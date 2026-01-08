Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (08/01)
ANNA GOWASKI BUGALSKI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BUGALSKI SOBRINHO. Filiação: JOAO GOWASKI FILHO e VERONICA GOWASKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
ANTONIO DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Filiação: JOSE VAZ DOS SANTOS e ADELIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: MARISA FERREIRA DOS SANTOS SILVA. Filiação: MANOEL FRANCISCO DA SILVA e MARIA DA SILVA MATTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
DALVA MONTEIRO OBICI, 80 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: PEDRO OBICI. Filiação: OLIVERIO MONTEIRO e HORTELISA CHINOLLI MONTEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
ELIANE ANEZ PINHEIRO, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ENEIAS PINHEIRO DE OLIVEIRA. Filiação: RAUL ANEZ GOMES e ELZA COENTRO DE FARIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DE JI PARANA, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
ELIZABETE DIAS CALDELAS, 43 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROBERTO AMADO CALDELAS e JUCIMARA DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
EMY OTTO SPONHOLZ, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSORIO SPONHOLZ. Filiação: RODOLPHO OTTO e JOANNA ELFRIEDE OTTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
FELIPE SANTOS CARDOZO, 28 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: GERCINO JOAQUIM MARIANO CARDOZO e ROSENILDA MACHADO DOS SANTOS CARDOZO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
FRIDA TESCH SIEMON, 95 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: FRITZ SIEMON. Filiação: FRANCISCO TESCH e ANNA ENGLEITNER TESCH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
ILIADE OLIVA CALMON DE ARAUJO GOES, 69 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: DANTE CALMON DE ARAUJO GOES JUNIOR. Filiação: HOMERO PINHATARI OLIVA e ROSI OLIVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 07/01/2026.
IVA KORB, 102 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: PEDRO JOSE KORB e BERTHA KORB. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 16:50h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
JOSE CARLOS SUCUPIRA GONCALVES, 65 ano(s). Cônjuge: SUZANA CORDEIRO BRAGA. Filiação: JOSE ALMEIDA GONCALVES e MARILLIA JUDITH SUCUPIRA GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001. Data do Falecimento: 07/01/2026.
JURACI PADILHA, 94 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: JURACI MENDES PADILHA. Filiação: JANUARIO PADILHA e IRACEMA MARTINS PADILHA. Sepultamento: MUNIOCIPAL DE GUARAPUAVA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
MARIA DA GRACA DEITOS BETINELI, 78 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: NELSON DOMINGOS BETINELI. Filiação: ARNALDO LUIZ DEITOS e LUCILA DEITOS. Sepultamento: CEMITERIO MUN. NA CIDADE DE MEDIANEIRA – PR, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
MARIELINA DEL VALLE CARIAS GUEVARA, 48 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: LUIS ERNESTO CARIAS e GISELA DEL CARMEN GUEVARA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
MARIO WILSON LUIS PEREIRA, 59 ano(s). Profissão: DECORADOR(A). Cônjuge: ALBANI DE LIMA PEREIRA. Filiação: WILSON JOSE LUIZ PEREIRA e ELIANE SHMITZ PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
NADIR ROSA DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMAR BENTO DA SILVA. Filiação: JOSE HONORATO ROSA e LAZARA MARIA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
NEI GOMES DE OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS GOMES DE OLIVEIRA e VERGINIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
NYCOLAS CARLOS BONETE, 32 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: LUIZ CARLOS BONETE e MARIA IGIA PERCEGONA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
PAULO ROBERTO FERREIRA, 72 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: MARILDA DE AGUIAR FERREIRA. Filiação: ADELIO FERREIRA e DONAIDE FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
ROSA SLIZEWSKI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO SLIZEWSKI e FRANCISCA LEUVICKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
SERGIA APARECIDA DOS SANTOS PEPPLOW, 58 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ADRIANO LUIZ PEPLOW. Filiação: SEBASTIAO DOS SANTOS e GENI LAURA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 07/01/2026.
SORAYA APARECIDA FERREIRA, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: FRANCISCO DAMACENA FERREIRA e MARILIS WARUMBY FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
VANESSA PARISE, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ADIRCEO PARISE e LUCIMARI DO ROCIO PLACHA PARISE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
VERA LUCIA CATTANIO GUSSO, 76 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARCOS BENVENUTO GUSSO. Filiação: CEZAR CATTANIO e MARIA DA LUZ RODRIGUES CATTANIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
WILSON DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: LUCIA PAZINATO SANTOS. Filiação: MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS e SALUSTINA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/01/2026.
