Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (05)

ADINAISON CESAR DE SOUZA, 31 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DEBORA CRISTINA FRANCA DE OLIVEIRA. Filiação: PAULO CESAR DE SOUZA e OLMA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 16:30h.

ALFREDO GBUR, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JULIA GBUR. Filiação: ANTONIO GBUR e IZABEL KOKOTTE GBUR. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 10:00h.

ALFREDOLINO CARDOSO DE AGUIAR, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA BRANDINA DE AGUIAR. Filiação: CLERESTINO CARDOSO DE AGUIAR e MARIA ANTONIA DUTRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 16:30h.

ALTHAIR DOMINGUES DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOAO DOMINGUES DA SILVA e NAIR DEONIZIO LACERDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 17:00h.

AMERICO LEONIDAS MALAGUINI, 94 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: SIMAO MALAGUINI e PAULA LIMA MALAGUINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 11:00h.

ANA UNIAT, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO UNIAT e CATARINA UNIAT. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 17:00h.

ARI DOS SANTOS MOURA ROCHA, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA DA GLORIA BARBOSA ROCHA. Filiação: ALFREDO ANTONIO DE MOURA e MARIA AURORA DA ROCHA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 11:00h.

ARZIRA GREIN KONIG, 100 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: FRANCISCO FERNANDO KONIG. Filiação: PEDRO MIGUEL GREIN e TEREZA PRESTES DE SOUZA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quinta-feira, 5 de junho de 2025.

DAUREA MIRANDA EVANGELISTA, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE EVANGELISTA. Filiação: BENJAMIN ALVES MIRANDA e MARIA ALEXANDRINA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 14:00h.

DEVANSIL RIBEIRO DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: IZATILDA RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: AMADEUS RIBEIRO DOS SANTOS e CONCEICAO ALVES DA ROCHA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 17:00h.

DJANIRA LACERDA, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: HORACIO LACERDA e MARIA RODRIGUES LACERDA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 16:30h.

EDITE MEIRELES DAVID, 81 ano(s). Profissão: ASSESSOR(A). Cônjuge: AGENOR MATINHO DAVIC. Filiação: CIRILO MEIRELES e ODUCIA MENDES MEIRELES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 11:30h.

EDIVALDO ESTEVAO ALMADA, 40 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EUGENIO ALMADA e IRANI FATIMA ESTEVAO ALMADA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 10:00h.

EDNA APARECIDA DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEOBINO JOAQUIM DE SOUZA e CLEMENCIA AGUIAR DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 16:00h.

EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VALERIA LETICIA FERREIRA. Filiação: JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA FILHO e VANIA CAMPOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 16:00h.

ERICLEIA FREIRE NASSIF, 71 ano(s). Cônjuge: WALTER RODRIGUES NASSIF. Filiação: PEDRO DE CAMPOS FREIRE e ADELAYDE GERTRUDES GRAUNKE FREIRE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 10:30h.

FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: CELIA MERY KEIDROSKI DE OLIVEIRA. Filiação: VERCY ALVES DE OLIVEIRA e MARIA DOS SANTOS MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 14:00h.

FILOMENA BALABAN, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDIO BALABAN. Filiação: JOAO MELEK e ANASTACIA HARMUK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 5 de junho de 2025.

HANS FROESE, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NOEMI HIRT FROESE. Filiação: CORNELIUS FROESE e AGANETA KLIEWER DE FROESE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 16:00h.

INES IARCHERSKI, 74 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: BERNARDO IARCHESKI. Filiação: JOAO SARNICK e LEOCADIA VRUCCA SARNICK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 17:00h.

INILDA FERREIRA ATANASIO, 92 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: HORTENCIO ATANASIO. Filiação: TIO BARBOSA FERREIRA e MARIA ROSA ELAVIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 16:00h.

IRACEMA RODRIGUES, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OTTO GEHRKE e ANITA MARIA GEHRKE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 5 de junho de 2025.

IRENE MAZUROK VIEIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE AMERICO VIEIRA. Filiação: BASILIO MAZUROK e OLGA MAZUROK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 14:00h.

IVO CID SPERANCETTA, 96 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Cônjuge: ARACI SPERANCETTA. Filiação: JACOB SPERANCETTA e OLIVIA SPERANCETTA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 11:00h.

LAUDEMIRO FILHO, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: RENY MARCEMIRA LOPES. Filiação: LAUDEMIRO MANGGER e ADAIR SCHELEIDER MANGGER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 10:00h.

LENI LUCIA MAGALHAES COSTA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ANTONIO COSTA. Filiação: ABILIO PEREIRA MAGALHAES e ANA KARPOWISKI MAGALHAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 16:30h.

