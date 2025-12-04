Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (04/12)
AMELIA THURMANN POLAKOSKI, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE POLAKOSKI. Filiação: RODOLFO THURMANN e ELISA MARIA DE ALMEIDA THURMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
ANA DIAS DE SOUSA, 82 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: SABINO RODRIGUES DE SOUZA. Filiação: JOAO DIAS DE SOUSA e MARIA MARTINS DE SOUSA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
ANTONIO MARQUES DE BONFIM, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ESMENIA ROSA DE BONFIM. Filiação: JOSE MARQUES DOS SANTOS e MARIA LICERIA DE BONFIM. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
CARLOS EDUARDO DE LIMA, 64 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: DENISE NEUBURGER. Filiação: JOSE ALCIDES DE LIMA e CELINA NOGAROLLI DE LIMA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 04/12/2025.
CARLOS STAVESKI, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO STAVESKI e MARIA DE JESUS STAVESKI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
CIRLEI ALBINO DE OLIVEIRA, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MAJOR DE OLIVEIRA e ELZA MARTINS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
CLEUZA DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO DIAS OLIVEIRA. Filiação: ARNOLDO DE PAULA e ANGELA CAMILO DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
EDUARDO JACOMIT, 22 ano(s). Profissão: ESTOQUISTA. Filiação: NOA CONSTA e SUELEM MARA JACOMIT. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
ELIAS MOREIRA DA COSTA, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ARY VAZ DA COSTA e JOANA MOREIRA LEAL DA COSTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 03/12/2025.
JOEL RONDINELLI MENDES, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARILENE TREVISN MENDES. Filiação: AMERICO PRADO MENDES e MARIA ZILDA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
LUIZ SILVESTRE DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA. Filiação: CESARINO SILVESTRE DA SILVA e OTAVINA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
MADALENA OURIVES CRUZ, 76 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: DAVID CRUZ. Filiação: MARIA OURIVES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
MARIA DE FATIMA CICHELEIRO, 71 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: LUIZ CICHELEIRO e ELYDE OLGA CICHELEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
MARIA DE PAULA FONSECA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ALEXANDRE DE PAILA e ROSA NARCISO DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
MARIA HELENA FIGUERO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO LEAL DOS SANTOS. Filiação: PEDRO NUNES FIGUERO e THEREZA DE SOUZA FIGUERO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
MARIA HELENA PALAGI, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JACOMO PALAGI e MERCEDES ANDRIGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 03/12/2025.
MARIA LUIZA LIMA DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: PEDRO COIMBRA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO FERNANDES DE LIMA e MARIA BARBOSA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
MARIZETE INEZ CENTENARO ISAIAS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILFREDO ISAIAS. Filiação: BORTOLO CENTENARO e DORVINA CENTENARO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
MAURO RAVAZOLI SOBRINHO, 76 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: CREUZA CORREIA RAVAZOLI. Filiação: OTAVIO RAVAZOLI e SEBASTIANA RAVAZOLI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
ROMILDO ANTONIO DE ALMEIDA, 53 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: MARIA DE FATIMA PINHEIRO. Filiação: DOMINGOS DE ALMEIDA e OLINDA MAIA DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/12/2025.
SANTINA GOLIN, 95 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: LUIZ GROSBELLI. Filiação: CVITORIO GOLIN e HELENA TALASKA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 03/12/2025.
