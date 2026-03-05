Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (05/03)
ALTINA LOURENCO DE MOURA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABIDUL LATIF KADRI. Filiação: MANOEL FERNANDES DE MOURA e ELVINA LOURENCO DE MOURA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 5 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
AMADEU SEVERINO LOUBACK, 70 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: JACIENE SALES LOUBACK. Filiação: MANOEL DEMERVAL LOUBACK e JUSTINA CASTELHANO LOUBACK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
ANA FLAVIA DA ROCHA ARANTES, 30 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Filiação: PEDRO ARANTES e IVETE APARECIDA ROCHA ARANTES. Sepultamento: PARANAGUA, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
CARMEN RITA SOETHE DE BARROS, 39 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: CRISTIANO LEAL DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO DE AQUINO PEDROSO DE BARROS e EVALDETTI SOETHE. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
CLARIDINA SOARES DA CONCEICAO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ROCHA. Filiação: FLORINDO MACHADO DA CONCEICAO e DONATILIA SOARES DA CONCEICAO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
IDALICIO MACIEL PEREIRA, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: LEONICE DO ROCIO DE OLIVEIRA MACIEL. Filiação: MIGUEL PEREIRA e JOANA SANTOS MACIEL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 5 de março de 2026. Data do Falecimento: 04/03/2026.
JOAQUIM DON TRAJANO NUNES, 1 mes(es). Filiação: JEFERSON TRAJANO LIMA e TATIANE APARECIDA NUNES. Sepultamento: CEMITERIO SÃO JOSE /PONTA GROSSA, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (05/03)
LINDOLFO LUBEKE, 74 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: ROSILDA VAZ LUBEKE. Filiação: ARTUR LUBEKE e HELENA AGUIAR LUBECKE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
MARIA AGOSTINHO PRESTES, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GENTIL PRESTES. Filiação: AGOSTINHO REGINALDO DE FREITAS e ONORINA SERAFINA FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
MARIA ALVES MANGUER, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO MANGUER. Filiação: VICENTE ALVES e MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
MARIA CANDIDA SPRADA CESAR, 84 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: HERON PAQUETE CESAR e CARMEN SPRADA CESAR. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
MISSAO MATUURA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HISSASHI MATUURA. Filiação: ZENSUKE KOGA e TAKAKO KOGA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 5 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
MITUKO YOKOYAMA KANDA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SUKEO KANDA. Filiação: TADAHIGE YOKOYAMA e TOMIKO YOKOYAMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
NILSON LUIS DA LUZ, 61 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: KATIA REGINA KAEFER DA LUZ. Filiação: ORQUISIO DA LUZ e DIRCE TERESA DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
ROGERIO FIALA, 38 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SANDRA MARA FIALA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
ROSINDA DA SILVA SIMOES, 99 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Filiação: MANUEL SIMOES e ILDA DA SILVA SIMOES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 5 de março de 2026. Data do Falecimento: 04/03/2026.
SANTINA ROSA DOS SANTOS SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITORIO RODRIGUES DA SILVA. Filiação: OSORIO GONCALVES DOS SANTOS e HERCILIA ROSA BELIZARIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (05/03)
TERESINHA DE BELEM RIBAS OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA NETO. Filiação: MOREL ROZEIRA RIBAS e MARIA DA LUZ RIBAS. Sepultamento: GUARAPUAVA, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
THEREZA MILCZEWSKI GUIMARAES, 97 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HONESTALIO RICHTER GUIMARAES. Filiação: THEOPHILLO MILCZEWSKI e VICTORIA MILCZEWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 5 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
VITORIA MOMBELLI HOLUB DE CAMARGO, 1 ano(s). Filiação: SANDRO HOLUB DE CAMARGO e MARINA MOMBELLI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
ZILDA COSTA DE CASTRO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO CASTURINO DE CASTRO. Filiação: MANOEL DA COSTA MOREIRA e JOVINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/03/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (05/03)