 2025.

ELIANE TORRES, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO TORRES e MARIA DAS DORES TORRES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 10:00h.

ELVIRA COENCA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO COENCA e MARIA RUIZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 14:00h.

EUGENIO ARTURO MULLER, 93 ano(s). Profissão: PRODUTOR(A). Filiação: FRANCISCO REINALDO MULLER e CECILIA ANNA BACKE MULLER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 23:59h.

FABIO MENDES LEAL, 50 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JAIR FRANCISCO LEAL e GERALDINA MENDES LEAL. Sepultamento: CEMITERIO MUN. LONDRINA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 17:00h.

FRANCISCA DE SOUSA MORAIS, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: RAIMUNDO FERNANDES TAVARES. Filiação: LUCIO DE SOUSA MORAES e MARIA DE SOUSA MORAES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 16:30h.

FRANCISCO JOSE DRESCH, 89 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: INEZ BROCH DRESCH. Filiação: NICOLAU GERMANO DRESCH e MARIA LEONTINA RUSSCHEL DRESCH. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 9 de julho de 2025.

GERSON FERREIRA GOMES, 52 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE FERREIRA GOMES e CREUZA MARIA BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 11:30h.

GILBERT MARCEL BLANFUNE, 83 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: IMACULADA MARIA PERDIGAO BLANFUNE. Filiação: AIME BLANFUNE e IDA HUE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 09:30h.

HELIO WILSON MACHADO, 44 ano(s). Filiação: ANTONIO MACHADO e DIRCE SEVERINA DA SILVA LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 17:00h.

IDIVETE SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE VICENTE DA SILVA e EUGENIA BLASI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 10:00h.

ILSE LUISA RAUSCHENBUSCH DE ENDEMANN, 92 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: WERNER CARL OTTO. Filiação: WERNER CARL OTTO KLAUS ENDEMANN e OLGA META ENRICA LUDEKE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 20:00h.

JACIRA DE SOUZA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCA LAURENTINA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 10:00h.

JAIR CRISTIANO, 88 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOSE CRISTIANO e MARIA DE CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 16:00h.

JAYME GEOVANINI FILHO, 74 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: JAYME GEOVANINI e VERA FRAGA GEOVANINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 11:30h.

JOAO MARIA CHAVES MOREIRA, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ARLINDO CHAVES MOREIRA e CIDALIA NASCIMENTO MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 10 de julho de 2025.

JOSUE VITORINO, 82 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: DALCI EVARISTO VITORINO. Filiação: LADISLAU VITORINO e ROSA VITORINO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 10:00h.

JULIA CARMEN KLUG LOPES, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: LUIZ LOPES. Filiação: WALDOMIRO KLUG e SARAH PINTO KLUG. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 17:00h.

JURANDIRIA ALEIXO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ALEIXO e NAIR ALEIXO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 15:30h.

LEANDRO AUGUSTO MACHADO, 65 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: IRAIDES TEREZINHA FEDEX MACHADO. Filiação: JUVENAL MACHADO e ABGAIR DE JESUS MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 13:00h.

LEODOVICO GOMES DE BARROS, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JENOEFA MARIA DE JESUS GOMES. Filiação: EUCLIDES GOMES DE BARROS e JULIA AMELIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 17:00h.

LUCAS HENRIQUE RONQUI DE SOUZA, 34 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: TAMIRES APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA. Filiação: LUCIANO DE SOUZA e LUZIA CRISTINA RONQUI DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 10:00h.

LUCI MARA TORRES GALDINO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ TORRES GALDINO. Filiação: FRANCISCO DE PAULA SODRE e MARIA CATARINA SODRE. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 15:00h.

LUCIA HELENA DE SOUZA, 69 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: MANCELINO PINTO DE SOUZA e IZAURA ANTONIA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 13:00h.

LUCIANO STORTE, 53 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Filiação: DEOCLECIO APARECIDO STORTE e MARIA DE LOURDES STORTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 16:30h.

MARCO ANTONIO GONCALVES, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BENEDITO GONCALVES e MARIA IVONE GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 16:30h.

MARIA DA GLORIA ALVES, 82 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: BENEIR VITALINO ALVES. Filiação: JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA e ALEXANDRINA LOURENCO DO CARMO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 10:00h.

MARIA DE LOURDES COELHO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PLINIO COELHO. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA e MARIA TELLES DE MENEZES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 16:00h.

MARIA DE LOURDES MOURA SOUZA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DOS REIS DE SOUZA. Filiação: JOSE MOURA e CAROLINA MARIA FRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 11:00h.

MARIA DE LOURDES SAVIO, 104 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO ANTONIO SAVIO e LIDIA CORDEIRO SAVIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 10:00h.

