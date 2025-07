Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (03)

ADRIANA VALERIA INACIO, 48 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE INACIO e INEZ THOMAZ INACIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 12:00h.

ANA ROSA SCUDELARECK MACIEL, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGENOR MACIEL. Filiação: PEDRO SCUDELARECK e CARMELINA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 3 de julho de 2025.

ANDRE HENRIQUE TOMAZI, 36 ano(s). Profissão: ASSISTENTE TÉCNICO. Cônjuge: TALITA CRISTINA DAMASCENO E SOUZA. Filiação: ADILSON TOMAZI e ODETE INES TOMAZI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 16:00h.

ANIEL FABIANO GIANI, 85 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: WALTER MORAIS GIANI e ELVIRA PECANHA RODRIGUES GIANI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 11:00h.

ANIZIO PADILHA, 82 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: LICIA PADILHA. Filiação: ARESTIDES PADILHA e MADALENA MAIA PADILHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 20:00h.

ARGEMIRO DA SILVEIRA, 91 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ALCINE FELIX DA SILVEIRA. Filiação: JOSE EUGENIO DA SILVA e MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 11:00h.

ARISTIDES NABOSNE, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANDRE NABOSNE e CATARINA NABOSNE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 16:00h.

CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, 55 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: DAMAZIO PEREIRA ALVES e MARIA DE OLIVEIRA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 11:00h.

CLAUDIA REGINA GOMES DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO GOMES DA SILVA e MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 09:00h.

CLEIDE TAMASSIA BAZALUK, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTINO ALEXANDRE BAZALUK. Filiação: ALERCIO TAMASSIO e MARIA TOMAZETTI TAMASSIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 17:30h.

CLEO DA ROSA MINERVINI, 95 ano(s). Profissão: MEDIDOR(A). Cônjuge: MARIA THEREZINHA MINERVINI. Filiação: CANDIDO ERNESTO MINERVINI e ROBERTINA PEREIRA DA ROSA MINERVINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 14:30h.

CLOVIS DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ALCIDES DOS SANTOS e ARMINDA SANTOS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 10:30h.

CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IARA CRISTINA MATOS GONCALVES DOS SANTOS. Filiação: CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS e JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 3 de julho de 2025.

CRISTIANO ROSA GONCALVES, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CELSO MARCILIANO GONCALVES e LUCILIAN ROSA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 16:00h.

DAVID CRISTIAN SILVA CAVALARI, 22 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: MAICON CRISTIAN CAVALARI e MARTA SILVA COSTA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quinta-feira, 3 de julho de 2025.

EDSON MARTINS, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IRACEMA DOS SANTOS MARTINS. Filiação: AGOSTINHO MARTINS e RUTH DA VEIGA MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 17:00h.

EMILIA JULIA KLEINA DE CARVALHO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUBAL DE CARVALHO. Filiação: EDUARDO KLEINA e CECILIA KLEINA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 16:00h.

ERICH GEBAUER, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CARLOS GEBAUER e HERMINIA GEBAUER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 14:00h.

EURICO DIAS PINHEIRO, 73 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: DOMINGOS DIAS DE PONTES e MARIA CLARA FELIX PINHEIRO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 17:00h.

GILBERTO MANOEL ALVES, 69 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: TEREZINHA DAS GRACAS ALVES. Filiação: MANOEL ALVES e MONICA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 17:00h.

HEITOR ROSSATO BERMUDES, 2 mes(es). Filiação: CAIO VINICIUS BERMUDES DA SILVA e MARIA ISABELLA ROSSATO BERMUDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 15:00h.

HENZO NYCOLLAS DA SILVA CARVALHO, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: NAO CONSTA e FRANCIELE ROCIO DA SILVA CARVALHO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 10:00h.

INEIDE APARECIDA LAINES DE SOUZA RAMOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSCAR DE SOUZA RAMOS. Filiação: ANURY LAINES e DIAMAR LAINES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 16:30h.

ISAK RODRIGUES RIBEIRO, 71 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Cônjuge: MARIA SOLEDADE DA SILVA. Filiação: JOSE RODRIGUES RIBEIRO e MARIA DE JESUS FOGACA. Sepultamento: MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA PR, sábado, 5 de julho de 2025 às 17:00h.

IVONEY MUELLER, 50 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: IVO MUELLER e NOELI DALMUTT MUELLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 3 de julho de 2025.

