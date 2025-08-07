Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (07)
ACIR BRITO, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LIDIA MARQUES BRITO. Filiação: MANOEL DE BRITO e LUCIA STOCO DE BRITO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 7 de agosto de 2025.
ADEMAR ALVES DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: OZASMA SOARES DOS SANTOS e LIGIA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DE CLEVELANDIA, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:00h.
AIDE PITOME DIHL, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS DIHL. Filiação: PEDRO PITOME e JANDIRA PITOME. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 14:00h.
ALCEBIADES NASCIMENTO GOMES, 74 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EUNICE CASTORINA LEITE GOMES. Filiação: ALZIRO COSTA GOMES e MARIA ANGELINA DO NASCIMENTO GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 16:30h.
ANADIR CUNICO KOWALSKI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO LEVIR KOWALSKI. Filiação: ANTONIO CUNICO e ROSA MILEK CUNICO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 16:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (07)
ANDRE LICHACOVSKI, 91 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ROSI LICHACOVSKI. Filiação: PAULINO LICHACOVSKI e VALERIA LICHACOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 7 de agosto de 2025.
ANTONIETA HONORIO, 108 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ONORI. Filiação: LUIZ SARTO e JACOMINA CAPSCHA SARTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 09:00h.
AUGUSTA KUSMA CARDOSO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CARDOSO. Filiação: PAULO KUSMA e MARIA KUSMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 15:00h.
BENEDITO FERNANDES, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO FERNADES FILHO e ESPEDITA DIAS LEITE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 15:00h.
CLERY HANSEN BARRY, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO BARRY. Filiação: ISAU HANSEN e HILDA ERDMANN HANSEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 18:00h.
CLEUZA MENAO BENTO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO BENTO. Filiação: ALBINO MENAO e MARIA PEPI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:00h.
DALVA TEREZINHA DAMIANI FLORES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOACYR FLORES. Filiação: HORACIO DAMIANI e ELIZABETHA MADALOSSO DAMIANI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 6 de agosto de 2025.
DANIEL NEI MACHADO D AVILA, 80 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: JACQUES ORLANDO CAMINHA D AVILA e VANDA MACHADO D AVILA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 7 de agosto de 2025.
DJALMA LUIZ DE MIRANDA, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OSWALDO LUIZ DE MIRANDA e SANTINA ANTUNES DE MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 13:30h.
EDSON LUIZ DOS ANJOS, 56 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: EVALDO GUERRILHA DOS ANJOS e OSVALDINA TRINDADE DOS ANJOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:00h.
EGIDIO JOSE DA COSTA, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FRANCISCO JOSE DA COSTA e JOSEFA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 10:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (07)
ELYANE FATIMA BARBOSA LOURO, 50 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Filiação: ILDEFONSO BARBOSA LOURO e MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA LOURO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 16:30h.
ELZIRA PARISE, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: MARIA PARISE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 09:00h.
FABIO DE OLIVEIRA LEAL, 36 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAZARO DOS SANTOS LEAL e IVANETE DE OLIVEIRA LEAL. Sepultamento: MUNICIPAL SAO PEDRO DO IVAI, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:00h.
GEORGE PON, 64 ano(s). Profissão: GERENTE PROJETOS. Cônjuge: MONICA GABRIELA VIEIRA DA SILVA. Filiação: ALFREDO CHUYUM PON e LEE KIE YOU. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 10:00h.
GERMANO LUIZ HOFMANN, 89 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIT LANKE HOFMANN. Filiação: HANS HOFMANN e AMANDA TREBIEN HOFMANN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 18:00h.
GLACI BATISTA LEAL, 79 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: VICENTE BATISTA LEAL e ALIA BATISTA LEAL. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL CATANDUVAS – CONTENDA/PR., quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 15:00h.
HAROLDO DO AMARAL RIBEIRO, 73 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: SURLAINE LEAL RIBEIRO. Filiação: RENY PINTO RIBEIRO e NELY AMARAL RIBEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 16:00h.
HILDA SILVERIO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SILVERIO. Filiação: WALTER LIESENBERG e LINA KUGLER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 09:00h.
JOAO CARLOS DOS SANTOS, 33 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JORDAO DOS SANTOS e CASTURINA DE JESUS DA CRUZ SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 15:30h.
JOSE LUTINSKI, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: FELICIO IZIDORO LUTINSKI e LEOCADIA LUTINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:15h.
JOSE PINHEIRO NETO, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANGELA SANTOS ESQUENIN. Filiação: JOAO MARQUES RODRIGUES PINHEIRO e ITALINA CESCHIN PINHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 7 de agosto de 2025.