MARIA DE LURDES MARANGONI DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALBI COSTA DOS SANTOS. Filiação: SAUL MARANGONI e ANGELA CANONICA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 10 de julho de 2025.

MARIA DO CARMO SOUZA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NATALINO RODRIGUES DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO LUIZ DE SOUZA e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 10 de julho de 2025.

MARIA JOSE LOURDES DE MELO, 75 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: PEDRO VITORIANO DE MELO e MARIA LOURDES DE MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 12:30h.

MARIA ROSA MACHADO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ANTONIO MACHADO. Filiação: JOAQUIM FERMINO VILAS BOAS e ROSA BRANDINA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 01:00h.

MARISA LOPES AMORIM, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURO BAYER AMORIM. Filiação: MARIO LOPES e OLGA LOPES. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 17:00h.

MARLENE BUCZEK PIOVEZAN, 75 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: FRANCISCO NADIR PIOVEZAN. Filiação: BOGUSLAW GRAUNKE BUCZEK e MAGDALENA GRAUNKE BUCZEK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 14:00h.

MARLI DA SILVA MARTINS, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NELSON NUNES MARTINS e ANA MARIA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 10 de julho de 2025.

MATTEO ANDRZEJEWSKI MORETTI, 2 dia(s). Filiação: MATEUS TUCCI MORETTI e FRANCINE BERTHA XAVIER ANDRZEJEWSKI MORETTI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 11:00h.

MIRIAM ARRUDA ROSNE, 31 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: EVERTON HONORATO BARROS. Filiação: VALDOMIRO ROSNE e APARECIDA ARRUDA ROSNE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 17:00h.

NILZA COSTA KUSTER, 103 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: GABRIEL MANCO DA COSTA JUNIOR e LEONOR PAVANELLI DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 16:00h.

PAULO AUGUSTO SANTANA, 49 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: CECILIO AUGUSTO SANTANA e JANDIRA RODRIGUES SANTANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 12:00h.

PAULO HINTZE SOBRINHO, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: RAQUEL DOS SANTOS HINTZE. Filiação: GUSTAVO HINTZE FILHO e TEREZA HINTZE. Sepultamento: CREMATORIO PRIMAVERA, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 13:00h.

PAULO SERGIO BARBUENA, 54 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Cônjuge: JESUS VILLARINO ALVES. Filiação: JESUS BARBUENA e ROSA ALVAREZ BARBUENA. Sepultamento: CEMITÉRIO MONTE NEGRO EM JUNDIAÍ SP, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 10:00h.

RICARDO ALVES CARDOSO, 71 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ELISETE PASQUALIM CARDOSO. Filiação: DOMINGOS ALVES CARDOSO e IAGNISKA KUCH CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 15:00h.

ROMEU PINHEIRO JUNIOR, 79 ano(s). Cônjuge: MARIA EMILIA ALARCON PINHEIRO. Filiação: ROMEU PINHEIRO e EVELINA DE M PINHEIRO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTO AMARO, quinta-feira, 10 de julho de 2025.

ROSANA SARA FERREIRA DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSE ROGERIO MACHADO. Filiação: JOSUE FERREIRA DA SILVA e IZABEL GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 9 de julho de 2025.

SELMA PINTO PACHECO SANTOS LIMA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO FELICIANO PACHECO DOS SANTOS LIMA. Filiação: JOAO FERREIRA PINTO e EMILIA SCHELLETTER PINTO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 11:00h.

SILVANA MARIA CARDOSO, 66 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: VICTOR CARDOSO e VANIA MARIA CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 17:30h.

SUELY DE OLIVEIRA PERPETUO NICOLAU, 63 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Cônjuge: LUIZ NICOLAU. Filiação: PEDRO PERPETUO e MARIA DE OLIVEIRA PERPETUO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 19:30h.

TELMA LUIZA DE MATOS, 72 ano(s). Filiação: ERNESTO LUIZ DE MATOS e GUILHERMINA VIEIRA DE MATOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 10:00h.

TEREZA VEIGA DE PAULA, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: HELIO ESTACIO DE PAULA. Filiação: JOSE VEIGA e ZULMIRA ASSUNCAO VEIGA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 14:00h.

VALDECI DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ADELINO DE OLIVEIRA e TEREZA MAIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 10 de julho de 2025.

VALDEMIR DA LUZ, 56 ano(s). Profissão: MESTRE. Filiação: ORIDES COSTA DA LUZ e DORIS GONCALVES DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 16:00h.

VERGILIO LIMA DE MORAIS, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE DOMINGOS DE MORAIS e SEBASTIANA MARIA DE MORAIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 13:00h.

ZINA PAULINA BITTENCOURT DE SOUZA, 92 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: OZIL MARTINS DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM CORREIA DE BITTENCOURT e ELBA BUENO BITTENCOURT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 16:00h.