JOAO ISRAEL TAVERNA, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANA CAVALLI TAVERNA. Filiação: LAURINDO TAVERNA e MARIA DEMETRIA ALBERTI TAVERNA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 15:00h.

JOSE ANTONIO DE MORAIS CASTILHO FILHO, 70 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ZENILDA CALEGARI CASTILHO. Filiação: JOSE ANTONIO DE MORAIS CASTILHO e MARIA CATARINA CASTILHO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 15:30h.

JOSE CARLOS ESCHIONATO, 76 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ANTONIA PACHECO ESCHIONATO. Filiação: CARLOS ESCHIONATO e ADELIA DE SOUZA ESCHIONATO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 15:00h.

JOSE DORNEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CARMENCITA AYVES DE CARVALHO OLIVEIRA. Filiação: PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA e ANA NERI RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 10:00h.

JOSE FERREIRA GOMES, 80 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: LEODORO FERREIRA GOMES e LEOZINHA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 11:30h.

JOSEFA NORATO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR MULLER. Filiação: ADELAIDE GONSALVES e ADELAIDE GONSALVES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 15:00h.

JULIO CESAR GABRIEL FONSECA, 63 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: JOAO CORREA FONSECA e JANDIRA GABRIEL FONSECA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 16:30h.

LEONARDO MORA DE ARAUJO MAIA, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: EDUARDO ROCHA MAIA e PIETRA MORA DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 10:00h.

LEONILZA WILCHENSKI LOPES, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO COSTA LOPES. Filiação: FRANCISCO WILCHENSKI e MARIA AUGUSTA JUNIOR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 14:00h.

MARIA AFONSO FERREIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO AFONSO FERREIRA. Filiação: JOSE AFONSO VIEIRA e LEONOR FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 11:00h.

MARIA CASEMIRO, 73 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: AMADEU GONCALVES. Filiação: AGRIPINO DE OLIVEIRA LOPES e GENI MARQUES MACEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 16:30h.

MARIA CRISTINA BORGES KROETZ, 74 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: EDGAR THEOBALDO KROETZ e MARIA DE LOURDES BORGES KROETZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 15:30h.

MIGUEL FLORES BORGES DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: OFELIA BORGES DA SILVA. Filiação: DONATO BORGES DA SILVA e CLOTILDE BORGES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 16:00h.

NATALINA SCIPIONI, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO SCIPIONI e ROSALINA DE JESUS HENRIQUES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL, quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 17:00h.

NOEMI MARIA PIASSA MORO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO CARLOS MORO. Filiação: VICTOR GETULIO PIASSA e ELZA PICINATO PIASSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 14:00h.

NOEMIA SANTANA DE OLIVEIRA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VITALINO DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO SEVERO DE SANTANA e CAROLINA ROSA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 16:00h.

ODETTE MACIEL DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ARISTIDES DOS SANTOS. Filiação: ADOLPHO DE OLIVEIRA MACIEL e MARCELLINA GROFF MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 3 de julho de 2025.

PAULO LOURENCO DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: IMPRESSOR(A). Cônjuge: CIRLENE MOREIRA DE CARVALHO. Filiação: BRAZ JOSE DA SILVA e NAZARET LOURENCO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 17:00h.

PHILOMENA ERTHAL, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELVINO ERTHAL. Filiação: BRASILIO COWASKI e ROSA COWASKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 17:00h.

RUI BARBOSA DA COSTA, 80 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: ROSANE DE ALMEIDA FONSECA. Filiação: PEDRO COSTA FILHO e MARLUCE BARBOSA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 3 de julho de 2025.

TAE TANABE, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SHINJI TANABE. Filiação: TAKEO MIZUNO e YOSHIE MIZUNO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 3 de julho de 2025.

TEREZA DA SILVA TEIXEIRA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOANA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 17:00h.

TEREZA DE JESUS GOOD RODRIGUES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DORCILIO GOOD e MARIA MADALENA GOOD. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 11:00h.

ULRICH HEINO MUHE, 99 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LIZEL MUHE. Filiação: HEINO MUHE e CHARLOTTE NUHE. Sepultamento: CEMITERIO LUTERANO, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 10:00h.

VILSON ANTONIO HUTTEL, 59 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: ARNO EDMUNDO HUTTEL e ALDIGE HUTTEL. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 3 de julho de 2025.

WILDY MEIRELLES, 95 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: AMERICO GOMES MEIRELLES e AMELIA AQUINO DE MEIRELLES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 10:00h.