JUSSELMA SOARES DA CONCEICAO SILVA, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: RODRIGUES SOARES DA CONCEICAO e MARIA BISPO DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 11:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (07)
LENIZE DE MELLO REIS, 73 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: PAULO REIS. Filiação: CANDIDO AYRES DE MELLO e ADEL MEREGE DE MELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:00h.
LINDOLPHO PORTES MARQUES, 84 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CLARICE DE OLIVEIRA MARQUES. Filiação: DARIO MARQUES BAPTISTA e CAROLINA PORTES MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quarta-feira, 6 de agosto de 2025.
MANOEL DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ALVES DA SILVA. Filiação: JOAO MAURICIO DA SILVA e ELIZA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARIA APARECIDA BRAGA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BRAGA. Filiação: SEBASTIAO CIDALENOVALADAO e BENEDITA MAXIMA VALADAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 7 de agosto de 2025.
MARIA APARECIDA DA SILVA BERNARDO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM BERNARDO SOBRINHO. Filiação: PEDRO GUILHERMINO DA SILVA e MARIA GUILHERMINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:30h.
MARIA CLAUDETE HOLTZ SALIBA, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOSE TADEU SALIBA. Filiação: GUSTAVO HOLTZ e EVANGELISTA HILDA SARDA HOLTZ. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 16:30h.
MARIA GARCIA DE OLIVEIRA BUENO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL DE OLIVEIRA BUENO. Filiação: BENEDICTO GARCIA e BARCILIA BARBOSA GARCIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:00h.
NEIDE APARECIDA LOPES, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JOSE EUZEBIO LOPES e MARIA DE LOURDES SOUZA LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 10:00h.
NOELY EDITH KLAUMANN, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HELMAR KLAUMANN. Filiação: ALBERTO TOMELIN e LEOCADIA TOMELIN. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:00h.
NOEMI DE ASSUNCAO FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: JOAO GONCALVES DE ASSUNCAO e RAULINA LOPES DE ASSUNCAO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 16:30h.
PAULINA GUILHERMINA DE ALMEIDA MACIEL, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL MACIEL. Filiação: MANOEL JOSE DE ALMEIDA e OTILIA GUILHERMINA SOARTESDE ALMEIDA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 7 de agosto de 2025.
PEDRO LUCHETI, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARTA VIEIRA LUCHETTI. Filiação: VICENTE LUCHETI e TEREZA FRANCISCA SALVADOR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 10:00h.
REILINDES KWITSCHAL BIESCZAO, 93 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: WALDEMAR BIESCZAD. Filiação: JOAO KWITSCHAL e ELFRIDA ENDLER KWITSCHAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 16:00h.
RENATO ROGERIO LECH, 44 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOSE LECH e MARIA BAIDA LECH. Sepultamento: CEMITERIO PALMEIRINHA, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (07)
ROSA ALVES DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVENAL ALVES DA SILVA. Filiação: DULCIDIO CLEMENTINO DA SILVA e MARIA SOPOCHAKY. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 12:00h.
ROSELI ENIK DITTRICH, 58 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: MARCOS ANTONIO DITTRICH. Filiação: UBALDO ENIK e MARIA ROZA CORDEIRO ENIK. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 09:00h.
ROSILENE KAUFMANN, 37 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO CLAIR KAUFMANN e IVONE GORETTI KAUFMANN. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:00h.
SOLIDADE VIANA DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: LUIS ALVES VIANA e MARIA ALVES VIANA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 15:00h.
SUELI MARIA MARIOTTO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALEIXO LANGOSKI e MARIA JOSE LANGOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 14:00h.
SUELI TEREZINHA BAUM, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OSVALDO BAUM e ARACY BAUM. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 7 de agosto de 2025.
TELMO PINTO DE ARRUDA, 80 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: NYLCE PINTO DE ARRUDA. Filiação: HERMES PINTO DE ARRUDA e NAIR BARBOSA DE ARRUDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 10:00h.
TEREZINHA ALVES LANDAL, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AYRES LANDAL. Filiação: FREDERICO ALVES SOBRINHO e ZILDA GOMES DOS SANTOS ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:00h.
WILSON DE OLIVEIRA CUNHA, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ERMINDO DE OLIVEIRA CUINHA e CUSTODIA MOREIRA CUNHA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 7 de agosto de 2025.
WILSON MUNIZ REBACK, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: WILSON REBACK e ANDYARA MUNIZ REBACK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 7 de agosto de 2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (07)