Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (05/02)
ADEMAR SEBASTIAO VITOR, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DA LUZ VITOR. Filiação: RAIMUNDO VITOR e IDALINA RODRIGUES PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
ANTONIO ALZEMIRO THULER, 88 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA THULER. Filiação: JOAO ALBERTO THULER e MARIA DEOLINDA THULER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
DANIELA APARECIDA FERREIRA, 47 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PAULO CEZAR PEDROSO. Filiação: IVAN LUIZ FERREIRA e ROSELI RODRIGUES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
ELZA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEXANDRE DA SILVA. Filiação: PEDRO LEFFER e ANNA LEFFER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
HELENA SIQUEIRA DAS ALMAS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NICOLAU BATISTA DAS ALMAS. Filiação: JOAQUIM SIQUEIRA e ALEXANDRINA PADILHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
JAIR DO CARMO FONSECA DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BERNARDINO MENDES DOS SANTOS e ONDINA FONSECA DOS SANTOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 16:40h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
JOAO ACIR CHUEIRY, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: AZIZ CHUERY e ALAYDE AZEVEDO CHUEIRY. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR – BA, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
MARIA DO CARMO DA CONCEICAO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FORTUNATO FERREIRA DA SILVA. Filiação: JOSE CORDEIRO DE ANDRADE e ZULMIRA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
MARIA GOMES DA SILVA SANTOS, 86 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ANTONIO FRANCISCO XAVIER. Filiação: JOAO GOMES DA SILVA e ISMERINDA LUIZA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
MARILENE PACHECO BERTOLOTTE, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIO JOSE PACHECO e LEOPOLDINA TEIXEIRA PACHECO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
MASAKO TAKEUTI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KAMEGO TAKEUTI. Filiação: GOSO HORIE e SADAKO HORIE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
MIGUEL ADAD, 103 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: IEDA ARAUJO ADAD. Filiação: FELIPPE MIGUEL e MARIA JOANNA VALENTE. Sepultamento: BATEIAS, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
NILDA SOUZA BOLDRINE, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SERVILIO BOLDRINE e DALZINA DE SOUZA BOLDRINE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
OTAVIO TORRES PEREIRA NETO, 86 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: LEILA TORRES PEREIRA. Filiação: EDUARDO TORRES PEREIRA e MARCIA ALCIDES TORRES PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
SILVANO GARCIA CASTILHO, 69 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ROSEMAR TESTA DE OLIVEIRA. Filiação: MARIO GARCIA e CALISTA CASTILHO GARCIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
TIAGO HENRIQUE BATISTA DANIEL, 36 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: MOACIR APARECIDO DANIEL e MARIA IRACELIA BATISTA DANIEL. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
VALDILSON FERREIRA SILVA, 49 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PAULO FERREIRA DA SILVA e EVA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
VITOR AUGUSTO MORAES, 32 ano(s). Profissão: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. Filiação: MARCOS ANTONIO MORAES e MARTA MARIA TEREZAN MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/02/2026.