LOURIVAL CZARNESKY, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA HELENA BARBOSA CZARNESKY. Filiação: AGENOR CZARNESKY e MARIA ANTONIA CZARNESKY. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 10:00h.

LUCILENE APARECIDA DE MEDEIROS, 59 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSE DE MEDEIROS. Filiação: LAUTIDIO RIBEIRO DE PAULA e MARIA DA LUZ DE PAULA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 17:00h.

LUIZ AUGUSTO D AMATO, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ADRIANA DE FATIMA DE OLIVEIRA D AMATO. Filiação: LUIZ D AMATO e MARIA HELENA D AMATO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 4 de junho de 2025.

LUIZ CARLOS DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JANDIRA DIAS DA SILVA. Filiação: PETRONILHO PINTO DA SILVA e ALICE ALBERTO MACEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 11:00h.

LUIZ KLASSAR, 81 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: CACILDA PANAITZ CLASSAR. Filiação: MIGUEL KLASSAR e HILDA KLASSAR. Sepultamento: MUNICIPAL LAGEADO DOS VIEIRAS – RIO NEGRO PR, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 17:00h.

MARCO AURELIO ERENO, 62 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: GENI SIMONE WULHYNEK. Filiação: ODECIO APARECIDO ERENO e IVONE DA SILVA ERRENO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 10:00h.

MARIA CAMARGOS DUARTE DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOANIM DUARTE DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO LOURENCO CAMARGOS e DOLARINA BARBOSA CAMARGOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 09:30h.

MARIA COUTO DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS e LEOPOLDINA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:30h.

MARIA DA LUZ ELIAS STINGELIN, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CLAUDIO ROBERTO STINGELIN. Filiação: GERVASIO ELIAS e GENOVEVA ELIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES PORTELLA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CHAVES PORTELLA. Filiação: MANOEL CALIXTO DOS SANTOS e MARIA NICALAU CALIXTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:00h.

MARIA DO CARMO PEREIRA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FRANCISCO PEREIRA e MARIA HILDA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 10:30h.

MARIA DO CEU SIMOES DA SILVEIRA, 78 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: LAURO ALVES DA SILVEIRA e MARIA CLARA SIMOES DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 17:00h.

MARIA EMIDIA MARTINS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO LUCAS RIBAS MARTINS e BELARMINA FLORIANA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 17:00h.

MARIA LENI VICENTE, 73 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: JAIRO VICENTE. Filiação: FRANCISCO FERREIRA DAS FLORES e NAIR FERREIRA DAS FLORES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 17:00h.

MARIA SOARES ALVES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM MARIANO DIAS. Filiação: JOSE SOARES e EMILIA MAURICIA SOARES. Sepultamento: CEMITERIO SAO VICENTE DE PAULA, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:30h.

MARIA VITORIA KAUKA DE PAULA, 8 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GERALDO FERREIRA DE PAULA e TEREZINHA KAUKA DE PAULA. Sepultamento: CEMITERIO SAO MIGUEL DA ROSEIRA – SAO MATEUS DO SUL/PR, quinta-feira, 5 de junho de 2025.

MARIO BERBEKI, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA LOPES BERBEKI. Filiação: DEMETRIO BERBEKI e MARIA DE PAULA BERBEKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 5 de junho de 2025.

MARLENE APARECIDA REIS WENDPAP, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ERNO WILLY WENDPAP. Filiação: JOAO REIS e MARIA MORINI REIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 15:00h.

MARLI DO ROCIO ABRAMOSKI CORDEIRO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODEVAIR GONCALVES CORDEIRO. Filiação: LEONARDO ABRAMOSKI e EMILIA ABRAMOSKI. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 11:00h.

MARY LEILA BERNARDINO DE SOUZA SALATA, 68 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: JOSE ROBERTO SALATA. Filiação: JOSE SOUZA PACHECO e MAXILIA BERNARDINO PACHECO. Sepultamento: VERTICAL, quinta-feira, 5 de junho de 2025.

MAURO QUERINO DO NASCIMENTO, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADAO QUERINO DO NASCIMENTO e ROSALINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 5 de junho de 2025.

RAIMUNDA VIEIRA NUNES, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: OLINTO NUNES. Filiação: PEDRO VIEIRA e MARIA FRANCISCA DE CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 10:00h.

ROMILDO BARBOSA, 61 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOSE PEDRO BARBOSA e TEREZA PERES BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 17:00h.

TEREZINHA DE JESUS CASTRO SANTOS, 61 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Cônjuge: EZEQUIEL ASSIS DOS SANTOS. Filiação: RICARDO DE CASTRO e VERONICA GRUDETZKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 09:00h.

VILMA TEREZINHA DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Filiação: VITALINO MOSELE e MERCEDES LASKOSKI MOSELE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 11:00h.

